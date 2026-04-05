يده أثارت الجدل وإيدرسون يطير: كانتي "نجم" في قمة فنربخشة وبيشكتاش .. ونقطة تقلق حلمه في المونديال!

فنربخشة وبيشكتاش؛ قمة تركية كان المستفيد الأكبر فيها هو ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ليس فقط لما قدمه "الغزال" كانتي، في أرض ميدان تشوباني، في ليلة الانتصار المثير لرفاق نجولو بهدف نظيف، في قمة الجولة الثامنة والعشرين من دوري السوبر التركي، بموسم 2025-2026.

ووقع كريم أكتوركوجلو على هدف فنربخشة من ركلة جزاء، في الدقيقة 90+11، ليقود فريقه لـ3 نقاط ثمينة، صعدت به إلى وصافة ترتيب دوري السوبر التركي، برصيد 63 نقطة، خلف جلطة سراي "المتصدر" بنقطة واحدة، بينما تجمد رصيد بيشكتاش عند 52 نقطة، في المركز الرابع.

قمة اتسمت بالكثير من الالتحامات البدنية، وأسفرت عن إصابتين من نصيب ماركو أسينسيو، نجم فنربخشة، وكذلك أمير موريلو، لاعب بيشكتاش.

وكاد فنربخشة أن يضمن النقاط الثلاث مبكرًا، بهدف أحرزه جوخان سازداجي بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 58، قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي اللجوء إلى تقنية الفيديو.

    هل يعيش كانتي "صراع الوسط" في فرنسا؟

    رغم الوفرة التي يتمتع بها منتخب فرنسا، في جميع المراكز، إلا أن نجولو كانتي، استطاع أن يثبت نفسه بقوة، في كتيبة ديديه ديشان، خاصة وأنه شارك في وديتي البرازيل وكولومبيا، وقدم أداءً لافتًا في اختبارات مارس.

    وبعودته إلى فنربخشة، في أول لقاء بعد التوقف الدولي، وجد نجولو كانتي نفسه يصنع جدار فرنسي "سميك" مع زميله ماتيو قندوزي، فالثنائي قدم أداءً لافتًا، ولكن ربما يحمل ذلك الأمر، في ظاهره الرحمة، وفي باطنة العذاب، إذا ما كان الأمر حول منافسة نجم الاتحاد السابق، على التواجد في نهائيات كأس العالم 2026، في مونديال قد يكون الأخير له.

    الثنائي قدم أداءً رائعًا أمام بيشكتاش، ولكن، يبدو أن التعليمات كانت واضحة، كانتي أكثر التزامًا بالتواجد في المحور والتغطية الدفاعية، وقندوزي الأكثر تقدمًا لصنع الفرص الهجومية.

    إن تشارك الثنائي في مهارة قطع الكرات، والانتشار في الملعب، ودقة التمريرات والقوة البدنية، فإن هناك نقطة تميز كلًا منهما عن الآخر..

    - نجولو كانتي الأكثر انتشارًا في أنحاء الملعب (في الأطراف والعمق) ودفاعيًا وهجوميًا، بينما كان قندوزي أكثر ميلًا على الطرف الأيسر.

    - ماتيو قندوزي الأكثر مساهمة هجومية والوصول إلى مرمى الخصم، حتى أنه ساهم في لقطة الهدف الملغي.

  • لقطة بطولية

    وأبى كانتي إلا أن يترك بصمة قد تصبح مادة دسمة للحديث، عندما أظهر قتالية رائعة لمنع وصول الكرة إلى مصطفى حكيموجلو، لدرجة سقوطه على الكرة، في الدقيقة 90+2.

    ولكن بطولة كانتي في المقابل، لم تخلُ من الجدل، حيث تسببت لقطته في انتقادات للحكم، بعدم احتساب ركلة جزاء لجلطة سراي، بداعي خطأ لمسة يد على الغزال الفرنسي.

  • لا تنظروا يا جماهير السيتي

    أمزح قليلًا، فمانشستر سيتي يمتلك حارسًا عملاقًا وهو جيانلويجي دوناروما، ولكن حارسه السابق إيدرسون، قدم أيضًا مباراة رائعة، رغم أن حارس بيشكتاش، إرسين ديستانوجلو، خطف الأضواء منه، وكان أحد نجوم اللقاء.

    إيدرسون كان يطير في ملعب تشوباني، وأنقذ فنربخشة من عدة فرص محققة من جلطة سراي، خاصة بعدما لجأوا إلى التسديد من خارج الملعب، أو بكرات رأسية مباغتة، مثلما شاهدنا في محاولة الكوري هيون-جيون أوه أو بيمينية أوركان كوكشو.

  • كلمة أخيرة..

    "لا مجال للشك حول مستواه، الحفاظ على المستوى المعهود هو ما يميزه، يمتلك خبرة واسعة، وجودته واضحة، ويلعب في مركز كنا نفتقر إليه قليلًا مقارنة بكأس العالم الماضية، هو دائمًا مبتسم ولا توجد أي مشاكل".

    بتلك الكلمات، تحدث ديديه ديشان عن نجولو كانتي، عقب ودية كولومبيا، وكأنها رسالة طمأنينة للغزال الفرنسي، بالتواجد في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    ولكن، لا شيء مضمون في عالم كرة القدم، ولنا في فنربخشة مثال على ذلك، بعد تألق قندوزي الذي يصغر كانتي بـ9 أعوام، فهل يتحول الأمر من صداقة في الفريق، إلى صراع في حلم كأس العالم؟

