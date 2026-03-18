Getty Images Sport
ترجمه
نجم السنغال يوجه رسالة تحدي بعد تجريده من لقب كأس الأمم الأفريقية، حيث منحت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) الفوز للمغرب
قرار مثير للجدل اتخذته إدارة الشركة يلغي القرار النهائي
اهتزت الساحة الكروية الأفريقية بعد تجريد السنغال من لقبها. وبعد شهرين من صافرة النهاية، ألغت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) النتيجة، ومنحت المغرب فوزًا غيابيًا بنتيجة 3-0. تعود جذور هذه الجدل إلى الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما منحت مراجعة تقنية الفيديو (VAR) ركلة جزاء لصالح المضيفين. وأثار ذلك رد فعل غاضبًا من المدرب بابي ثياو، الذي أمر لاعبيه بمغادرة الملعب. وعلى الرغم من عودتهم لاحقًا لإكمال المباراة، إلا أن المسؤولين اعتبروا ذلك انتهاكًا للوائح البطولة، وجردوا "أسود تيرانغا" من لقبهم الذي حصلوا عليه بشق الأنفس.
نياخاتي يثبت تفوقه على أرض الملعب
سُئل المدافع البالغ من العمر 30 عامًا، والذي كان حجر الزاوية في دفاع المنتخب السنغالي، عن الموقف قبل مباراة ليون ضد سيلتا في الدوري الأوروبي. وأوضح نياخاتي، الذي نشر صورة له مع ميدالية الفوز والكأس بعد إعلان الحكم، أن قرار المحكمة لا يمكنه محو ذكريات فريقه. وقال: "احترامًا للنادي وبالنظر إلى المباراة الحاسمة، لا أريد الخوض في الكثير من التفاصيل. لقد رأيتم رد فعلي على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وهو نفسه اليوم. ما يمكنني قوله هو أن شيئًا لم يتغير بالنسبة لي مقارنة بما مررنا به في يناير. سيكون لدي الوقت للتحدث عن ذلك مرة أخرى في الوقت المناسب؛ أما الآن، فسأبقى مركزًا على ليون".
درامات الوقت الإضافي والركلات المهدرة
شهدت المباراة النهائية الفوضوية في الرباط مشاهد غير عادية قبل فوز السنغال في النهاية بنتيجة 1-0 على أرض الملعب. وبينما سار معظم اللاعبين وراء مدربهم عبر النفق، بقي ساديو ماني على العشب وأقنع زملاءه في النهاية بالعودة. ثم تقدم إبراهيم دياز لتنفيذ ركلة الجزاء المثيرة للجدل، لكنه حاول تنفيذها بأسلوب «بانينكا»، والتي تصدى لها إدوارد ميندي بسهولة. وامتدت المباراة إلى الوقت الإضافي، حيث سجل بابا جويي الهدف الحاسم. ومع ذلك، وبسبب تأخر اللاعبين في مغادرة الملعب، قررت لجنة الاستئناف اعتبار المباراة خسارة للسنغال بنتيجة 3-0.
التطلع إلى المباريات الدولية
يُعد هذا القرار بمثابة حبة مريرة يصعب تقبلها لفريق كان يعتقد أنه قد حسم السيطرة على البطولة القارية للمرة الثانية على التوالي. ويُعطي نياخاتي، الذي شارك أساسيًا في ست مباريات من أصل سبع خلال البطولة، الأولوية حاليًا لطموحات ناديه الأوروبية. ومع ذلك، فإن ظل هذا القرار المثير للجدل سيخيم بشكل كبير على فترة التوقف الدولية المقبلة. وقد أعلنت السنغال بالفعل عن عزمها استئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS).
إعلان