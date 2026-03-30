وفقًا لما أوردته قناة "سكاي"، أبدى نادي بوروسيا دورتموند اهتمامًا بالتعاقد مع نيكولو تريسولدي. وكانت القناة التلفزيونية المدفوعة قد كشفت قبل بضعة أيام أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا يخطط خلف الكواليس لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرته، ويرغب في الانتقال صيفًا إلى نادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا.
نجم صاعد ألماني ليخلف جيراسي؟ يبدو أن بوروسيا دورتموند يعمل على صفقة انتقالات مذهلة
وبناءً على ذلك، يبدو أن الوفد المرافق لتريسولدي، الذي يلعب حاليًا في صفوف نادي بروج، يجري بالفعل محادثات خلف أبواب مغلقة مع أندية من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا. لم يتم ذكر أسماء أندية محددة في ذلك الوقت، لكن الوضع مختلف الآن.
إلى جانب بوروسيا دورتموند، يُقال إن باير ليفركوزن من الدوري الألماني مهتم به أيضًا، لكن هذا الاهتمام لن يتجسد إلا في حالة رحيل كريستيان كوفاني. أما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيُربط اسم أرسنال وتوتنهام بتريسولدي.
ووفقًا لشبكة سكاي، فإن اللاعب الألماني في منتخب تحت 21 عامًا سيكون متاحًا مقابل مبلغ انتقال يتراوح بين 25 و30 مليون يورو. وهو مبلغ يمكن أن يكون في متناول بوروسيا دورتموند إذا غادر سيرهو جيراسي النادي في الصيف. ففي هذه الحالة، سيحصل بوروسيا دورتموند على ما لا يقل عن 35 مليون يورو من رحيل المهاجم البارز.
بوروسيا دورتموند: هل سيودع سيرو جيراسي النادي في الصيف؟
ووفقًا لصحيفة «بيلد»، يُفترض أن تبلغ قيمة شرط الإفراج عن اللاعب الغيني هذا المبلغ، إلا أن هذا الشرط لا ينطبق إلا على الأندية الكبرى في أوروبا مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي وليفربول.
لم يُعرف حتى الآن أي شيء عن اهتمام هذه الأندية، لكن يُقال إن ميلان وتوتنهام أبدوا اهتمامًا بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن شقيق جيراسي ومستشاره قد عرضا المهاجم بالفعل في الصيف على أندية ذات قوة شرائية كبيرة من المملكة العربية السعودية، من أجل تمكين جيراسي من الحصول على آخر عقد كبير في مسيرته.
في الحالات المذكورة، يمكن لـ BVB، الذي لا يزال جيراسي مرتبطًا به بعقد حتى عام 2028، التفاوض بحرية حول قيمة الانتقال، وسيكون له زمام المبادرة في حالة رغبة المهاجم في الانتقال. وفقًا لصحيفة بيلد، لا يرغب جيراسي في اتخاذ قرار بشأن مستقبله إلا بعد نهاية الموسم - أي في أوائل مايو على أقرب تقدير.
تريسولدي يقدم أفضل موسم في مسيرته - ولن يلعب أبدًا مع المنتخب الألماني؟
في الوقت نفسه، يخوض تريسولدي بالفعل أفضل موسم في مسيرته التي لا تزال في بدايتها. فقد انتقل في الصيف الماضي من هانوفر 96 إلى بروج، ووقع هناك عقدًا يمتد حتى عام 2029، حيث حقق نجاحًا باهرًا. في 48 مباراة رسمية، سجل حتى الآن 14 هدفاً وصنع خمسة تمريرات حاسمة، كما خاض أول تجربة له في دوري أبطال أوروبا وأثبت مهارته هناك أيضاً (3 أهداف في 10 مباريات).
لم تجذب أدائه أندية ذات مستوى دولي فحسب، بل جذبت أيضًا منتخبات وطنية كبرى أخرى. صحيح أن تريسولدي لعب في جميع منتخبات ألمانيا للشباب منذ منتخب تحت 19 عامًا، لكنه لم يخض بعد أي مباراة دولية مع المنتخب الأول. لذلك، يقال إن الاتحادين الأرجنتيني والإيطالي لكرة القدم يحاولان الآن استقطابه. ولد تريسولدي في كالياري، وأمه من أصل أرجنتيني. لكن الأولوية بالنسبة لتريسولدي لا تزال هي اللعب مع المنتخب الألماني.
يعد تريسولدي بمثابة ضمان الحياة لمنتخب تحت 21 عامًا بقيادة أنطونيو دي سالفو. في تصفيات كأس الأمم الأوروبية الحالية، سجل ستة أهداف في ست مباريات. سجل مؤخرًا هدفين ضد أيرلندا الشمالية، ويوم الثلاثاء ستقام مباراة قمة ومباراة نهائية مبكرة على بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية ضد اليونان.
نيكولو تريسولدي: بيانات الأداء والإحصائيات
النادي المباريات الأهداف تمريرات حاسمة هانوفر 96 80 14 6 كلوب بروج 48 17 5