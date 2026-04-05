نجم التنس البرازيلي يدافع عن مشاركة نيمار في كأس العالم 2026، بينما يذكر كارلو أنشيلوتي بالميزة الرئيسية التي يتمتع بها صانع ألعاب برشلونة السابق
فونسيكا يدعم الأيقونة البرازيلية
وفقًا لتقرير صادر عن ESPN Brasil، دخل النجم الصاعد في عالم التنس في الجدل الدائر حول المنتخب الوطني لكرة القدم. وفي حديث له من بطولة مونت كارلو ماسترز 1000، أعرب اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا والمصنف رقم 40 عالميًا عن اعتقاده الراسخ بضرورة ضم المهاجم الأسطوري إلى تشكيلة المنتخب في البطولة المقبلة. وقال الشاب: "أعتقد أن البرازيل يمكنها أن تحقق نتائج جيدة في كأس العالم. وبشأن الجدل الدائر، فأنا أؤيد مشاركة نيمار في البطولة، خاصةً لما يجلبه من خبرة. أنا لست خبيراً في كرة القدم، وهذا مجرد رأيي الشخصي، لكنني سأشجع البرازيل لتكون بطلة".
طريق نيمار نحو التعافي
يأتي الجدل الدائر حول اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في لحظة حاسمة. بعد فترة قضاها في السعودية شابتها إصابة خطيرة في الرباط الصليبي الأمامي، عاد صانع الألعاب إلى موطنه الأصلي. وقد رحب نادي سانتوس بعودة بطله، لكن التساؤلات لا تزال تحوم حول جاهزيته في المباريات. فقد عانى اللاعب المخضرم هذا الموسم من صعوبات في التعافي من جراحة في الركبة، مما أدى إلى غيابه عن سبع مباريات في بطولة كامبيوناتو باوليستا. ومع ذلك، أظهر لمحات من براعته عند عودته، حيث سجل هدفاً واحداً في مشاركتين في تلك المسابقة. وفي الدوري البرازيلي الدرجة الأولى، شارك في أربع مباريات، وساهم بهدفين وتمريرة حاسمة واحدة في 359 دقيقة من اللعب.
الوزن التكتيكي للخبرة
تُظهر التجارب السابقة أن الخبرة غالبًا ما تتفوق على الشباب في أجواء الضغط الشديد التي تسود مراحل خروج المغلوب. وقد اعتمدت البرازيل مرارًا على البراعة الفردية لكسر التعادل، ويتمتع نجم برشلونة السابق بسجل حافل في تحقيق ذلك بالضبط. وعلى الرغم من رواية «الحلم المتلاشي» التي كثيرًا ما يستشهد بها النقاد عقب غيابه الطويل بسبب الإصابة، فإن الدعم المعنوي الذي يوفره وجود لاعب بمكانته في غرفة الملابس لا يمكن تجاهله. بالنسبة لفريق مليء بالمواهب الشابة، قد يكون وجود لاعب مخضرم عايش كل شيء هو الفارق بين خروج مبكر آخر والفوز باللقب السادس.
أنشيلوتي يضع اللمسات الأخيرة على خططه
يعمل أنشيلوتي حالياً على إعداد خططه التكتيكية النهائية، في الوقت الذي تستعد فيه الفرق الكبرى لخوض المباريات. ستواجه البرازيل بنما في 31 مايو، تليها مباريات المجموعة الثالثة من كأس العالم ضد المغرب في 14 يونيو، وهايتي في 20 يونيو، واسكتلندا في 25 يونيو. ويقوم المدرب الإيطالي بتقييم كل الخيارات المتاحة لضمان انطلاقة مثالية.