نجم أرسنال وويلز السابق آرون رامسي يعلن اعتزاله كرة القدم في بيان مؤثر
رامسي يعلق حذاءه
كان لاعب الوسط المخضرم لاعبًا حرًا منذ رحيله عن فريق بوماس أونام المكسيكي في أكتوبر الماضي، بعدما انضم إلى النادي للحفاظ على لياقته البدنية استعدادًا لاحتمال خوض منتخب ويلز حملة كأس العالم 2026. وعلى الرغم من بذله قصارى جهده لإطالة مسيرته كلاعب، قرر النجم السابق ليوفنتوس ونيس الانتقال إلى فصل جديد بعد فشله في العثور على مشروع جديد مناسب.
وداعٌ من القلب
لجأ رامسي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتأكيد قراره، معبّرًا عن امتنان عميق للجماهير الويلزية وللأندية التي شكّلت مسيرته المهنية الممتدة على مدار 19 عامًا. وسلّط رامسي الضوء على الجهد الجماعي للمدربين والعائلة الذين سهّلوا صعوده من كارديف سيتي إلى قمة كرة القدم الأوروبية.
في بيان اعتزال مؤثر، كتب: "لم يكن هذا قرارًا سهلًا لاتخاذه. بعد الكثير من التفكير، قررت الاعتزال من كرة القدم. أولًا، أود أن أبدأ بويلز. لقد كان شرفًا لي أن أرتدي قميص ويلز وأن أعيش به الكثير من اللحظات الرائعة. لم يكن ذلك ممكنًا لولا المساهمة المذهلة من جميع المدربين الذين لعبت تحت قيادتهم وجميع أفراد الطاقم الذين ساعدوني بطرق عديدة.
"إلى الجدار الأحمر. كنتم هناك في السراء والضراء! كنتم هناك في القمم والقيعان، وكنتم جزءًا أساسيًا ولا غنى عنه من نجاحنا. لا أستطيع أن أشكركم بما يكفي. لقد مررنا بكل شيء معًا وكان شرفًا أن أمثّلكم. ديولوخ.
"ثانيًا، شكرًا لكل الأندية التي كنت محظوظًا بما يكفي للعب لها. شكرًا لكل المدربين وأفراد الطاقم الذين ساعدوني على أن أعيش حلمي وألعب على أعلى مستوى. وشكرًا كبيرًا لزوجتي وأطفالي ولكل عائلتي. لولا وجودكم إلى جانبي طوال الوقت، لما كان أيّ من هذا ممكنًا."
إرثٌ خالد
سيُذكر مسار رامسي الكروي بموهبته الاستثنائية في تسجيل الأهداف الحاسمة، ولا سيما هدفيه اللذين حسما نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لصالح أرسنال في عامي 2014 و2017. وإلى جانب إنجازاته مع ناديه، كانت مساهمته مع المنتخب الوطني الويلزي بالغة الأهمية، إذ لعب دوراً محورياً في مسيرتهم التاريخية إلى نصف نهائي يورو 2016، وفي أول مشاركة لهم في كأس العالم منذ 64 عاماً في قطر 2022. يغادر اللعبة بوصفه أحد أعظم صادرات بلاده على الإطلاق، بعدما مثّل أندية نخبوية في إنجلترا وإيطاليا وفرنسا.
الانتقال إلى المخبأ
بعد فترة وجيزة كمدرب مؤقت في كارديف الموسم الماضي، يُتوقع على نطاق واسع أن يسعى رامسي الآن إلى مسيرة بدوام كامل في الإدارة والتدريب. وتوفر خبرته الواسعة في أندية أوروبية من النخبة أساسًا قويًا لتولي دور تكتيكي ضمن كرة القدم الحديثة. ومع دخول المنتخب الوطني الويلزي مرحلة انتقالية، قد يجد لاعب الوسط الأيقوني فرصًا لتوجيه الجيل القادم من المواهب ضمن الإطار الدولي.