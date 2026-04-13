لم تدخل جيمس نهائي كأس العالم للسيدات 2023 إلا كبديلة بين الشوطين، من دون أن تتمكن من إحداث تأثير كبير بما يكفي لمنع إنجلترا من الاستسلام لهزيمة ضيقة بنتيجة 1-0 أمام إسبانيا في سيدني. وعندما التقى المنتخبان في كتالونيا في يونيو من العام الماضي، لم تكن ضمن القائمة، إذ كانت تتعافى من مشكلة في أوتار الركبة، ثم أجبرتها كدمة في الكاحل على مغادرة نهائي يورو 2025 بعد 40 دقيقة فقط، بعد بضعة أسابيع، والذي فازت به إنجلترا بركلات الترجيح.

غير أن الاستثناء الوحيد كان لافتاً. عندما جاءت إسبانيا إلى ويمبلي في فبراير من العام الماضي، كانت جيمس من بين أفضل اللاعبات على أرض الملعب، إذ كانت قدرتها على الانطلاق ومهاجمة دفاع «لا روخا» تضعهم باستمرار تحت الضغط، كما برز عملها الدفاعي أيضاً وساعد إنجلترا على الحفاظ على شباكها نظيفة في فوز مميز بنتيجة 1-0.

إن قدرة سارينا فيغمان على الاستعانة بها لعودة إسبانيا إلى لندن هذا الأسبوع أمر بالغ الأهمية، ولا سيما بسبب المستوى الذي قدمته جيمس في الآونة الأخيرة. لا توجد لاعبة أخرى مثلها في قائمة إنجلترا، ولن يكون مفاجئاً إن صنعت الفارق فيما تتطلع «اللبؤات» إلى انتزاع أفضلية في معركة شرسة بلا شك من أجل مقعد التأهل التلقائي الوحيد في هذه المجموعة من تصفيات كأس العالم للسيدات.