Getty Images Sport
نجمة تشيلسي وليونيسز لورين جيمس تؤكد أنها "مُساء فهمها للغاية" - حيث يُخطئ الناس في تفسير "خجلها" على أنه "غطرسة"
تحدي التصور عن شخصيتها
تحدثت نجمة تشيلسي وإنجلترا عن المفاهيم الخاطئة الشائعة بشأن سلوكها داخل الملعب وخارجه. في سن الـ 24، أصبحت جيمس واحدة من أكثر الشخصيات شهرة في كرة القدم النسائية، لكنها تعترف بأن شخصيتها المتحفظة بطبيعتها غالبًا ما يساء تفسيرها من قبل أولئك الذين لا يعرفونها شخصيًا.
وهي تعتقد أن أسلوبها الهادئ في اللعب غالبًا ما يُفهم على أنه قلة شغف. بعد أن تعرضت لانتقادات شديدة منذ أدائها المتميز في كأس العالم 2023، تركز المهاجمة الآن على البقاء على طبيعتها مع التعامل مع ضغوط كرة القدم على المستوى الاحترافي.
- Getty Images Sport
الصراع مع الرقابة العامة
إن قدرتها الهائلة، وتألقها على المسرح الكبير، وشقيقها الموهوب بالمثل، ريس، تجذبان حتماً الاهتمام والتدقيق. ومع ذلك، لا تستمتع جيمس بالاهتمام وتشعر أنها متهمة ظلماً باللامبالاة.
قالت جيمس في مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز": "أنا أتعرض لسوء فهم كبير. لأنني شخصية هادئة، قد يبدو أحيانًا أنني لا أهتم، لكن في الواقع أنا أهتم كثيرًا. هذه هي طبيعتي".
اعترفت المهاجمة بأن الشهرة غالبًا ما تأتي مصحوبة بانتقادات شخصية غير عادلة. وأضافت: "أحيانًا يكون الأمر رائعًا. وفي أحيان أخرى، هناك الكثير من الانتقادات، التي قد تكون عني كشخص، في حين أنهم لا يعرفونني".
تأمل جيمس أن تساعد شفافيتها الرياضيين الآخرين المنطوين على الشعور بالراحة في أنفسهم. "آمل أن يلهم ذلك الفتيات الأخريات اللواتي يلعبن كرة القدم ويشبهنني"، قالت. "إنهن هادئات، ومنطويات، ولا يحببن التحدث مع الجميع. في بعض الأحيان، قد يبدو ذلك غطرسة، لكن في الواقع هم لا يعرفون مدى خجلك. لا بأس في عدم التحدث. أعرف كيف تشعرين عندما لا ترغبين في التحدث مع الجميع. الشيء الوحيد الذي يجب أن تفعليه دائمًا هو أن تكوني على طبيعتك، لأن سعادتك هي ما يهم في نهاية المطاف".
التغلب على الإصابات
على الرغم من وجودها الهادئ خارج الملعب، تظل جيمس طموحة للغاية على أرض الملعب وهي تعمل على العودة من سلسلة من مشاكل القدم والساق والعضلة الخلفية للفخذ.
وأضافت جيمس: "أحاول فقط أن أجد الإيقاع المناسب وأستعيد أفضل مستوياتي". "عندما تعاني من العديد من الإصابات الصغيرة، فإن الأمر يستغرق وقتًا حتى تثق في جسدك مرة أخرى للقيام بأشياء معينة، سواء كان ذلك الانطلاق بسرعة كبيرة أو تجاوز اللاعبين"، وأضافت. "على الرغم من أن جسدك بخير، فإنك تقاتل. بدأت أشعر أنني أعود إلى طبيعتي مرة أخرى، وآمل أن أتمكن من البناء على ذلك".
- Getty Images Sport
السعي وراء الألقاب مع البلوز
تخوض تشيلسي حالياً معركة متضائلة على لقب الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL)، حيث تحتل المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 16 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني وتسع نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي. لكن قبل مواجهتها مع برايتون في الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL) يوم 18 مارس، ستواجه تشيلسي مانشستر يونايتد في نهائي كأس الدوري للسيدات نهاية الأسبوع المقبل. جيمس مع منتخب إنجلترا وقد تشارك في مباراة السبت ضد أيسلندا.
