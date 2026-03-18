نجم السنغال يوجه رسالة تحدي بعد تجريده من لقب كأس الأمم الأفريقية، حيث منحت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) الفوز للمغرب

سُئل المدافع البالغ من العمر 30 عامًا، والذي كان حجر الزاوية في دفاع المنتخب السنغالي، عن الموقف قبل مباراة ليون ضد سيلتا في الدوري الأوروبي. وأوضح نياخاتي، الذي نشر صورة له مع ميدالية الفوز والكأس بعد إعلان الحكم، أن قرار المحكمة لا يمكنه محو ذكريات فريقه. وقال: "احترامًا للنادي وبالنظر إلى المباراة الحاسمة، لا أريد الخوض في الكثير من التفاصيل. لقد رأيتم رد فعلي على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وهو نفسه اليوم. ما يمكنني قوله هو أن شيئًا لم يتغير بالنسبة لي مقارنة بما مررنا به في يناير. سيكون لدي الوقت للتحدث عن ذلك مرة أخرى في الوقت المناسب؛ أما الآن، فسأبقى مركزًا على ليون".