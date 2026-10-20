AFP
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نجم بايرن ميونخ يحذر من خطورة آرسنال ونجمهم "الذي يقلل الجميع من شأنه"!
تاه يعود للقاء هافرتس الذي "لا يزال محل تقليل من شأنه"
بينما يستعد بايرن ميونخ لأمسية أوروبية أخرى عالية المخاطر على ملعب أليانز أرينا، وجد تاه نفسه تحت الأضواء، تحديدًا فيما يتعلق بعلاقته بأحد المنافسين البارزين. من المقرر أن يواجه المدافع القوي فريق آرسنال يوم الأربعاء، وسارع إلى تسليط الضوء على مواطنه هافرتس باعتباره تهديدًا كبيرًا لا يزال كثير من المراقبين عاجزين عن تقديره حق قدره.
بعد أن جمعتهما غرفة الملابس نفسها لعدة سنوات في باير ليفركوزن، يدرك تاه جيدًا الذكاء التكتيكي والجودة الفنية التي يقدمها لاعب تشيلسي السابق لخط هجوم فريق ميكيل أرتيتا، حتى وإن أوحت الرواية العامة بعكس ذلك أحيانًا.
وتأملًا في التحدي الفريد المتمثل في مواجهة رفيق مقرّب على أكبر المسارح، تحدّث تاه بحرارة عن الرابطة التي جمعتهما على مدى العقد الماضي، مع احتفاظه بالروح التنافسية. وقال المدافع خلال حديث مع BuliNews: «كاي صديقي الجيد منذ عشر سنوات. شخصية رائعة، لاعب مذهل، لاعب لا يزال يُستهان به في الحقيقة».
واستفاض في الحديث عن افتقار هذا المهاجم متعدد المهام إلى التقدير المستحق قائلًا: «لا أعتقد أنه ينال التقدير الذي يستحقه. لقد تحدثنا بالفعل عن المباراة. أنا متشوق جدًا لها».
- Getty Images Sport
احترام تطور آرسنال وهويته
الصدام المرتقب لا يُعدّ مجرد لقاءٍ بين أصدقاء، بل هو تجديدٌ لصراعٍ قاري تَكرّر في الموسم الماضي. وأشار تاه إلى أن نادي شمال لندن شهد تحوّلاً كبيراً، إذ تطوّر ليصبح أحد أكثر الفرق تماسكاً وصعوبةً في الاختراق في كرة القدم الأوروبية.
ويبدو الاحترام لمشروع أرسنال واضحاً داخل معسكر بايرن، حيث اعترف تاه بأن آرسنال لم يعد فريقاً يمكن تجاوزه بالاعتماد على السمعة وحدها. وأوضح قائلاً: «قدّم آرسنال مستويات رائعة في السنوات الأخيرة، والطريقة التي بنوا بها هذا الفريق وهذه الهوية». واستعاداً لحدّة مبارياتهما الأخيرة، أضاف: «واجهناهم العام الماضي وشعرنا بمدى صعوبة اللعب ضدهم. يصبح الأمر أكثر إثارةً عندما يكون في الفريق لاعبٌ تعرفه وترغب في دعمه».
تأثير كومباني والقيادة الدفاعية
وبينما ينصبّ التركيز في الغالب على المنافس، حرص تاه أيضاً على الحديث عن تطوّره الشخصي منذ وصول فينسنت كومباني إلى أليانز أرينا. فقد جلب قائد مانشستر سيتي السابق نظرة جديدة إلى دكة بايرن، مستهدفاً تحديداً صفات القيادة لدى لاعبيه الكبار.
وأغدق الدولي الألماني بالثناء على الطريقة التي دمج بها المدرب الشاب خبرته الخاصة كلاعب في أساليبه التدريبية، مُهيّئاً بيئة يُشجَّع فيها اللاعبون على تحمّل المسؤولية. واعترف تاه قائلاً: «إنه شخص يرى الصورة كاملة بحق. ينظر إلى ما هو أبعد من المباراة، وأبعد من الملعب. إنه مُركّز حقاً على تطوير شخصية اللاعب». وأشار إلى أن البلجيكي يريده أن يكون قائداً كما كان هو، مضيفاً: «إنه صغير السن جداً، تراقب كيف يتعامل مع الأمور كمدرب، وتشعر أحياناً أنه يفعل الشيء ذاته الذي كان سيفعله كلاعب».
- Getty Images Sport
الحفاظ على عقلية الفوز في ميونخ
قدّم المدير الرياضي ماكس إيبرل مزيداً من الطمأنينة بتأكيده أن كومباني يُفترض أن يكون جاهزاً للتواجد على الخط في يوم الأربعاء. وتمثّل هذه الأخبار دفعة معنوية لمجموعة باتت مقتنعة تماماً بفلسفة النظام الجديد. وتلخيصاً للأجواء داخل غرفة الملابس، بقي تاه متحدياً بشأن حظوظهم في التأهل. وأوضح الدولي الألماني بثقة: «نحن مقتنعون بأننا، مع هذه الهوية، إذا قدّمناها، قادرون على الفوز في كل مباراة.» ومع عودة الوجوه الأساسية ووجود خطة واضحة، يبدو بايرن مستعداً لاختبار قدراته أمام أحد عمالقة إنجلترا من جديد.
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