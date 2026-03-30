نجم صاعد ألماني ليخلف جيراسي؟ يبدو أن بوروسيا دورتموند يعمل على صفقة انتقالات مذهلة

وبناءً على ذلك، يبدو أن الوفد المرافق لتريسولدي، الذي يلعب حاليًا في صفوف نادي بروج، يجري بالفعل محادثات خلف أبواب مغلقة مع أندية من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا. لم يتم ذكر أسماء أندية محددة في ذلك الوقت، لكن الوضع مختلف الآن.

إلى جانب بوروسيا دورتموند، يُقال إن باير ليفركوزن من الدوري الألماني مهتم به أيضًا، لكن هذا الاهتمام لن يتجسد إلا في حالة رحيل كريستيان كوفاني. أما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيُربط اسم أرسنال وتوتنهام بتريسولدي.

ووفقًا لشبكة سكاي، فإن اللاعب الألماني في منتخب تحت 21 عامًا سيكون متاحًا مقابل مبلغ انتقال يتراوح بين 25 و30 مليون يورو. وهو مبلغ يمكن أن يكون في متناول بوروسيا دورتموند إذا غادر سيرهو جيراسي النادي في الصيف. ففي هذه الحالة، سيحصل بوروسيا دورتموند على ما لا يقل عن 35 مليون يورو من رحيل المهاجم البارز.