سيستخدم الفيلم فكرة يكتشف فيها فتى صغير أن لديه القدرة على إيقاف الزمن، في رمزية للهدوء والقوة الذهنية اللذين ميّزا مسيرة مارتينيز — ولا سيما خلال ركلات الترجيح تحت الضغط العالي. وسيجمع بين الرسوم التوضيحية التي يقدمها رسام الكاريكاتير الأرجنتيني الشهير ريكاردو سيري، المعروف على نطاق واسع باسم «لينييرس»، وبين لقطات أرشيفية ومقابلات مع الأصدقاء وأفراد العائلة وزملاء الفريق. وسيضم المشروع أيضاً المنتجين التنفيذيين سيرخيو فيرّارو وأليخاندرو غريكو، على أن يتولى أندريس إميليو مهام المشرف العام (شورَنر)، بينما تتولى «بيغسا» الإنتاج.

جاءت انطلاقة مارتينيز الدولية في عام 2021، ومنذ ذلك الحين لعب دوراً محورياً في أبرز نجاحات الأرجنتين، بما في ذلك كوبا أميركا 2021، وفيناليسيما 2022، وكأس العالم 2022، وكوبا أميركا 2024.