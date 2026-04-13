بفضل فوزٍ بنتيجة 3:1 في السودان وبالتزامن مع تعثّر الكاميرون، تأهّلت ساحل العاج في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2005 للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم. لكن دروغبا لم يكتفِ بذلك بعد: كان يفترض أن يعقب التأهّل للمونديال السلام. ففي ذلك الوقت كانت الحرب الأهلية مستعرة في ساحل العاج منذ ثلاث سنوات. هنا الجنوب الأكثر ثراءً، ذو الطابع المسيحي والخاضع لسيطرة الجيش. وهناك المتمرّدون في الشمال ذي الغالبية المسلمة.

يقول دروغبا: "اليوم نتوسّل إليكم على رُكبنا"، ثم يجثو على ركبتيه، ويفعل جميع زملائه من حوله الشيء نفسه. ثم يهتف: "سامحوا بعضكم بعضًا! سامحوا بعضكم بعضًا! سامحوا بعضكم بعضًا! لا تسمحوا بأن يُدمَّر بلدنا الغني بحرب. أرجوكم: ألقوا السلاح. نظّموا انتخابات وسيتحسّن كل شيء." ثم يبدأ دروغبا وزملاؤه بالغناء والرقص.

كان المهاجم البالغ من العمر آنذاك 27 عامًا في نادي تشيلسي أكثر شهرةً وشعبيةً من أي شخص آخر في بلاده. وهو على الأرجح الوحيد الذي يجلّه جميع الإيفواريين — ويصغون إليه جميعًا. وبعد خطابه بوقت قصير، اتفقت الأطراف المتحاربة على وقفٍ لإطلاق النار. لكنه كان هشًّا، ولم تُجرَ انتخابات في البداية.