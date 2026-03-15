نجم أرسنال وتشيلسي السابق أشلي كول يستعد لتولي منصب تدريبي مفاجئ مع نادٍ في الدرجة الثانية

في تطور فاجأ عالم كرة القدم، يقترب أسطورة كرة القدم الإنجليزية كول من تولي منصب مدرب فريق تشيزينا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، وفقًا لما أوردته قناة talkSPORT. ويُعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 45 عامًا، والذي يُعتبر على نطاق واسع أحد أفضل الظهيرين الأيسرين في جيله، هو الهدف الرئيسي للنادي الإيطالي في سعيه لإحياء طموحاته في الصعود إلى الدرجة الأولى.

وإذا تمت الصفقة، فسيكون هذا أول منصب تدريبي لكول منذ اعتزاله اللعب في عام 2019. ويحتل تشيزينا حالياً المركز الثامن في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية، وبعد إقالة ميشيل ميناني بعد ظهر يوم السبت، حددت الإدارة اللاعب السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز ليكون الرجل الذي يقود الفريق في معركة التصفيات الحاسمة.