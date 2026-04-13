«نترجّاكم ونحن على ركبنا»: كيف أوقف أسطورة تشيلسي ديدييه دروغبا حربًا أهلية

بفضل فوزه 3:1 في السودان وبالتزامن مع تعثر الكاميرون، تأهلت كوت ديفوار في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2005 لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم. لكن دروغبا لم يكتفِ بذلك: كان ينبغي أن يتبع التأهل إلى كأس العالم السلام. فمنذ ثلاث سنوات كانت الحرب الأهلية مستعرة آنذاك في كوت ديفوار. هنا الجنوب الأكثر ثراءً، ذو الطابع المسيحي، والخاضع لسيطرة الجيش. وهناك المتمردون في الشمال ذي الغالبية المسلمة.

"اليوم نتوسل إليكم على ركبنا"، يقول دروغبا، ويجثو على ركبتيه، ويفعل جميع زملائه من حوله الشيء نفسه. ثم يهتف: "سامحوا بعضكم بعضًا! سامحوا بعضكم بعضًا! سامحوا بعضكم بعضًا! لا تسمحوا بأن يُدمَّر بلدنا الغني بحرب. أرجوكم: ألقوا السلاح. نظّموا انتخابات وسيصبح كل شيء أفضل." ثم يبدأ دروغبا وزملاؤه بالغناء والرقص.

كان المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا آنذاك في صفوف تشيلسي معروفًا ومحبوبًا أكثر من أي شخص آخر في بلاده. وهو على الأرجح الوحيد الذي يوقّره جميع الإيفواريين — ويصغون إليه جميعًا. وبعد خطابه بوقت قصير، اتفقت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار. لكنه كان هشًّا، ولم تُجرَ انتخابات في البداية.