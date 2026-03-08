Getty Images Sport
نجم مانشستر سيتي السابق يشرح لماذا لم يكن انطلاق كول بالمر مع تشيلسي "مفاجئًا" بعد خروجه من جيل ذهبي من المواهب الأكاديمية
أثبت بالمر نفسه كلاعب متميز
تحدث بوب، خريج أكاديمية مانشستر سيتي، عن الصعود المذهل لزميله السابق بالمر بعد انضمامه إلى تشيلسي. منذ انتقاله إلى ستامفورد بريدج في صيف 2023، أثبت بالمر نفسه كأحد أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن بوب يؤكد أن أولئك الذين شاهدوه يتدرب كل يوم في أكاديمية سيتي لكرة القدم لم يتفاجأوا بصعوده الصاروخي.
شاهد على ولادة نجم
في حديثه لصحيفة ديلي ميل عن تأثير زميله السابق في غرب لندن، أشاد مهاجم فولهام بوب بكيفية استغلال بالمر لفرصته. "لم يفاجئني ما فعله الموسم الماضي. على الإطلاق"، قال بوب. "لقد كان دائمًا بهذه الجودة، وكنت أرى ذلك كل يوم في التدريبات على مدار سنوات. عندما تكون لديك هذه الجودة العالية وتسنح لك الفرصة لإظهارها كل أسبوع، فهذا ما يحدث. كان الجميع في سيتي يعرفون ما يستطيع كول فعله، لذا فإن رؤيته وهو يفعل ذلك على المسرح الكبير في تشيلسي هو مجرد دليل على عمله الجاد وموهبته.
"كول هو أحد هؤلاء اللاعبين الذين يلعبون بنفس الأسلوب سواء في التدريبات أو في نهائيات الكؤوس. هذه القوة الذهنية هي أحد الأسباب الرئيسية وراء أدائه الرائع الآن. إنه يحب لعب كرة القدم ببساطة".
موهبة مذهلة من إنتاج أكاديمية سيتي
نجاح بالمر هو مجرد مثال واحد على المواهب الرائعة التي تنتجها أكاديمية مانشستر سيتي حاليًا. مع وجود لاعبين مثل فيل فودن في صدارة الفريق الأول وآخرين مثل مورغان روجرز وجيمي جيتنز وجادون سانشو الذين يحدثون ضجة في أماكن أخرى، غالبًا ما يطلق لقب "الجيل الذهبي" على الدفعة الأخيرة من الخريجين. أقر بوب بأن المنافسة الداخلية في أكاديمية سيتي لكرة القدم هي ما يدفع هؤلاء الشباب إلى الوصول إلى هذه المستويات العالية قبل أن يبدأوا مسيرتهم الاحترافية.
وفي معرض حديثه عن عمق الموهبة التي نشأ معها، أوضح بوب: "إنها مجموعة خاصة جدًا. عندما تنظر إلى اللاعبين الذين ظهروا في السنوات القليلة الماضية، تجد أن مستواهم جنوني. كنا ندفع بعضنا البعض كل يوم. لم يكن بإمكانك أن تسمح لنفسك بيوم راحة لأن هناك دائمًا شخصًا آخر مستعدًا ليأخذ مكانك. هذه البيئة تعدك لأي شيء. سواء بقيت في سيتي أو انتقلت مثل كول، فإنك تغادر الأكاديمية بعقلية تسمح لك بالتنافس مع أفضل اللاعبين في العالم".
اتباع خطة النجاح
اختار بالمر مغادرة سيتي من أجل الحصول على دقائق لعب منتظمة، كما اختار بوب مغادرة ملعب إتيهاد في يناير الماضي. بدأ بوب الآن يستمتع بالحصول على وقت لعب منتظم في فولهام. يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه النجم الصاعد التالي من النصف الأزرق لمانشستر، على خطى بالمر وفودن. يظل بوب مركزًا على تطوير نفسه بينما يستلهم من نجاح زملائه.
واختتم بوب حديثه عن مستقبله في النادي قائلاً: "أنا أركز فقط على العمل الجاد واغتنام الفرص عندما تأتي. رؤية ما حققه كول وفيل يمنحك الكثير من الثقة. المدرب يعرف متى تكون جاهزًا، وعليك فقط أن تكون مستعدًا لتقديم كل ما لديك للفريق. إنها رحلة طويلة، لكن الانضمام إلى هذا النادي هو أفضل مكان لأي لاعب شاب يرغب في التعلم".
