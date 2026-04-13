"الإيفواريون والإيفواريات، من الشمال والجنوب، ومن الوسط والغرب"، يبدأ ديدييه دروغبا. إنه لا يتحدث كلاعب كرة قدم، بل يتحدث كرئيس. "لقد أثبتنا اليوم أن جميع سكان ساحل العاج قادرون على العيش معًا والنضال معًا من أجل هدف واحد: التأهل لكأس العالم."
ترجمه
"نتوسل إليكم ونحن على ركبنا": نجم تشيلسي الذي أوقف حربًا أهلية
بفضل فوزٍ بنتيجة 3:1 في السودان، وبالتزامن مع تعثّر الكاميرون، تأهلت ساحل العاج في هذا الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2005 لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم. لكن دروغبا لم يكن قد اكتفى بذلك بعد: كان ينبغي أن يعقب التأهل إلى المونديال السلام. ففي ذلك الوقت كانت الحرب الأهلية مستعرة في ساحل العاج منذ ثلاثة أعوام. هنا الجنوب الأكثر ثراءً، ذو الغالبية المسيحية، والخاضع لسيطرة الجيش. وهناك المتمردون في الشمال ذي الغالبية المسلمة.
"اليوم نتوسل إليكم ونحن على ركبنا"، يقول دروغبا، ويجثو على ركبتيه، ويفعل جميع زملائه من حوله الشيء نفسه. ثم يهتف: "سامحوا بعضكم بعضًا! سامحوا بعضكم بعضًا! سامحوا بعضكم بعضًا! لا تسمحوا بأن يُدمَّر بلدنا الغني بحرب. أرجوكم: ألقوا السلاح. نظموا انتخابات وسيكون كل شيء أفضل." ثم يبدأ دروغبا وزملاؤه بالغناء والرقص.
كان المهاجم البالغ من العمر آنذاك 27 عامًا في نادي تشيلسي أكثر شهرةً ومحبةً من أي إنسان آخر في بلاده. وهو على الأرجح الوحيد الذي يجلّه جميع الإيفواريين — ويصغون إليه جميعًا. وبعد خطابه بوقت قصير، اتفقت الأطراف المتحاربة على وقف لإطلاق النار. لكنه كان هشًّا، ولم تُجرَ انتخابات في البداية.
ديدييه دروغبا يلعب مع المنتخب الوطني في معقل المتمردين
في كأس العالم بألمانيا في صيف العام التالي، خرج الإيفواريون المرشحون بقوة مبكرًا من «مجموعة الموت» التي ضمّت الأرجنتين وهولندا وصربيا-الجبل الأسود. وفي كأس الأمم الإفريقية في العام نفسه، بلغوا النهائي لكنهم خسروا بصورة درامية بركلات الترجيح أمام مصر. ورغم ذلك، وبفضل نجاحاته مع تشيلسي أيضًا، مُنح دروغبا في 1 مارس/آذار 2007 الكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي لعام 2006. وبعد ثلاثة أيام فقط، اتفقت الحكومة والمتمردون على وقفٍ جديد لإطلاق النار.
في أواخر مارس/آذار، دعا الرئيس لوران غباغبو دروغبا إلى قصره. وأمام اعتزاز كبير، عرض الهدّاف — الذي ينتمي، مثل غباغبو، إلى المجموعة العرقية البيتي — جائزته، وأبلغ الرئيس بأنه يرغب أيضًا في تقديمها في معقل المتمردين بواكيه: «هذه هي الكرة التي تخص بلدنا كله!». وفي اليوم التالي سافر دروغبا إلى بواكيه والتقى هناك قائد المتمردين غيوم سورو. ولم يكن يحمل معه الكأس فحسب، بل أيضًا وعدًا بإقامة مباراة دولية في بواكيه.
وفي يونيو/حزيران 2007 خاضت ساحل العاج بالفعل مباراة في معقل المتمردين، وفازت على مدغشقر 5:0 في مباراة تصفيات لكأس الأمم الإفريقية. وبعد شهرين آخرين، سار غباغبو على خطى دروغبا. لكن رئيس ساحل العاج لم يسافر إلى بواكيه من أجل مباراة كرة قدم، بل لكي يحرق الأسلحة في الملعب نفسه مع قائد المتمردين سورو ويعلن رسميًا انتهاء الحرب الأهلية.
"في الملعب أكون شخصًا آخر": الجانبان لدى ديدييه دروغبا
وُلِد دروغبا عام 1978 في أبيدجان جنوب ساحل العاج. وفي سن الخامسة فقط أرسله والداه إلى عمه ميشيل غوبا في فرنسا. وكان غوبا يتنقّل هناك كلاعب كرة قدم محترف من نادٍ في الدرجة الثانية إلى آخر، وغالبًا ما كان يُسمح لدروغبا باللعب مع فرق الناشئين. وفي الثامنة عاد دروغبا لفترة قصيرة إلى وطنه. وفي الحادية عشرة سافر مجددًا إلى عمه في فرنسا. هذه المرة جاء دروغبا ليبقى.
كرويًا كان متأخرَ الانطلاقة. ففي سن الحادية والعشرين ظهر لأول مرة مع نادي لو مان في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، وفي الثالثة والعشرين مع إي أيه غانغان في الدرجة الأولى. وبعد عام واحد مع أولمبيك مارسيليا انتقل دروغبا عام 2004 وهو في السادسة والعشرين إلى تشيلسي في لندن. وكان من المفترض أن يصبح ناديه. أربع مرات يفوز الهدّاف الأنيق والقوي في آن واحد مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتُتوَّج المسيرة عام 2012 بالفوز بدوري أبطال أوروبا. ففي النهائي أمام بايرن ميونيخ بدا اللندنيون أدنى مستوىً بشكل واضح. لكن دروغبا أنقذ فريقه بهدفٍ متأخر برأسه إلى الوقت الإضافي، ثم سجّل في ركلات الترجيح الركلة الحاسمة.
وبتأثير من جوزيه مورينيو رسّخ تشيلسي دور “الشرير” في كرة القدم العالمية. وقليلون يجسّدون هذا الدور مثل دروغبا. قال مورينيو مرة: "لو كان عليّ أن أختار لاعبًا أذهب معه إلى المعركة، لاخترت ديدييه." وطُرد دروغبا من الملعب سبع مرات خلال مسيرته. من بينها في نهائي دوري الأبطال 2008 الذي خسره أمام مانشستر يونايتد بسبب ضربة بمرفقه ضد نيمانيا فيديتش. وفي الخروج من نصف النهائي أمام برشلونة عام 2009 هاجم دروغبا الحكم توم هينينغ أوفريبو بعنفٍ شديد لدرجة أنه أُوقف لثلاث مباريات. وتلقى أوفريبو تهديدات بالقتل. وقال دروغبا: "في المباراة أكون شخصًا آخر وأحيانًا لا أتعرف إلى نفسي." في الملعب المشاغب، وخارجه صانع السلام.
ديدييه دروغبا يشارك في «لجنة الحقيقة والمصالحة»
استمرّ وقف إطلاق النار الإيفواري لعام 2007 حتى الانتخابات الرئاسية عام 2010. وفيها فاز الحسن واتارا من الشمال على الرئيس المنتهية ولايته غباغبو، غير أنّ الأخير لم يُرِد الاعتراف بهزيمته. فاشتعلت الحرب الأهلية من جديد، وكان دروغبا—الذي كانت مجلة تايم قد أدرجته قبل ذلك بقليل ضمن قائمتها لأكثر 100 شخص تأثيراً في العالم—حاضراً مرة أخرى بصوته القوي قائلاً: "أدعو كل واحد منكم، وكل مسؤول وكل مناصر، إلى رفض أي عنف، وأن يفعل كل ما بوسعه لإعادة ديمقراطية هادئة ومسؤولة."
وبعد بضعة أشهر يُعتقل غباغبو ويُؤدّي واتارا، الذي لا يزال يحكم حتى اليوم، اليمين رئيساً. ولتقصّي حقيقة ما جرى حول الانتخابات ولضمان السلام، تشكّلت في الأثناء "لجنة الحقيقة والمصالحة" المؤلفة من أحد عشر عضواً، وكان دروغبا أحد أعضائها. وبمعزل عن ذلك، ينخرط عبر مؤسسته الخاصة في الأعمال الخيرية ويتبرع مراراً بمبالغ كبيرة. ويختتم دروغبا مسيرته الكروية في الصين وتركيا والولايات المتحدة. وفي عام 2018 اعتزل الهداف التاريخي لساحل العاج.
وسُئل دروغبا مرة لماذا لم يدخل السياسة قط. فأجاب: "اليوم يصغي إليّ الجميع عندما أتحدث. وما إن أختار حزباً معيناً، فلن يكونوا في أفضل الأحوال سوى 50 في المئة." ولأنه لم يصبح سياسياً قط، كان دروغبا ذا قيمة كبيرة لساحل العاج. أو كما قال زميله القديم في المنتخب الوطني جيفروي سيريه دي: "ديدييه دروغبا هو الشخص الأهم لبلدنا أكثر من رئيس الدولة."
ديدييه دروغبا: محطات مسيرته في كرة القدم الاحترافية
الفترة النادي المباريات الأهداف 1998 إلى 2002 نادي لومان 71 15 2002 إلى 2003 إيه إيه غانغان 50 24 2003 إلى 2004 أولمبيك مارسيليا 55 32 2004 إلى 2012 نادي تشيلسي 341 157 2012 إلى 2013 شنغهاي شينهوا 11 8 2013 إلى 2014 غلطة سراي إسطنبول 53 20 2014 إلى 2015 نادي تشيلسي 40 7 2015 إلى 2017 سي إف مونتريال 41 23 2017 إلى 2018 فينيكس رايزينغ إف سي 26 16