Getty Images Sport
ترجمه
نجم شتوتغارت يعترف بأنه سيكون "سعيدًا بالعودة إلى ريال مدريد"، في ظل امتلاك النادي الإسباني العملاق خيار إعادة الشراء بأسعار مخفضة
خريج جامعة كاستيلا يتألق في ألمانيا
منذ مغادرته العاصمة الإسبانية مقابل مبلغ متواضع قدره 3 ملايين يورو في صيف عام 2025، أثبت أندريس نفسه كعنصر موثوق به في خط وسط شتوتغارت. وقد سجل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا هدفًا واحدًا وصنع آخر في 19 مباراة بالدوري الألماني، حيث شارك في 10 مباريات كأساسي خلال موسمه الأول المثير للإعجاب في ألمانيا. وقد أدى تكيفه السريع مع كرة القدم في الدوري الممتاز إلى إحياء اهتمام ريال مدريد، الذي يقال إنه يفكر في تفعيل بند إعادة الشراء الميسور لتعزيز خياراته في خط الوسط.
- Getty Images Sport
أندريس يرد على التكهنات المتعلقة ببرنابيو
في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، أعرب الإسباني عن حبه لناديه السابق، مع الحفاظ على تركيزه المهني على مسؤولياته الحالية في ملعب «إم إتش بي أرينا». وعلى الرغم من الشائعات المستمرة حول عودته إلى وطنه، أكد أندريس أنه يترك حاليًا جميع القرارات المتعلقة بمسيرته المهنية في أيدي وكلائه لتجنب أي عوامل تشتيت للانتباه.
وفي حديثه إلى صحيفة "ذا أثليتيك"، تطرق إلى احتمال العودة إلى البرنابيو قائلاً: "هذا أمر يجب أن يقرره النادي - سأكون سعيداً بالعودة إلى مدريد، لكنه ليس أمراً يقلقني في الوقت الحالي. أنا سعيد جداً في شتوتغارت. وقد أخبرت وكيل أعمالي أنني لا أريد أن أعرف أي شيء عن ذلك. عندما يحين الوقت، سنتحدث ونرى ما هي الخيارات المتاحة أمامنا".
بنود التفاوض ومديح زملاء الفريق
أدرج ريال مدريد بذكاء بندًا لإعادة الشراء في عقد أندريس، مما يتيح للنادي ضمان استمراره في صفوفه مقابل 13 مليون يورو فقط هذا الصيف أو 16 مليون يورو في عام 2027. كما اغتنم لاعب الوسط الفرصة للإشادة بزميله أنجيلو ستيلر، الذي ارتبط اسمه أيضًا بالنادي الإسباني العملاق.
وفي تعليقه على المزاح داخل غرفة الملابس بشأن مستقبلهما، قال أندريس: "الجميع يعرف أمر ريال مدريد، لكن كانت هناك بعض النكات بيننا: 'هل سترحل إلى هناك؟ هل سأذهب وأنت سترحل؟' لكن هذا كل شيء. إنه أفضل لاعب لدينا، إنه مذهل. إذا شاهدت مباراة لشتوتغارت، سترى أنه هو من يتحكم في زمام الأمور. إنه لاعب من الطراز الرفيع ويمكنه اللعب لأي فريق - آمل أن يكون ريال مدريد، أو أي مكان يريده".
- AFP
القرارات الاستراتيجية الخاصة بفريق «البلانكوس»
يبدو أن ريال مدريد مستعد للقيام باستثمار كبير في خط الوسط هذا الصيف، حيث تضم قائمة المرشحين المحددة، التي تزخر بالمواهب، أسماءً بارزةً مثل فيتينها ورودري وآدم وارتون. ورغم أن أندريس لا يزال يمثل بديلاً محلياً فعالاً من حيث التكلفة، إلا أنه مرتبط حالياً بعقد طويل الأمد مع شتوتغارت يمتد حتى يونيو 2030. يجب على "البلانكوس" الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيقومون بتفعيل بند إعادة الشراء الميسور التكلفة أم سيسمحون لسمعة الشاب بالارتفاع أكثر وسط أنباء عن اهتمام مانشستر يونايتد به.