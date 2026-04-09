في حديثه في برنامج "بطل العالم مع غالفاو" على قناة N Sports، لم يتردد لويزاو عند مناقشة العقلية الحالية لصاحب الرقم القياسي التاريخي في تسجيل الأهداف لمنتخب البرازيل. وبينما لا يزال جزء كبير من عالم كرة القدم يتوقع أن يكون نيمار هو النجم القائد في كأس العالم المقبلة، أشار بطل عام 2002 إلى أن رغبات اللاعب نفسه قد لا تتماشى مع تلك التوقعات.

"أعتقد أن نيمار لا يريد الذهاب إلى كأس العالم"، بدأ لويزاو. المهاجم السابق، المعروف بحسمه أمام المرمى خلال مسيرة شهدت مشاركته في 12 مباراة دولية مع البرازيل وتحوله إلى نجم محبوب لدى جماهير كورينثيانز، أشار إلى ما يراه افتقارًا للمبادرة من نيمار فيما يتعلق بعلاقته بمنظومة المنتخب الوطني.