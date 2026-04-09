Santos v Remo - Brasileirao 2026

نجم برازيلي سابق يقترح أن نيمار «لا يريد الذهاب إلى كأس العالم» مع إجراء مقارنة برونالدو

نيمار
البرازيل
كأس العالم
سانتوس إف سي
الدوري البرازيلي
كارلو أنشيلوتي

يستمر الجدل حول مشاركة نيمار في كأس العالم 2026 في الاحتدام، إذ أصبح المهاجم البرازيلي السابق لويزاو أحدث من يشكك في التزام النجم الكبير. ومع اقتراب البطولة، ألمح لويزاو إلى أن لاعب سانتوس لم يعد يملك الحافز المطلوب لقيادة بلاده على الساحة العالمية.

  • لويزاو يشكّك في دوافع نيمار

    في حديثه في برنامج "بطل العالم مع غالفاو" على قناة N Sports، لم يتردد لويزاو عند مناقشة العقلية الحالية لصاحب الرقم القياسي التاريخي في تسجيل الأهداف لمنتخب البرازيل. وبينما لا يزال جزء كبير من عالم كرة القدم يتوقع أن يكون نيمار هو النجم القائد في كأس العالم المقبلة، أشار بطل عام 2002 إلى أن رغبات اللاعب نفسه قد لا تتماشى مع تلك التوقعات.

    "أعتقد أن نيمار لا يريد الذهاب إلى كأس العالم"، بدأ لويزاو. المهاجم السابق، المعروف بحسمه أمام المرمى خلال مسيرة شهدت مشاركته في 12 مباراة دولية مع البرازيل وتحوله إلى نجم محبوب لدى جماهير كورينثيانز، أشار إلى ما يراه افتقارًا للمبادرة من نيمار فيما يتعلق بعلاقته بمنظومة المنتخب الوطني.

    • إعلان
    مقارنة رونالدو نازاريو

    في تبرير موقفه، عقد لويزاو مقارنةً حادة بين وضع نيمار الحالي وبين الإصرار الأسطوري الذي أظهره رونالدو نازاريو قبيل كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان. فقد تغلّب رونالدو، كما هو معروف، على إصابات كادت أن تُنهي مسيرته ليقود البرازيل إلى لقبها الخامس، وهو مستوى من الجوع لا يراه لويزاو في نيمار.

    "هيا يا غالفاو، عندما نريدها، كما أرادها رونالدو... كنت سأبحث عن المدرب لأتحدث معه، وكان المدرب سيبحث عنه. عندما نريدها، نذهب وراءها"، أضاف لويزاو.

  • الحاجة إلى قيادة قوية

    إلى جانب انتقاداته للاعبين أفراد، وجّه لويزاو أيضًا اهتمامه إلى إدارة المنتخب البرازيلي، مؤيدًا مهارات كارلو أنشيلوتي في فرض الانضباط.

    "أعتقد أن هؤلاء اللاعبين يحتاجون إلى مدرب قوي"، أكد. ثم استعاد لويزاو مكانة القميص الأصفر، مستذكرًا الالتزام الذي أبداه في سنواته الأولى على المستوى الدولي: "اضطررت إلى استئجار بدلة للذهاب إلى منتخب الشباب".


    الوقت ينفد

    تشمل أبرز محطات مسيرة لويزاو مشاركته ضمن التشكيلة الفائزة بكأس العالم 2002، وحصوله على الميدالية البرونزية الأولمبية في أتلانتا 1996. ولا يقل سجله المحلي زخمًا بالألقاب، إذ توّج بكوبا ليبرتادوريس مع فاسكو دا غاما وساو باولو، إلى جانب لقب كأس العالم للأندية مع كورينثيانز.

    ومع اقتراب العدّ التنازلي لكأس العالم 2026 من نهايته، تُعدّ تعليقاته تذكيرًا صارخًا بالمعايير المتوقعة داخل معسكر البرازيل. وما إذا كان نيمار قادرًا على إسكات منتقديه ومحاكاة عزيمة أساطير الماضي يظل سؤالًا محوريًا أمام السيليساو في سعيهم نحو النجمة السادسة، فيما لا يُعد استدعاؤه مضمونًا على الإطلاق نظرًا لأنه لم يلعب لمنتخب بلاده منذ عام 2023.

