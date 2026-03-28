يعود فريق «البلوز» إلى منافسات الدوري هذا الأحد في مواجهة أستون فيلا، بعد سلسلة مباريات مرهقة تضمنت فوزه بكأس الرابطة وهزيمته 3-1 أمام أرسنال في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ومع انعدام أي هامش للخطأ فعليًّا، يدرك الفريق اللندني أن أي تعثر قد ينهي حسابيًا سعيه نحو لقب الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL)، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث، متأخرًا بتسع نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي وبنقطة واحدة فقط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

يجد فريق سونيا بومباستور نفسه حاليًا في موقف حيث الثبات هو العامل الوحيد الذي يهم. على الرغم من انشغالات المنافسة القارية، يظل التركيز منصبًا بقوة على حصد النقاط الثلاث في كينغسميدو للحفاظ على الضغط على متصدر الدوري.