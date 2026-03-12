نجم ليفربول هوغو إكيتيكي يتحدث عن اللعب مع ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي في باريس سان جيرمان ويذكر زميله المفضل في أنفيلد

منذ انتقاله في الصيف الماضي من أينتراخت فرانكفورت مقابل 79 مليون جنيه إسترليني، أظهر الفرنسي أداءً مذهلاً مع ليفربول، حيث سجل 15 هدفاً وقدم ست تمريرات حاسمة في 38 مباراة. هذا الأداء الرائع مكنه من الانضمام إلى منتخب فرنسا بقيادة ديدييه ديشامب قبل كأس العالم 2026. ومع ذلك، لا يكتفي المهاجم بكونه لاعباً أساسياً، بل يطمح إلى الوصول إلى قمة اللعبة على المستوى الفردي.

عندما سأله أوين هارجريفز عما إذا كان لديه القدرة على أن يصبح الأفضل في العالم، أجاب إكيتيكي: "أعتقد أنني أستطيع، أعتقد أنني أستطيع. هناك مجال للتحسين، عليّ أن أعمل أكثر، وأن أتقدم، لكن من الواضح أنني وصلت إلى المكان الذي أردت أن أكون فيه، وأنا هنا. عندما أقول إنني لا أخاف من أي شيء، فهذا يعني أنني لا أخاف من الضغط. الناس لديهم توقعات مني وأنا في الواقع أحب ذلك. من المثير بالنسبة لي أن أكون هنا، وأن ألعب مباريات كبيرة، وأن ألعب في مسابقات كبيرة. لطالما أردت أن أكون هناك وألعب في هذا النوع من المباريات لنادٍ كبير مثل هذا".