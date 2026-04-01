نجم المنتخب الإسباني لامين يامال يدين الهتافات المعادية للمسلمين "التي لا يمكن تحملها" خلال مباراة التعادل في مصر، في الوقت الذي تفتح فيه الشرطة تحقيقاً

وفي الوقت نفسه، أصدر نادي إسبانيول، منافس برشلونة في الدوري الإسباني والذي يخوض مبارياته على ملعب RCDE، بيانًا خاصًا به يدين فيه الأحداث التي وقعت خلال مباراة الثلاثاء، لكنه أصر أيضًا على أنه لا ينبغي إلقاء اللوم على جماهيره.

وجاء في البيان: "يود نادي RCD إسبانيول أيضًا أن يعرب عن استيائه الشديد من حملة التشويه غير المبررة والواسعة النطاق التي استهدفت مشجعينا خلال الساعات القليلة الماضية". "تجدر الإشارة إلى أن المباراة، التي نظمها الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF)، جمعت مشجعي المنتخب الإسباني من خلفيات جغرافية وكروية متنوعة للغاية. لذلك، من الظلم الشديد والمبالغة وعدم التناسب أن تُعزى هذه السلوكيات إلى قاعدة جماهير نادي إسبانيول، التي اتسمت، طوال تاريخها الذي يمتد لأكثر من 125 عامًا، بالتنوع والاحترام والالتزام بقيم الرياضة.

"لا يقبل النادي ولن يقبل أن يتم التشكيك في سمعته بسبب أفعال منعزلة قامت بها مجموعة صغيرة من الأشخاص لا تمثل النادي ولا قاعدة جماهيرنا. يؤكد نادي RCD إسبانيول التزامه الراسخ بمكافحة جميع أشكال التمييز، وسيواصل العمل لضمان أن يظل ملعب RCDE مكانًا آمنًا وشاملًا ومحترمًا للجميع."