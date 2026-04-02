نجم أرسنال ومانشستر سيتي السابق يواجه فاتورة ضريبية باهظة تبلغ 5 ملايين يورو في نزاع ضريبي، مع مصادرة ممتلكاته وتجميد حساباته المصرفية

في محاولة لتأمين الأموال التي تطالب بها الدولة، اتخذت السلطات الفرنسية خطوة حاسمة بمصادرة عدة عقارات يملكها لاعب كرة القدم السابق. ويتم حالياً احتجاز هذه الأصول، الواقعة في مناطق راقية، كضمان إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية. ويمثل هذا ضربة قوية لمحفظة الاستثمارات التي بنىها ناصري خلال سنوات عمله المربحة في إنجلترا، وفقاً لما أوردته صحيفة «لي إيكو».

علاوة على ذلك، يُقال إن حسابات ناصري المصرفية قد تم تجميدها، مما يحد بشدة من وصوله إلى رأس المال السائل. هذه الخطوة الصارمة من قبل مصلحة الضرائب شائعة في النزاعات عالية القيمة في فرنسا، وتهدف إلى منع نقل الأصول قبل التوصل إلى حل نهائي. يواجه ناصري الآن سباقاً مع الزمن لحل المسألة من خلال ممثليه القانونيين.