نتفليكس تطلق فيلمًا رسومًا متحركة عن البطل الأرجنتيني إيمي مارتينيز
نتفليكس تكشف عن فيلم رسوم متحركة عن مارتينيز
أكدت نتفليكس أن حارس مرمى الأرجنتين مارتينيز سيكون محور فيلم رسوم متحركة بعنوان «ديبو مارتينيز: الصبي الذي يوقف الزمن». وجاء الإعلان في وقت قدّمت فيه منصة البث الإنتاجات المرتقبة لعامي 2026 و2027، بالتزامن مع افتتاح مكاتب جديدة لها في الأرجنتين في 7 أبريل. ورغم عدم الكشف عن موعد إصدار محدد، من المتوقع عرض الفيلم لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام. الفيلم من إخراج غوستافو كوفا وتأليف هيرنان كاسكياري، وسيتتبع رحلة مارتينيز من طفولته في مار ديل بلاتا إلى أن أصبح شخصية محورية لكل من الأرجنتين وناديه أستون فيلا.
تشرح نتفليكس المفهوم الكامن وراء المشروع
عند الإعلان عن المشروع، شاركت نتفليكس تفاصيل حول الرؤية الإبداعية وراء الفيلم وكيف سيجسّد قصة حارس المرمى.
وقالت الشركة في بيان رسمي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا الخبر مثير بقدر تصدٍّ ينتهي بهدف". وأضافت: "ديبو مارتينيز: الطفل الذي ينقذ الزمن، من تأليف هرنان كاسكياري، ورسوم لينييرس، وإخراج غوستافو كوفا، هو فيلم يمزج بين مقابلات لم تُعرض من قبل والرسوم المتحركة ليروي قصة الطفل الذي حلم بأن يصبح حارس مرمى وانتهى به الأمر ليصبح أحد أعظم أبطال المنتخب الأرجنتيني. قريبًا على نتفليكس".
السرد القصصي الإبداعي وراء صعود مارتينيز
سيستخدم الفيلم فكرة يكتشف فيها فتى صغير أن لديه القدرة على إيقاف الزمن، في رمزية للهدوء والقوة الذهنية اللذين ميّزا مسيرة مارتينيز — ولا سيما خلال ركلات الترجيح تحت الضغط العالي. وسيجمع بين الرسوم التوضيحية التي يقدمها رسام الكاريكاتير الأرجنتيني الشهير ريكاردو سيري، المعروف على نطاق واسع باسم «لينييرس»، وبين لقطات أرشيفية ومقابلات مع الأصدقاء وأفراد العائلة وزملاء الفريق. وسيضم المشروع أيضاً المنتجين التنفيذيين سيرخيو فيرّارو وأليخاندرو غريكو، على أن يتولى أندريس إميليو مهام المشرف العام (شورَنر)، بينما تتولى «بيغسا» الإنتاج.
جاءت انطلاقة مارتينيز الدولية في عام 2021، ومنذ ذلك الحين لعب دوراً محورياً في أبرز نجاحات الأرجنتين، بما في ذلك كوبا أميركا 2021، وفيناليسيما 2022، وكأس العالم 2022، وكوبا أميركا 2024.
ماذا يأتي بعد ذلك؟
وبينما تتزايد التوقعات بشأن إصدار الفيلم، يظل مارتينيز مُركزًا على مسيرته مع فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويواصل حارس المرمى كونه عنصرًا أساسيًا لكلٍ من النادي والمنتخب، بعدما ساعد مؤخرًا فريقه على تحقيق فوز بنتيجة 3-1 على بولونيا في مباراة الذهاب من ربع نهائي الدوري الأوروبي. ويحتل فريق فيلانز حاليًا المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث.