نجم تشيلسي بيدرو نيتو يتجنب الإيقاف عن دوري أبطال أوروبا بعد دفعه لفتى الكرات في مباراة باريس سان جيرمان
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لا يتخذ أي إجراء بشأن دفع نيتو
أطلقت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقاً في تصرفات نيتو خلال خسارة تشيلسي بنتيجة 5-2 على ملعب بارك دي برانس. وقد رد الجناح بغضب في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث دفع أحد جامعي الكرات أثناء محاولته استلام الكرة بسرعة لاستئناف اللعب. وعلى الرغم من الحادثة، تمكن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا من تجنب الإيقاف وسيكون متاحًا للمباراة الإيابية على ملعب ستامفورد بريدج. وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) يوم الاثنين أن المهاجم نجا بإنذار بسبب سلوكه غير الرياضي.
ويأتي هذا القرار بمثابة ارتياح للمدرب ليام روزينيور، الذي يبحث عن معجزة لتعويض فارق الأهداف الثلاثة أمام بطل الدوري الفرنسي. ويأتي نيتو في حالة بدنية جيدة للمباراة الأوروبية، بعد أن غاب عن الهزيمة المخيبة للآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نيوكاسل يونايتد نهاية الأسبوع الماضي. وكان غيابه بسبب إيقافه بسبب بطاقة حمراء في مباراة أخرى، مما يعني أنه سيكون في كامل لياقته البدنية للمواجهة الأوروبية الحاسمة.
أداء جيمس الضعيف قابله أداء فردي جيد
في حين أن الأخبار المتعلقة بنيتو إيجابية، إلا أن استعدادات تشيلسي تعرضت لضربة قوية بسبب إصابة مألوفة تعرض لها ريس جيمس. ويواجه قائد الفريق، الذي وقع مؤخرًا عقدًا جديدًا طويل الأمد في ستامفورد بريدج، غيابًا لعدة أسابيع بعد تعرضه لإصابة أخرى في أوتار الركبة. وكان اللاعب الدولي الإنجليزي قد استمتع بفترة نادرة من اللياقة البدنية المستمرة، لكن هذه الضربة الأخيرة تحرم «البلوز» من قائدهم ومن قدراته العالمية في مركز الظهير الأيمن.
ومع ذلك، هناك أخبار أفضل بشأن إستيفاو ويليان. شوهد النجم البرازيلي البالغ من العمر 18 عاماً في حصة تدريبية مفتوحة، في أول ظهور له مع المجموعة منذ أوائل فبراير. وفي حين أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان جاهزاً بما يكفي للانضمام إلى التشكيلة التي ستواجه باريس سان جيرمان، فإن وجوده على العشب يمثل دفعة معنوية هائلة لفريق يفتقر حالياً إلى الثقة.
من المتوقع إجراء تعديل تكتيكي في مباراة الإياب
مع عودة نيتو، من المتوقع أن يعود إلى التشكيلة الأساسية في الجناح الأيسر. ويبدو أنه سيحل محل أليخاندرو غارناشو، الذي عانى بعض الشيء خلال الهزيمة أمام نيوكاسل وتعرض لانتقادات بسبب مستواه الأخير. وستكون سرعة نيتو وقدرته على اختراق الدفاع عاملاً حاسماً إذا أراد تشيلسي زعزعة ثبات فريق باريس سان جيرمان الذي يدخل مباراة الإياب متقدماً بفارق كبير ومتمتعاً بانضباط تكتيكي كبير.
يجب على الجهاز الفني أيضًا أن يوازن بين المعضلات الأخرى المتعلقة باختيار التشكيلة في جميع أنحاء الملعب. لم يظهر الحارس فيليب يورجنسن خلال الحصة التدريبية الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول لياقته البدنية، في حين لا يزال من غير المرجح أن يشارك ليفي كولويل على الرغم من مشاركته في تدريبات خفيفة بينما يواصل تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة. لاعب الوسط داريو إيسوغو هو خيار آخر يعمل على تحسين لياقته البدنية، بعد أن شارك مع فريق تحت 21 عامًا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
تشيلسي يسعى لإنقاذ موسمه الأوروبي
يواجه لاعبو تشيلسي معركة شاقة للحفاظ على آمالهم في دوري أبطال أوروبا، لكن الروح المعنوية داخل الفريق لا تزال قوية. وعلى الرغم من خسارة مباراة الذهاب بنتيجة 5-2، فإن تشيلسي مصمم على خوض المعركة حتى النهاية، وسيعتمد على الأجواء الحماسية في ملعب ستامفورد بريدج لإرباك منافسه الفرنسي. وتعد القدرة على الاستعانة بأفضل لاعبي حامل لقب كأس العالم للأندية، ومنهم نيتو، عاملاً حاسماً في أي محاولة محتملة للعودة إلى المنافسة.
