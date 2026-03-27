نجم برشلونة فيرمين لوبيز سعيد برفضه الانتقال إلى تشيلسي ويطلق تصريحاً جريئاً بشأن مستقبله وسط أنباء عن ارتباطه بمانشستر يونايتد
فيرمين يتحدث عن ضغوط الدوري الإنجليزي الممتاز
سرعان ما أصبح فيرمين عنصراً أساسياً في خط وسط البلوغرانا، لكن صعوده كاد أن يتعثر بسبب اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل أن يثبت مكانته كلاعب أساسي في الفريق الأول، بذل تشيلسي جهوداً جادة لجذب الشاب إلى لندن خلال فترة من عدم اليقين الشديد في النادي الكتالوني. أدى الضجيج المحيط بانتقاله المحتمل إلى ستامفورد بريدج إلى خلق بيئة صعبة للاعب. ومع ذلك، وعلى الرغم من إغراء الانتقال المربح إلى إنجلترا، ظل اللاعب الدولي الإسباني مركزاً على إثبات قيمته للنادي الذي نشأ فيه.
التزام مدى الحياة تجاه كاتالونيا
وفي حديثه مع "توت كوستا" على إذاعة كاتالونيا، تحدث لاعب الوسط عن التكهنات المكثفة التي ميزت فصله الصيفي. "كان الأمر معقدًا بعض الشيء؛ شعرت بضغط كبير، لكنني لم أتردد أبدًا. لم أستطع أن أقول أي شيء"، اعترف لوبيز عند مناقشة الشائعات التي ربطته بنادي تشيلسي.
على الرغم من أن مانشستر يونايتد يراقب تطوراته حالياً، إلا أن ولاء فيرمين لا يزال راسخاً. "جدد برشلونة عقدي، وأنا ممتن للغاية. بقدر ما يهمني الأمر، سأبقى هنا إلى الأبد"، صرح فيرمين، منهياً بذلك بشكل فعلي الحديث عن رحيله.
أحلام كأس العالم
لا يكتفي اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بالسعي وراء النجاح على الصعيد المحلي فحسب؛ بل وضع نصب عينيه كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية. وبعد موسم مميز، يعتقد أنه جاهز ليصبح لاعبًا أساسيًا في تشكيلة لويس دي لا فوينتي.
وأضاف: "الحقيقة هي أنني أرى نفسي هناك. لا يزال هناك القليل من الموسم المتبقي، لكنني سعيد جدًا بوجودي هنا، وآمل أن أتمكن من الوصول إلى كأس العالم".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يشارك فيرمين حالياً مع المنتخب الإسباني، الذي سيواجه صربيا ومصر خلال فترة التوقف الدولية. وبعد ذلك، سيعود إلى كاتالونيا للاستعداد لمباراتين متتاليتين ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ومباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.