في مقابلة حديثة مع صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فتح النجم البالغ من العمر 45 عامًا خزانة أسراره، ليكشف عن تفاصيل مروعة حول معاناته الطويلة التي كادت أن تدمر حياته ومسيرته الكروية.
"70 زجاجة جعة يوميًا" .. سيسينيو يروي كواليس إدمانه الصادمة في ريال مدريد وروما!
بداية مبكرة ورقم قياسي "كارثي" في روما
تعود بداية الأزمة إلى سن الثالثة عشرة، حين تذوق سيسينيو الكحول لأول مرة في إحدى الحفلات. ومنذ تلك اللحظة، سيطر الإدمان على حياته لينافس حبه لكرة القدم. ويقول البرازيلي: "لقد دمرت نفسي بالكحول.. جربت الجعة وعشقتها وكأنها امرأة، وكلما تقدمت في العمر، زادت شراستي في الشرب".
الأمر الأكثر صدمة هو قدرة سيسينيو على التوفيق بين حياة السهر والمجون ومسيرته الاحترافية في أعلى المستويات، خاصة خلال فترتيه في إيطاليا وإسبانيا. وعن أسوأ أيامه في العاصمة الإيطالية، يعترف: "في روما، حققت رقمًا قياسيًا شخصيًا في يوم واحد؛ شربت 70 زجاجة جعة، و15 كأسًا من الكايبيرينيا، ودخنت علبتي سجائر!".
خداع كابيلو والتألق بقميص الملكي
بدأت تجاوزات سيسينيو بشكل صريح مع انطلاقته الكبرى وانتقاله إلى نادي بوتافوجو البرازيلي، حيث انغمس في عالم الحفلات. ويبرر ذلك قائلاً: "أردت الوصول للقمة وجني ثروة والاستمتاع. عندما وصلت إلى ساو باولو وأصبحت لاعبًا دوليًا، ظننت أنني حققت كل شيء".
ورغم هذا النمط الفوضوي، نجح اللاعب في إخفاء إدمانه عن الجميع، حتى عن مدربه الصارم في ريال مدريد، الإيطالي فابيو كابيلو. يروي سيسينيو تلك الأيام قائلاً: "كنت أسهر في منزلي حتى الرابعة فجرًا، وأذهب لتدريبات الثامنة صباحًا وأنا لا أزال ثملًا".
ويُضيف مفسرًا حيلته لاجتياز التدريبات: "لإخفاء رائحة الكحول، كنت أحتسي 3 أو 4 أكواب من القهوة وأدخن علبة سجائر كاملة قبل الانطلاق.. المثير للدهشة أنني كنت أؤدي بشكل جيد جدًا في الملعب، لذلك لم يكتشف أحد الأمر!".
نهاية النفق المظلم.. وحياة جديدة كقس
لم يدم هذا التوازن المزعوم طويلاً؛ فمع تراكم السموم في جسده وتعرضه لإصابات متكررة في الركبة، سقط سيسينيو في بئر الاكتئاب المظلم. وفي عام 2012، قرر العودة إلى البرازيل، حيث وجد الدعم والتشجيع اللازمين لبدء رحلة العلاج والتعافي.
اليوم، يكتب سيسينيو فصلاً جديدًا ومشرقًا في حياته؛ حيث يعيش النجم السابق في ساو باولو مع زوجته وابنه البالغ من العمر 5 سنوات (والذي يمازح الجميع بأنه مقدر له اللعب لروما مستقبلاً).
وإلى جانب عمله الحالي كمحلل رياضي تلفزيوني، يكرس سيسينيو وقته منذ عشرة أشهر للعمل كقس إنجيلي، محتفلًا بمرور 14 عامًا كاملة من التعافي والامتناع التام عن الكحوليات، ليتحول من ضحية للإدمان إلى مرشد روحي يراقب الحياة الآن بعين يقظة وصافية.