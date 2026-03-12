AFP
ترجمه
نجم ليفربول هوغو إكيتيكي يتحدث عن اللعب مع ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي في باريس سان جيرمان ويذكر زميله المفضل في أنفيلد
التعليم الكروي المثالي
في معرض حديثه عن تلك الجلسات مع النجوم في باريس، وفخره بالعمل مع ميسي الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية، قال إكيتيكي لشبكةTNT Sports: "لا أستطيع الكذب، كان من الصعب عليّ أن أخرج إلى الملعب وأكون قادراً على القيام بما يفعلونه بنفس المستوى. أعتقد أنني لم أصل إلى هذا المستوى بعد. كان الأمر يتعلق بالتعلم على أرض الملعب والتدريب، ورأيت الكثير من الأشياء الرائعة. لم يكن الأمر يتعلق بالمهارات فحسب، بل تعلمت كيف أتحرك بدون الكرة، وكيف ألمس الكرة، وكيف أسجل الأهداف، والثقة في اللعب. عندما أعود بالذاكرة إلى الوراء، لم تكن تلك الفترة رائعة بالنسبة لي [في باريس سان جيرمان]، لكن أعتقد أن ذلك كان ما كنت بحاجة إليه في ذلك الوقت. تعلمت الكثير، وأنا ممتن جدًا لأنني كنت هناك مع لاعبين رائعين. إنها صورة رائعة يمكنني وضعها في منزلي لأنني لعبت مع أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. كان ذلك رائعًا".
- Getty Images Sport
طموحات للوصول إلى القمة
منذ انتقاله في الصيف الماضي من أينتراخت فرانكفورت مقابل 79 مليون جنيه إسترليني، أظهر الفرنسي أداءً مذهلاً مع ليفربول، حيث سجل 15 هدفاً وقدم ست تمريرات حاسمة في 38 مباراة. هذا الأداء الرائع مكنه من الانضمام إلى منتخب فرنسا بقيادة ديدييه ديشامب قبل كأس العالم 2026. ومع ذلك، لا يكتفي المهاجم بكونه لاعباً أساسياً، بل يطمح إلى الوصول إلى قمة اللعبة على المستوى الفردي.
عندما سأله أوين هارجريفز عما إذا كان لديه القدرة على أن يصبح الأفضل في العالم، أجاب إكيتيكي: "أعتقد أنني أستطيع، أعتقد أنني أستطيع. هناك مجال للتحسين، عليّ أن أعمل أكثر، وأن أتقدم، لكن من الواضح أنني وصلت إلى المكان الذي أردت أن أكون فيه، وأنا هنا. عندما أقول إنني لا أخاف من أي شيء، فهذا يعني أنني لا أخاف من الضغط. الناس لديهم توقعات مني وأنا في الواقع أحب ذلك. من المثير بالنسبة لي أن أكون هنا، وأن ألعب مباريات كبيرة، وأن ألعب في مسابقات كبيرة. لطالما أردت أن أكون هناك وألعب في هذا النوع من المباريات لنادٍ كبير مثل هذا".
علاقة خاصة مع فلوريان فيرتز
بينما كان ماضيه يتسم بثلاثي "MMN"، فإن حاضره في ليفربول يتسم بشراكة متنامية مع زميله فلوريان فيرتز. على الرغم من أن كلا اللاعبين استغرقا وقتًا للتأقلم مع الحياة في ميرسيسايد، إلا أنهما شكلا تدريجيًا تفاهمًا قويًا يعتقد إكيتيكي أنه مفتاح نجاحه الفردي أمام المرمى.
أشاد إكيتيكي باللاعب رقم 10 قائلاً: "في هذا الفريق، أعتقد أنه اللاعب الذي أحب اللعب معه أكثر من غيره. أحب اللاعبين الآخرين أيضًا، ولكن عندما تلعب كمهاجم ولديك لاعب رقم 10 يفهم كرة القدم جيدًا ويريد أن يلعب نفس أسلوبك في كرة القدم، فإن ذلك يجعل الأمور أسهل. أخبرته أننا إذا لعبنا معًا، فسنحقق إنجازات رائعة. إذا أعطاني الكرة، سأعيدها إليه وستحدث أشياء رائعة. أستمتع باللعب معه كثيرًا، وأعلم أنه لاعب يمكنه أن يقدم لي الكثير من التمريرات الحاسمة طوال الموسم. من الجيد أن يكون لديك لاعب في فريقك يمكنه أن يجعلك تتألق".
- Getty Images Sport
التطلع إلى كأس العالم
مع 13 مساهمة في الأهداف لويرتز وإيكيتيكي نفسه، يبدو مستقبل ليفربول مشرقًا. تطور المهاجم الفرنسي من لاعب هامشي في باريس إلى لاعب محوري في الدوري الإنجليزي الممتاز كان سريعًا، وهو يعزو هذا التحول إلى قوته الذهنية. من خلال تقبله لضغط جماهير أنفيلد، يثبت إيكيتيكي أن الدروس التي تعلمها من ميسي وزملائه قد أعدته لأعلى مستويات هذه الرياضة.
مع اقتراب كأس العالم 2026، من المتوقع أن يلعب لاعب ريمس السابق دورًا مهمًا مع منتخب فرنسا. إن قدرته على ربط اللعب، إلى جانب إنهاء الهجمات بدقة التي صقلها في إنجلترا، تجعله أحد أكثر اللاعبين الواعدين إثارة في أوروبا.
إعلان