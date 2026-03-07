نجمة تشيلسي وليونيسز لورين جيمس تؤكد أنها "مُساء فهمها للغاية" - حيث يُخطئ الناس في تفسير "خجلها" على أنه "غطرسة"

إن قدرتها الهائلة، وتألقها على المسرح الكبير، وشقيقها الموهوب بالمثل، ريس، تجذبان حتماً الاهتمام والتدقيق. ومع ذلك، لا تستمتع جيمس بالاهتمام وتشعر أنها متهمة ظلماً باللامبالاة.

قالت جيمس في مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز": "أنا أتعرض لسوء فهم كبير. لأنني شخصية هادئة، قد يبدو أحيانًا أنني لا أهتم، لكن في الواقع أنا أهتم كثيرًا. هذه هي طبيعتي".

اعترفت المهاجمة بأن الشهرة غالبًا ما تأتي مصحوبة بانتقادات شخصية غير عادلة. وأضافت: "أحيانًا يكون الأمر رائعًا. وفي أحيان أخرى، هناك الكثير من الانتقادات، التي قد تكون عني كشخص، في حين أنهم لا يعرفونني".

تأمل جيمس أن تساعد شفافيتها الرياضيين الآخرين المنطوين على الشعور بالراحة في أنفسهم. "آمل أن يلهم ذلك الفتيات الأخريات اللواتي يلعبن كرة القدم ويشبهنني"، قالت. "إنهن هادئات، ومنطويات، ولا يحببن التحدث مع الجميع. في بعض الأحيان، قد يبدو ذلك غطرسة، لكن في الواقع هم لا يعرفون مدى خجلك. لا بأس في عدم التحدث. أعرف كيف تشعرين عندما لا ترغبين في التحدث مع الجميع. الشيء الوحيد الذي يجب أن تفعليه دائمًا هو أن تكوني على طبيعتك، لأن سعادتك هي ما يهم في نهاية المطاف".