Lauren James
Ameé Ruszkai

نجمة منتخب إنجلترا للسيدات لورين جيمس تمتلك العامل الحاسم الذي تحتاجه إنجلترا لهزيمة إسبانيا وانتزاع الأفضلية في سباق التأهل لكأس العالم

منذ لقائهما في ربع نهائي بطولة أوروبا 2022، لم يواجه منتخب إنجلترا خصماً أكثر تكراراً من إسبانيا — ومع ذلك، لم تشارك لورين جيمس كأساسية وهي بكامل جاهزيتها إلا في واحدة من تلك المواجهات. وبما يليق بذلك، نظراً للمستوى الذي تقدمه نجمة تشيلسي والدور البارز الذي يُرجَّح أن تلعبه عندما يلتقي المنتخبان مجدداً يوم الثلاثاء، كانت تلك المواجهة العام الماضي في ويمبلي، الذي سيكون مرة أخرى مسرحاً للفصل التالي من هذه المنافسة المتنامية.

لم تدخل جيمس نهائي كأس العالم للسيدات 2023 إلا كبديلة بين الشوطين، من دون أن تتمكن من إحداث تأثير كبير بما يكفي لمنع إنجلترا من الاستسلام لهزيمة ضيقة بنتيجة 1-0 أمام إسبانيا في سيدني. وعندما التقى المنتخبان في كتالونيا في يونيو من العام الماضي، لم تكن ضمن القائمة، إذ كانت تتعافى من مشكلة في أوتار الركبة، ثم أجبرتها كدمة في الكاحل على مغادرة نهائي يورو 2025 بعد 40 دقيقة فقط، بعد بضعة أسابيع، والذي فازت به إنجلترا بركلات الترجيح.

غير أن الاستثناء الوحيد كان لافتاً. عندما جاءت إسبانيا إلى ويمبلي في فبراير من العام الماضي، كانت جيمس من بين أفضل اللاعبات على أرض الملعب، إذ كانت قدرتها على الانطلاق ومهاجمة دفاع «لا روخا» تضعهم باستمرار تحت الضغط، كما برز عملها الدفاعي أيضاً وساعد إنجلترا على الحفاظ على شباكها نظيفة في فوز مميز بنتيجة 1-0.

إن قدرة سارينا فيغمان على الاستعانة بها لعودة إسبانيا إلى لندن هذا الأسبوع أمر بالغ الأهمية، ولا سيما بسبب المستوى الذي قدمته جيمس في الآونة الأخيرة. لا توجد لاعبة أخرى مثلها في قائمة إنجلترا، ولن يكون مفاجئاً إن صنعت الفارق فيما تتطلع «اللبؤات» إلى انتزاع أفضلية في معركة شرسة بلا شك من أجل مقعد التأهل التلقائي الوحيد في هذه المجموعة من تصفيات كأس العالم للسيدات.

    افتقار إلى العمق

    هناك حاجة أكبر من جانب إنجلترا لأن تكون جيمس تلك الشرارة يوم الثلاثاء أيضاً، نظراً لبعض الغيابات. تفتقر «اللبؤات» إلى العمق في دور صانع الألعاب الهجومي في هذا المعسكر، بسبب غياب كلٍ من إيلا تون وغريس كلينتون للإصابة. وبالفعل، فإن تلك الظروف أجبرت فيغمان على استدعاء إيريكا باركنسون البالغة 17 عاماً، لمجرد تعزيز الخيارات المتاحة لديها.

    من غير المرجح للغاية أن تبدأ المراهِقة المباراة أمام إسبانيا، كما أن لجوء مدرّبة «اللبؤات» إلى لورا بليندكيلده براون سيكون أمراً غير متوقع أيضاً، نظراً لقلة الفرص التي حصلت عليها ابنة الـ22 عاماً مع منتخب بلادها رغم مستواها الممتاز مع مانشستر سيتي.

    تظل الجودة كما هي

    بدلاً من ذلك، عندما يتعلق الأمر بذلك الدور الهجومي في خط الوسط أمام كيرا والش وجورجيا ستانواي، من المرجح أن تختار ويغمان بين جيس بارك، مهاجمة مانشستر يونايتد التي تستطيع اللعب في العمق أو على الأطراف، وجيمس.

    حصلت بارك على الأفضلية في مركز رقم 10 أمام آيسلندا في مارس، بينما جرى الدفع بجيمس على الطرف، لكن تراجع مستواها المتوهج قليلاً منذ ذلك الحين، في الوقت الذي كانت فيه جيمس تزيد من ضغطها على دواسة الوقود أكثر فأكثر.

    كانت تلك المباراة أول مشاركة أساسية لجيمس مع إنجلترا منذ بطولة أمم أوروبا، بعد أن استمرت مشكلة في الكاحل تعرضت لها خلال البطولة إلى الموسم الجديد وأبقتها خارج الملاعب. كان تشيلسي صبوراً جداً عند عودتها في نوفمبر، منتظراً حتى فبراير ليمنحها مباراتين متتاليتين لعبت فيهما 90 دقيقة، وقد كوفئ على هذا الحذر بعروض ممتازة في الآونة الأخيرة.

    الازدهار مع الحرية

    بعد أن صنعت هدفاً أمام آيسلندا الشهر الماضي في أداء رائع للُّبؤات، سجلت جيمس منذ ذلك الحين ثلاثة أهداف لتشيلسي، من بينها هدف في نهائي كأس الرابطة أطاح بالنادي السابق مانشستر يونايتد وضَمِن ألا ينتهي موسم مخيب للآمال إلى حد ما للبلوز من دون ألقاب.

    هدفها أمام أرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اتضح في النهاية أنه بلا تأثير، لكنه كان أحد أفضل أهداف الموسم ولقطة بارزة أخرى ضمن سلسلة من العروض الأخيرة المبهرة بشكل لا يُصدق.

    وبمتوسط ثلاث تمريرات مفتاحية في كل مباراة تبدأها منذ آخر توقف دولي، تدخل جيمس هذه المباراة وهي في قمة تألقها، بعد أن منحها مدرب تشيلسي سونيا بومباستور قدراً كبيراً من الحرية في دورها.

    وقالت بعد الفوز الأخير في كأس الاتحاد الإنجليزي على توتنهام، في حديثها إلى TNT Sports: "الفضل يعود إلى المديرة التي تسمح لي بفعل ذلك، وكذلك إلى اللاعبات اللواتي يَتِيحْن لي القيام به. لولا هنّ لما تمكنت من الانطلاق والتجوال، لأنهن يملأن الفراغات التي أتركها. وهذا يساعد لأنه يتيح لي الدخول في مراكز يمكنني من خلالها التأثير في المباراة".

    نهج مختلف

    من غير المرجح أن يتمكن جيمس من الحصول على دور حر بالقدر نفسه عندما تواجه إنجلترا إسبانيا. هذه مباراة سيتعين فيها على «اللبؤات» أن يكنّ منضبطات للغاية، إذ من المرجح أن يمتلكن الكرة أقل من منافساتهن، رغم أنهن الفريق المضيف.

    وهكذا جرت الأمور عندما التقى الفريقان آخر مرة في ويمبلي، حيث دافعت إنجلترا ببراعة وكانت فعّالة للغاية بالكرة لتفوز 1-0، مسجلةً إحصائية الأهداف المتوقعة عند 1.69، أي أقل بقليل من 1.93 لإسبانيا.

    ولعبت جيمس دوراً محورياً على الطرفين، إذ سببت مشكلات هجومياً بأربع تسديدات على المرمى، في حين قدمت مجهوداً دفاعياً رائعاً، وفازت بأربع التحامات أرضية.

    وقالت ويغمان بعد ذلك: «أعتقد أن أكبر خطوة تخطوها هي أنها، دفاعياً، تعمل بجد كبير وتؤدي بشكل جيد جداً. هذا تحسن هائل، هائل. أنا فخورة بأنها تقوم بذلك».

    تحدٍّ كبير

    ستحرص فيغمان على ضمان حصول جيمس على المساحة لإحداث المشكلات مجددًا، إذ يبدو أن إنجلترا ستحتاج إلى شيء استثنائي لاختراق خط إسبانيا الخلفي.

    لم تستقبل لا روخا سوى أربعة أهداف في طريقها إلى نهائي يورو 2025، وحافظت على شباكها نظيفة في فوز ربع النهائي على سويسرا وفي فوز نصف النهائي على ألمانيا، ثم لم تستقبل أي هدف في نهائيات دوري الأمم التي أعقبت تلك البطولة، إذ تغلبت على السويد 4-0 في مجموع المباراتين وعلى ألمانيا 3-0 ذهابًا وإيابًا.

    كان لعودة مابي ليون، قلب الدفاع العالمي المستوى في برشلونة التي لم تلعب منذ مشاركتها في احتجاج اللاعبات بعد يورو 2022، أثر كبير، إذ عززت دفاعًا كان رائعًا بالفعل.

    شرارة الهجوم مطلوبة

    لدى إنجلترا مخاوفها الخاصة في الخط الخلفي أيضاً.

    عندما زارت إسبانيا ويمبلي في آخر مرة، كانت فيغمان قادرة على اختيار دفاع بكامل قوته ضم لوسي برونز، ليا ويليامسون، ميلي برايت ونيام تشارلز، وقد قدّمن جميعاً أداءً ممتازاً.

    وبعد أكثر بقليل من عام، اعتزلت برايت، وتحوم الشكوك حول مشاركة ويليامسون يوم الثلاثاء، وتشارلز لم تعد إلا للتو إلى الجاهزية، فيما تستمر المخاوف بشأن مركز الظهير الأيسر. وهناك احتمال كبير أن تضطر «اللبؤات» إلى التسجيل أكثر من مرة للفوز بالمباراة هذه المرة.

    ولحسن الحظ، هناك الكثير ما يدعو للحماس في الهجوم.

    لورين هيمب تتألق مع مانشستر سيتي، المرشح بقوة للتتويج بلقب الدوري الممتاز للسيدات، وأليسيا روسو في حالة تهديفية رائعة مع إنجلترا وأرسنال، وجيمس تلعب بالقدر من الثقة والإيقاع الذي سيجعلها مشكلة لأي فريق على وجه الأرض، بما في ذلك بطلات العالم إسبانيا.

