Getty Images Sport
ترجمه
نجم مانشستر سيتي رودري يتحدث بعد ردود الفعل الغاضبة على تصريحاته بشأن انتقاله إلى ريال مدريد
التعليقات المثيرة للجدل
أثار اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا ضجة كبيرة الأسبوع الماضي عندما أشار علنًا إلى أن الانتقال مستقبلًا إلى ملعب سانتياغو برنابيو لم يُستبعد بعد.
وقال رودري: "كوني لعبت مع أتلتيكو لا يمنعني من اللعب مع ريال مدريد؛ فهناك لاعبون آخرون سلكوا هذا الطريق. ليس بشكل مباشر، ولكن في نهاية المطاف. لا يمكنك رفض أفضل الأندية في العالم. أود العودة إلى إسبانيا، نعم، بالطبع".
- Getty Images
تصحيح المعلومات
رداً على العاصفة الإعلامية التي أثارتها تصريحاته، أعرب رودري عن استيائه من الطريقة التي تم بها اختصار حواره المطول في عناوين مثيرة للجدل. وأشار إلى أن التركيز على قصة انتقاله طغى على الفروق الدقيقة في احترامه لكرة القدم الإسبانية. ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو عنه قوله: "أنا معتاد على ذلك. إذا اختاروا ما يريدون من مقابلة مدتها 50 دقيقة... في النهاية، ليس لدي الكثير لأقوله. أنا شخص يتحدث بصراحة. المقابلة متاحة إذا كنت ترغب في الاستماع إليها بالكامل وليس مجرد مقتطفات."
أصل لا غنى عنه
على الرغم من الشائعات التي تدور حول احتمال عودته إلى الدوري الإسباني، يظل رودري ركيزة أساسية في تشكيلة مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا. وبفضل عقده الذي يمتد حتى عام 2027، لا يواجه النادي أي ضغوط فورية لبيع نجمه البارز، الذي أصبح أحد أكثر لاعبي خط الوسط تأثيراً في عالم كرة القدم منذ انتقاله من أتلتيكو مدريد في عام 2019.
منذ انتقاله إلى ملعب الاتحاد، خاض الإسباني 293 مباراة مع مانشستر سيتي، وسجل 28 هدفاً وصنع 32 تمريرة حاسمة. كما أن رصيده من الألقاب مثير للإعجاب، حيث فاز بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وكأس كاراباو ثلاث مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، إلى جانب فوزه مؤخراً بجائزة الكرة الذهبية.
- Getty Images Sport
سد الفجوة
ورغم إقراره برغبته الطويلة الأمد في العودة إلى إسبانيا، أوضح رودري أن التزامه تجاه مانشستر سيتي لا يزال ثابتًا، حيث يركز على تجاوز أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من أن «المدفعجية» يحتلون حاليًا صدارة الترتيب بفارق مريح يبلغ تسع نقاط. ونظرًا لأن مانشستر سيتي لا يزال أمامه مباراة مؤجلة حاسمة، فإن رودري مصمم على الاستفادة القصوى من المباريات الثماني الأخيرة للموسم، بهدف سد هذه الفجوة وإضافة لقب آخر إلى مسيرته الأسطورية في إنجلترا.