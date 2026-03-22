نجم أرسنال غابرييل يشيد بإرلينغ هالاند واصفاً إياه بـ"أصعب خصم" رغم التنافس الشديد مع مهاجم مانشستر سيتي

شهدت المنافسات في الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهات حامية بين لاعبين لا يقدمان أبدًا أقل من أقصى ما لديهما. خلال موسم 2024-2025، دأب هالاند على رمي الكرة على مؤخرة رأس غابرييل عند احتفاله بأحد أهداف مانشستر سيتي.

وفي مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب الإمارات، حرص قلب الدفاع البرازيلي القوي في أرسنال على الصراخ في وجه هالاند عندما سجل الغانرز هدفاً. كما تبادل الاثنان كلمات حادة بعد صافرة نهاية المباراة.

أعطى هذان اللاعبان ذوا الطابع التنافسي انطباعًا بأنهما لا يحبان بعضهما البعض. لكن ليس هناك داعٍ لأن يكونا صديقين، ويمكنهما الاستمتاع بلقاءات منتظمة حيث يختبران مهاراتهما في اختبار حقيقي.