"نتوسل إليكم ونحن على ركبنا": نجم تشيلسي الذي أوقف حربًا أهلية

بفضل فوزٍ بنتيجة 3:1 في السودان، وبالتزامن مع تعثّر الكاميرون، تأهلت ساحل العاج في هذا الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2005 لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم. لكن دروغبا لم يكن قد اكتفى بذلك بعد: كان ينبغي أن يعقب التأهل إلى المونديال السلام. ففي ذلك الوقت كانت الحرب الأهلية مستعرة في ساحل العاج منذ ثلاثة أعوام. هنا الجنوب الأكثر ثراءً، ذو الغالبية المسيحية، والخاضع لسيطرة الجيش. وهناك المتمردون في الشمال ذي الغالبية المسلمة.

"اليوم نتوسل إليكم ونحن على ركبنا"، يقول دروغبا، ويجثو على ركبتيه، ويفعل جميع زملائه من حوله الشيء نفسه. ثم يهتف: "سامحوا بعضكم بعضًا! سامحوا بعضكم بعضًا! سامحوا بعضكم بعضًا! لا تسمحوا بأن يُدمَّر بلدنا الغني بحرب. أرجوكم: ألقوا السلاح. نظموا انتخابات وسيكون كل شيء أفضل." ثم يبدأ دروغبا وزملاؤه بالغناء والرقص.

كان المهاجم البالغ من العمر آنذاك 27 عامًا في نادي تشيلسي أكثر شهرةً ومحبةً من أي إنسان آخر في بلاده. وهو على الأرجح الوحيد الذي يجلّه جميع الإيفواريين — ويصغون إليه جميعًا. وبعد خطابه بوقت قصير، اتفقت الأطراف المتحاربة على وقف لإطلاق النار. لكنه كان هشًّا، ولم تُجرَ انتخابات في البداية.