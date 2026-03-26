نجم ليفربول أليكسيس ماك أليستر يظهر بتسريحة شعر جديدة وجريئة عند انضمامه إلى منتخب الأرجنتين

على الرغم من مكانته كشخصية رئيسية في خط وسط ليفربول بقيادة أرني سلوت، لا تزال الشائعات حول مستقبل ماك أليستر على المدى الطويل تتردد. وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد يراقب عن كثب لاعب ليفربول رقم 10، لا سيما في ظل ما يمر به «الريدز» من فترة انتقالية. وقد أشار والده، كارلوس، مؤخرًا إلى أنهم ما زالوا «ينتظرون عرضًا لتجديد عقده» ويحرصون على الاطلاع على خطط النادي المستقبلية.

وفي حديثه عن مسيرته المهنية، اعترف لاعب خط الوسط لموقع La Agusneta: "أصبحت أبًا، وبدأت في إعطاء الأولوية للعديد من الأمور. وربما ليس من الأنانية أن أفعل ما أريده فقط". كما أعرب عن رغبة عاطفية في العودة في نهاية المطاف إلى جذوره، قائلاً: "أود العودة إلى أرجنتينوس جونيورز لأن والدي وإخوتي نشأوا جميعًا هناك ونحن ممتنون لذلك. وبالطبع، إلى بوكا في وقت ما".