نجم إنتر يضع نصب عينيه الانتقال إلى برشلونة في الوقت الذي يخطط فيه النادي الإيطالي لبيع لاعبين في الصيف

يستمر عقد المدافع مع «النيرازوري» حتى عام 2028، وقد اتفق اللاعب والنادي على إجراء محادثات رسمية بشأن مستقبله بمجرد انتهاء الموسم الحالي. ومع ذلك، فقد تأثر بشدة بالاهتمام القادم من كاتالونيا، مما يشير إلى أن الدوري الإسباني هو وجهته المفضلة على الإطلاق في حال مغادرته إيطاليا. ويدرك باستوني جيدًا الاهتمام الطويل الأمد من جانب البلوغرانا، الذين تحققوا من توفره في عدة مناسبات. ومن المتوقع أن تلعب رغبته الواضحة في اختبار قدراته في إسبانيا دورًا رئيسيًا في المفاوضات.