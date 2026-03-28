نجمة المنتخب الأمريكي للسيدات ناومي جيرما تطلق تحديًا لزميلاتها في تشيلسي بـ"ضرورة الفوز في كل مباراة" في سعيهن للحفاظ على آمالهن الضئيلة في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للسيدات
جيرما يطالب بالكمال
يعود فريق «البلوز» إلى منافسات الدوري هذا الأحد في مواجهة أستون فيلا، بعد سلسلة مباريات مرهقة تضمنت فوزه بكأس الرابطة وهزيمته 3-1 أمام أرسنال في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ومع انعدام أي هامش للخطأ فعليًّا، يدرك الفريق اللندني أن أي تعثر قد ينهي حسابيًا سعيه نحو لقب الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL)، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث، متأخرًا بتسع نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي وبنقطة واحدة فقط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.
يجد فريق سونيا بومباستور نفسه حاليًا في موقف حيث الثبات هو العامل الوحيد الذي يهم. على الرغم من انشغالات المنافسة القارية، يظل التركيز منصبًا بقوة على حصد النقاط الثلاث في كينغسميدو للحفاظ على الضغط على متصدر الدوري.
التعامل مع كل مباراة على حدة
تصر جيرما على أن الفريق لا يمكنه أن يتجاهل منافسه المباشر، بغض النظر عن أهمية المباراة. وتعتقد اللاعبة الدولية الأمريكية أن النهج لا يختلف سواء كان الفريق ينافس على لقب أو على مقعد في البطولات الأوروبية.
وقالت على الموقع الرسمي للنادي: "أعتقد أن كل مباراة في الدوري أصبحت الآن مباراة لا بد من الفوز بها. الأمر يتعلق بمواجهة كل مباراة على حدة وعدم النظر إلى ما هو أبعد من ذلك. من السهل القيام بذلك. سواء كنت تتصدر الدوري بفارق كبير أو تنافس على مقعد في دوري أبطال أوروبا، فإن العملية تبقى دائماً هي نفسها. لا أعتقد أن ذلك يتغير".
الثقة في المسار
وأكد المدافع البالغ من العمر 25 عامًا أن عمق التشكيلة سيكون العامل الحاسم خلال هذه الفترة المزدحمة. ومع اقتراب مباراة الإياب ضد أرسنال على ملعب ستامفورد بريدج، فإن التناوب بين اللاعبين والقوة الذهنية يكتسبان أهمية قصوى.
""الأمر يتعلق بالحفاظ على نفس العقلية دائمًا والاستعداد لكل مباراة بنفس الطريقة للتأكد من أننا جاهزون"، أوضحت. "نحتاج إلى أن نكون مستعدين للتنفيذ ومستعدين للعب من أجل بعضنا البعض. هذه المرحلة من الموسم مزدحمة للغاية. من الواضح أن لدينا الكثير من المباريات في هذه الفترة، ولكن هذا هو الوقت الذي نلجأ فيه حقًا إلى تشكيلتنا، ونثق في الاستعدادات، ونثق في أن الجميع جاهزون للعب دورهم."
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
بعد المباراة الحاسمة ضد أستون فيلا، سيوجه «البلوز» أنظارهم على الفور إلى الساحة الأوروبية، حيث سيواجهون أرسنال في مباراة الإياب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا. ثم سيواجهون توتنهام في الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل خوض مبارياتهم الثلاث الأخيرة في الدوري الإنجليزي للسيدات، ضد إيفرتون وليستر سيتي، وأخيراً مانشستر يونايتد.