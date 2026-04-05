يده أثارت الجدل وإيدرسون يطير: كانتي "نجم" في قمة فنربخشة وبيشكتاش .. ونقطة تقلق حلمه في المونديال!

فنربخشة وبيشكتاش؛ قمة تركية كان المستفيد الأكبر فيها هو ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ليس فقط لما قدمه "الغزال" كانتي، في أرض ميدان تشوباني، في ليلة الانتصار المثير لرفاق نجولو بهدف نظيف، في قمة الجولة الثامنة والعشرين من دوري السوبر التركي، بموسم 2025-2026.

ووقع كريم أكتوركوجلو على هدف فنربخشة من ركلة جزاء، في الدقيقة 90+11، ليقود فريقه لـ3 نقاط ثمينة، صعدت به إلى وصافة ترتيب دوري السوبر التركي، برصيد 63 نقطة، خلف جلطة سراي "المتصدر" بنقطة واحدة، بينما تجمد رصيد بيشكتاش عند 52 نقطة، في المركز الرابع.

قمة اتسمت بالكثير من الالتحامات البدنية، وأسفرت عن إصابتين من نصيب ماركو أسينسيو، نجم فنربخشة، وكذلك أمير موريلو، لاعب بيشكتاش.

وكاد فنربخشة أن يضمن النقاط الثلاث مبكرًا، بهدف أحرزه جوخان سازداجي بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 58، قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي اللجوء إلى تقنية الفيديو.