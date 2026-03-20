قام المدرب السابق لنادي بايرن ميونيخ بترشيح 35 (!) لاعبًا للمباريات الودية التي ستخوضها «الأسود الثلاثة» ضد أوروغواي (27 مارس) واليابان (31 مارس) خلال فترة التوقف الدولية المقبلة. لكن ترينت ألكسندر-أرنولد لم يكن ضمن القائمة.
نجم ريال مدريد لن يشارك رغم ذلك! مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل يفاجئ الجميع بتشكيلة ضخمة وخطة غريبة
خسر الظهير الأيمن لفريق «الرويال» أمام دان بيرن (نيوكاسل) وديد سبنس (توتنهام هوتسبير). كان ألكسندر-أرنولد قد غاب عن تشكيلة توخيل في نوفمبر، كما غاب في أكتوبر بسبب إصابة في الفخذ. آخر مرة لعب فيها لاعب ليفربول السابق كانت في يونيو بعد أن دخل كبديل، عندما فازت إنجلترا 1-0 على أندورا في تصفيات كأس العالم.
"أعرف ما يمكن أن يقدمه ترينت لنا، وقد قررنا الإبقاء على لاعبينا"، أوضح توخيل: "أعرف نقاط قوته، إنه لاعب رائع، لكنها قرار رياضي".
صحيح أن ألكسندر-أرنولد لاعب أساسي في ريال مدريد وقد قدم أداءً مقنعاً في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، لكن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً لم يستطع تلبية التوقعات العالية منه بشكل كامل منذ وصوله الصيف الماضي.
- AFP
عودة هاري ماجواير - وجود جود بيلينغهام أيضًا
في 20 مباراة، سجل أليكسندر-أرنولد تمريرتين حاسمتين فقط دون أن يسجل أي هدف، حيث أبعدته إصابة بتمزق عضلي عن الملاعب لعدة أسابيع في نهاية العام. وكان ريال مدريد قد تعاقد مع أليكسندر-أرنولد (عقد حتى عام 2031) في الأصل دون مقابل من نادي ليفربول. ومع ذلك، تم دفع عشرة ملايين يورو إلى أنفيلد رود، مما أهّله للمشاركة في كأس العالم للأندية قبل انتهاء عقده الفعلي.
في غضون ذلك، عاد هاري ماجواير، الذي كان آخر ظهور له في التشكيلة عام 2024. ومن بين الوافدين الجدد جيمس غارنر (إيفرتون) وجيسون ستيل (برايتون آند هوف ألبيون). كما تم ترشيح زميل ألكسندر-أرنولد في الفريق جود بيلينغهام.
توتشل يتبع خطة غريبة مع تشكيلته الضخمة
وفي الوقت نفسه، يخطط توخيل «لتقسيم» تشكيلته الضخمة في معسكر التدريب إلى «مجموعتين»، على حد قوله، مضيفًا: «في إحدى المجموعتين، سنستدعي لاعبين لم نشاهدهم بعد ولم يشاركوا كثيرًا حتى الآن، من أجل تحفيز المنافسة على تذاكر كأس العالم في الولايات المتحدة».
وأوضح توخيل خططه قائلاً: "اعتباراً من يوم الجمعة أو السبت، ستصل إلى معسكر التدريب مجموعة كانت في فترة راحة. وسنخوض مباراة اليابان بمجموعة جديدة من اللاعبين". وفي النهاية، يُسمح بوجود 26 لاعباً في تشكيلة الدور النهائي.
في الدور الأول من كأس العالم (11 يونيو إلى 19 يوليو)، ستواجه ألمانيا، التي تعد من المرشحين للفوز باللقب، غانا وكرواتيا وبنما في المجموعة L.
إنجلترا: تشكيلة توماس توخيل
المنصب اللاعب حارس المرمى هندرسون، بيكفورد، رامسديل، ستيل، ترافورد الدفاع بيرن، جويهي، هول، كونسا، ليفرامينتو، ماجواير، أورايلي، كوانسا، سبنس، ستونز، توموري الوسط أندرسون، بيلينغهام، غارنر، هندرسون، ماينو، بالمر، رايس، روجرز، وارتون الهجوم بوين، كالفيرت-لوين، إيزي، فودن، جوردون، كين، مادويكي، راشفورد، ساكا، سولانكي