نجم أرسنال وويلز السابق آرون رامسي يعلن اعتزاله كرة القدم في بيان مؤثر

لجأ رامسي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتأكيد قراره، معبّرًا عن امتنان عميق للجماهير الويلزية وللأندية التي شكّلت مسيرته المهنية الممتدة على مدار 19 عامًا. وسلّط رامسي الضوء على الجهد الجماعي للمدربين والعائلة الذين سهّلوا صعوده من كارديف سيتي إلى قمة كرة القدم الأوروبية.

في بيان اعتزال مؤثر، كتب: "لم يكن هذا قرارًا سهلًا لاتخاذه. بعد الكثير من التفكير، قررت الاعتزال من كرة القدم. أولًا، أود أن أبدأ بويلز. لقد كان شرفًا لي أن أرتدي قميص ويلز وأن أعيش به الكثير من اللحظات الرائعة. لم يكن ذلك ممكنًا لولا المساهمة المذهلة من جميع المدربين الذين لعبت تحت قيادتهم وجميع أفراد الطاقم الذين ساعدوني بطرق عديدة.

"إلى الجدار الأحمر. كنتم هناك في السراء والضراء! كنتم هناك في القمم والقيعان، وكنتم جزءًا أساسيًا ولا غنى عنه من نجاحنا. لا أستطيع أن أشكركم بما يكفي. لقد مررنا بكل شيء معًا وكان شرفًا أن أمثّلكم. ديولوخ.

"ثانيًا، شكرًا لكل الأندية التي كنت محظوظًا بما يكفي للعب لها. شكرًا لكل المدربين وأفراد الطاقم الذين ساعدوني على أن أعيش حلمي وألعب على أعلى مستوى. وشكرًا كبيرًا لزوجتي وأطفالي ولكل عائلتي. لولا وجودكم إلى جانبي طوال الوقت، لما كان أيّ من هذا ممكنًا."