نجم ألمانيا ينتقد الجماهير لتصفيقها الاستهجاني ليروي ساني، بعد أن دخل نجم بايرن ميونيخ السابق من مقاعد البدلاء ليصنع هدف الفوز ضد غانا

قاد أونداف، صاحب هدف الفوز، حملة الرد على جماهير شتوتغارت، وانضم إليه الحارس ألكسندر نوبيل ونجم المنتخب الألماني السابق باستيان شفاينشتايجر في إدانة العداء الموجه نحو ساني.

وقال أونداف لقناة ARD: "آمل وأطلب من كل مشجع ألا يصفر عندما يدخل ليروي أو أي لاعب آخر. بغض النظر عما يفعله اللاعب أو كيف هو، يجب أن تقف وراء الفريق. من المهم أن نصبح، كفريق، واحدًا مع المشجعين. آمل ألا يكون الأمر كذلك في المباراة القادمة وخاصة في البطولة. أجد ذلك مؤسفًا، لأننا فريق واحد. آمل أن يدعم المشجعون ليروي في المرة القادمة. ليروي جزء منا تمامًا مثل أي عضو في الطاقم".

ووصف نوبل الصيحات بأنها "هراء مطلق"، بينما أشار شفاينشتايجر إلى أن "هذا لا معنى له. لا يفيد المنتخب الألماني بأي شكل من الأشكال أن يتم استهجانه."