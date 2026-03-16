نجم تشيلسي بيدرو نيتو يتجنب الإيقاف عن دوري أبطال أوروبا بعد دفعه لفتى الكرات في مباراة باريس سان جيرمان

أطلقت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقاً في تصرفات نيتو خلال خسارة تشيلسي بنتيجة 5-2 على ملعب بارك دي برانس. وقد رد الجناح بغضب في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث دفع أحد جامعي الكرات أثناء محاولته استلام الكرة بسرعة لاستئناف اللعب. وعلى الرغم من الحادثة، تمكن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا من تجنب الإيقاف وسيكون متاحًا للمباراة الإيابية على ملعب ستامفورد بريدج. وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) يوم الاثنين أن المهاجم نجا بإنذار بسبب سلوكه غير الرياضي.

ويأتي هذا القرار بمثابة ارتياح للمدرب ليام روزينيور، الذي يبحث عن معجزة لتعويض فارق الأهداف الثلاثة أمام بطل الدوري الفرنسي. ويأتي نيتو في حالة بدنية جيدة للمباراة الأوروبية، بعد أن غاب عن الهزيمة المخيبة للآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نيوكاسل يونايتد نهاية الأسبوع الماضي. وكان غيابه بسبب إيقافه بسبب بطاقة حمراء في مباراة أخرى، مما يعني أنه سيكون في كامل لياقته البدنية للمواجهة الأوروبية الحاسمة.