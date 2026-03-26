نجم ليفربول أليكسيس ماك أليستر يظهر بتسريحة شعر جديدة وجريئة عند انضمامه إلى منتخب الأرجنتين
ماك أليستر يثير الدهشة بقصة شعره القصيرة جدًا
تخلى لاعب برايتون السابق عن إطلالته المألوفة واعتمد قصة شعر قصيرة جدًا. ونشر صورة لهذه التحول على إنستغرام مصحوبة بتعليق جاء فيه: "الابن يشبه أباه"، مع الإشارة إلى والده وكرة القدم المحترف السابق كارلوس ماك أليستر.
تأتي هذه الأخبار في وقت حافل بالأنشطة بالنسبة للاعب خط الوسط، الذي يعد واحداً من 13 لاعباً في ليفربول يبتعدون حالياً عن الفريق خلال فترة التوقف الدولية. ورغم إلغاء مباراة "فيناليسيما" المرتقبة بين الأرجنتين وإسبانيا بسبب المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، يظل ماك أليستر مركزاً على المباريات القادمة لمنتخب بلاده. ومن المقرر أن يواجه حامل لقب كأس العالم منتخبي موريتانيا وزامبيا في مباريات ودية، في إطار استمرار استعداداته لكأس العالم 2026.
ردود فعل زملاء الفريق على هذا التحول
لم يمر وقت طويل حتى انضم زملاء ماك أليستر في ليفربول إلى قسم التعليقات. فرد رايان جرافنبرخ بسلسلة من رموز الضحك، بينما أضاف كورتيس جونز: "شاب لطيف". أما إيبراهيما كوناتي، الذي اعتاد هو نفسه على إطلالة الرأس الحليق، فقد أبدى إعجابه بنشر رمز قلب.
الغموض يكتنف مستقبل أنفيلد
على الرغم من مكانته كشخصية رئيسية في خط وسط ليفربول بقيادة أرني سلوت، لا تزال الشائعات حول مستقبل ماك أليستر على المدى الطويل تتردد. وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد يراقب عن كثب لاعب ليفربول رقم 10، لا سيما في ظل ما يمر به «الريدز» من فترة انتقالية. وقد أشار والده، كارلوس، مؤخرًا إلى أنهم ما زالوا «ينتظرون عرضًا لتجديد عقده» ويحرصون على الاطلاع على خطط النادي المستقبلية.
وفي حديثه عن مسيرته المهنية، اعترف لاعب خط الوسط لموقع La Agusneta: "أصبحت أبًا، وبدأت في إعطاء الأولوية للعديد من الأمور. وربما ليس من الأنانية أن أفعل ما أريده فقط". كما أعرب عن رغبة عاطفية في العودة في نهاية المطاف إلى جذوره، قائلاً: "أود العودة إلى أرجنتينوس جونيورز لأن والدي وإخوتي نشأوا جميعًا هناك ونحن ممتنون لذلك. وبالطبع، إلى بوكا في وقت ما".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
في الوقت الحالي، تتركز أولوية ماك أليستر على تحقيق النجاح على الصعيد الدولي قبل العودة إلى ميرسيسايد. منذ وصوله إلى أنفيلد في عام 2023 ووراثة القميص رقم 10 من ساديو ماني، كان الأرجنتيني محور تطور الفريق. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت قصة الشعر الجديدة تشير إلى بداية جديدة لأدائه، حيث كان الأرجنتيني أحد نجوم ليفربول العديدين الذين واجهوا انتقادات خلال موسم 2025-26 المحبط.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينضم إلى تشكيلة الأرجنتين النهائية لكأس العالم، حيث تستعد للدفاع عن لقبها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.