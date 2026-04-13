"الإيفواريون والإيفواريات، من الشمال والجنوب، ومن الوسط والغرب"، يبدأ ديدييه دروغبا. إنه لا يتحدث كلاعب كرة قدم، بل يتحدث كرئيس. "لقد أثبتنا اليوم أن جميع سكان ساحل العاج يمكنهم العيش معًا والنضال معًا من أجل هدف واحد: التأهل لكأس العالم."
"نتوسل إليكم راكعين على ركبنا": كيف أوقف أسطورة تشيلسي ديدييه دروغبا حربًا أهلية
بفضل فوزٍ بنتيجة 3:1 في السودان وبالتزامن مع تعثّر الكاميرون، تأهّلت ساحل العاج في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2005 للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم. لكن دروغبا لم يكتفِ بذلك بعد: كان يفترض أن يعقب التأهّل للمونديال السلام. ففي ذلك الوقت كانت الحرب الأهلية مستعرة في ساحل العاج منذ ثلاث سنوات. هنا الجنوب الأكثر ثراءً، ذو الطابع المسيحي والخاضع لسيطرة الجيش. وهناك المتمرّدون في الشمال ذي الغالبية المسلمة.
يقول دروغبا: "اليوم نتوسّل إليكم على رُكبنا"، ثم يجثو على ركبتيه، ويفعل جميع زملائه من حوله الشيء نفسه. ثم يهتف: "سامحوا بعضكم بعضًا! سامحوا بعضكم بعضًا! سامحوا بعضكم بعضًا! لا تسمحوا بأن يُدمَّر بلدنا الغني بحرب. أرجوكم: ألقوا السلاح. نظّموا انتخابات وسيتحسّن كل شيء." ثم يبدأ دروغبا وزملاؤه بالغناء والرقص.
كان المهاجم البالغ من العمر آنذاك 27 عامًا في نادي تشيلسي أكثر شهرةً وشعبيةً من أي شخص آخر في بلاده. وهو على الأرجح الوحيد الذي يجلّه جميع الإيفواريين — ويصغون إليه جميعًا. وبعد خطابه بوقت قصير، اتفقت الأطراف المتحاربة على وقفٍ لإطلاق النار. لكنه كان هشًّا، ولم تُجرَ انتخابات في البداية.
ديدييه دروغبا يلعب مع المنتخب الوطني في معقل المتمردين
في كأس العالم في ألمانيا في صيف العام التالي، خرج الإيفواريون الذين كانت التوقعات معلّقة عليهم مبكرًا من ما يُسمّى «مجموعة الموت» التي ضمّت الأرجنتين وهولندا وصربيا-مونتينيغرو. وفي كأس الأمم الأفريقية في العام نفسه بلغوا النهائي، لكنهم خسروا بشكل درامي بركلات الترجيح أمام مصر. وبفضل نجاحاته مع تشيلسي أيضًا، مُنح دروغبا في 1 مارس/آذار 2007 الكرة الذهبية للاعب أفريقيا لعام 2006. وبعد ثلاثة أيام فقط اتفقت الحكومة والمتمردون على وقفٍ جديد لإطلاق النار.
في نهاية مارس/آذار، دعا الرئيس لوران غباغبو دروغبا إلى قصره. وبفخرٍ عرض الهدّاف — المنتمي مثل غباغبو إلى المجموعة العرقية البيتي — جائزته وأبلغ الرئيس بأنه يريد أيضًا عرضها في معقل المتمردين بواكيه: «هذه هي الكرة التي تخص بلدنا بأكمله!». وفي اليوم التالي سافر دروغبا إلى بواكيه والتقى هناك قائد المتمردين غيوم سورو. ولم يكن معه الكأس فحسب، بل أيضًا وعدٌ بإقامة مباراة دولية في بواكيه.
وفي يونيو/حزيران 2007 خاضت ساحل العاج بالفعل مباراة في معقل المتمردين وفازت على مدغشقر 5:0 في مباراة تصفيات لكأس الأمم الأفريقية. وبعد شهرين آخرين سار غباغبو على خطى دروغبا. غير أن رئيس ساحل العاج لم يسافر إلى بواكيه من أجل مباراة كرة قدم، بل من أجل حرق الأسلحة مع قائد المتمردين سورو في الاستاد نفسه وإعلان انتهاء الحرب الأهلية رسميًا.
"في الملعب أكون شخصًا آخر": الجانبان في ديدييه دروغبا
وُلد دروغبا عام 1978 في أبيدجان جنوب ساحل العاج. وفي سن الخامسة فقط، أرسله والداه إلى عمّه ميشيل غوبا في فرنسا. كان غوبا يتنقّل هناك كلاعب كرة قدم محترف من نادٍ في الدرجة الثانية إلى آخر، وكان يُسمح لدروغبا غالبًا بالمشاركة مع فرق الناشئين. وفي سن الثامنة عاد دروغبا لفترة وجيزة إلى وطنه. وفي سن الحادية عشرة سافر مجددًا إلى فرنسا إلى عمّه. هذه المرة جاء دروغبا ليبقى.
كرويًا، كان من المتأخرين في الانطلاقة. في سن الحادية والعشرين ظهر لأول مرة مع نادي لو مان في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وفي سن الثالثة والعشرين مع إي أيه غانغان في الدرجة الأولى. وبعد عام واحد مع أولمبيك مرسيليا، انتقل دروغبا عام 2004 وهو في السادسة والعشرين إلى تشيلسي في لندن. وكان من المفترض أن يصبح ناديه. أربع مرات يفوز الهداف الأنيق والقوي في آن واحد مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتُتوَّج المسيرة عام 2012 بلقب دوري أبطال أوروبا. في النهائي أمام بايرن ميونخ كان اللندنيون أقل بكثير من منافسهم. لكن دروغبا أنقذ فريقه بهدف رأسي متأخر جرّ المباراة إلى الوقت الإضافي، ثم سجّل في ركلات الترجيح الركلة الحاسمة.
وبتأثير من جوزيه مورينيو، رسّخ تشيلسي دور “الشرير” في كرة القدم العالمية. وقليلون يجسّدون هذا الدور مثل دروغبا. قال مورينيو مرة: "لو كان عليّ أن أختار لاعبًا أذهب معه إلى المعركة"، "لاخترت ديدييه." طُرد دروغبا من الملعب سبع مرات خلال مسيرته. من بينها في نهائي دوري أبطال أوروبا 2008 الذي خسره أمام مانشستر يونايتد بسبب ضربة بالمرفق ضد نيمانيا فيديتش. وفي الخروج من نصف النهائي أمام برشلونة عام 2009 هاجم دروغبا الحكم توم هينينغ أوفريبو بعنف إلى حد أنه أُوقِف ثلاث مباريات. وتلقى أوفريبو تهديدات بالقتل. قال دروغبا: "في المباراة أكون شخصًا آخر ولا أتعرف إلى نفسي أحيانًا." في الملعب مشاغب، وخارجه صانع سلام.
ديدييه دروغبا يشارك في «لجنة الحقيقة والمصالحة»
استمرّ وقف إطلاق النار الإيفواري لعام 2007 حتى الانتخابات الرئاسية عام 2010. وفيها فاز ألسان واتارا، القادم من الشمال، على الرئيس المنتهية ولايته غباغبو، غير أن الأخير لم يُرِد الاعتراف بهزيمته. فاشتعلت الحرب الأهلية من جديد، وكان دروغبا—الذي كانت مجلة تايم قد أدرجته قبل ذلك بقليل ضمن قائمتها لأكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم—حاضراً مرة أخرى بصوته القوي قائلاً: "أدعو كل واحد منكم، وكل مسؤول وكل مناصر، إلى رفض أي عنف وبذل كل ما في وسعه لإعادة ديمقراطية هادئة ومسؤولة."
وبعد بضعة أشهر أُلقي القبض على غباغبو، وأُدّي واتارا—الذي ما يزال يحكم حتى اليوم—اليمين رئيساً. وفي غضون ذلك، ومن أجل كشف ملابسات ما جرى حول الانتخابات وضمان السلام، تأسست "لجنة الحقيقة والمصالحة" المكوّنة من أحد عشر عضواً، وكان دروغبا من بينهم. وبغضّ النظر عن ذلك، انخرط عبر مؤسسته الخاصة في الأعمال الخيرية وتبرع مراراً بمبالغ كبيرة. وأنهى دروغبا مسيرته الكروية في الصين وتركيا والولايات المتحدة. وفي عام 2018 اعتزل هداف ساحل العاج التاريخي.
وسُئل دروغبا مرةً لماذا لم يدخل السياسة قط. فأجاب: "اليوم يصغي إليّ الجميع عندما أتحدث. أما بمجرد أن أختار حزباً بعينه فلن يبقى في أفضل الأحوال سوى 50 في المئة." ولأنه لم يصبح سياسياً قط، كان دروغبا بهذه القيمة لساحل العاج. أو كما قال زميله القديم في المنتخب الوطني جوفروي سيري دي: "ديدييه دروغبا هو الشخص الأهم لبلدنا أكثر من رئيس الدولة."
ديدييه دروغبا: محطات مسيرته في كرة القدم الاحترافية
الفترة النادي المباريات الأهداف 1998 إلى 2002 لو مان 71 15 2002 إلى 2003 غانغان 50 24 2003 إلى 2004 أولمبيك مارسيليا 55 32 2004 إلى 2012 تشيلسي 341 157 2012 إلى 2013 شنغهاي شينهوا 11 8 2013 إلى 2014 غلطة سراي إسطنبول 53 20 2014 إلى 2015 تشيلسي 40 7 2015 إلى 2017 مونتريال 41 23 2017 إلى 2018 فينيكس رايزينغ 26 16