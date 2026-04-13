"ساحليات وساحليون، من الشمال والجنوب، ومن الوسط والغرب"، يبدأ ديدييه دروغبا. إنه لا يتحدث كلاعب كرة قدم، بل يتحدث كرئيس. "لقد أثبتنا اليوم أن جميع سكان ساحل العاج يستطيعون العيش معًا والنضال معًا من أجل هدف واحد: التأهل إلى كأس العالم."
«نترجّاكم ونحن على ركبنا»: كيف أوقف أسطورة تشيلسي ديدييه دروغبا حربًا أهلية
بفضل فوزه 3:1 في السودان وبالتزامن مع تعثر الكاميرون، تأهلت كوت ديفوار في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2005 لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم. لكن دروغبا لم يكتفِ بذلك: كان ينبغي أن يتبع التأهل إلى كأس العالم السلام. فمنذ ثلاث سنوات كانت الحرب الأهلية مستعرة آنذاك في كوت ديفوار. هنا الجنوب الأكثر ثراءً، ذو الطابع المسيحي، والخاضع لسيطرة الجيش. وهناك المتمردون في الشمال ذي الغالبية المسلمة.
"اليوم نتوسل إليكم على ركبنا"، يقول دروغبا، ويجثو على ركبتيه، ويفعل جميع زملائه من حوله الشيء نفسه. ثم يهتف: "سامحوا بعضكم بعضًا! سامحوا بعضكم بعضًا! سامحوا بعضكم بعضًا! لا تسمحوا بأن يُدمَّر بلدنا الغني بحرب. أرجوكم: ألقوا السلاح. نظّموا انتخابات وسيصبح كل شيء أفضل." ثم يبدأ دروغبا وزملاؤه بالغناء والرقص.
كان المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا آنذاك في صفوف تشيلسي معروفًا ومحبوبًا أكثر من أي شخص آخر في بلاده. وهو على الأرجح الوحيد الذي يوقّره جميع الإيفواريين — ويصغون إليه جميعًا. وبعد خطابه بوقت قصير، اتفقت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار. لكنه كان هشًّا، ولم تُجرَ انتخابات في البداية.
- Getty Images
ديدييه دروغبا يلعب مع المنتخب الوطني في معقل المتمردين
في كأس العالم بألمانيا في صيف العام التالي، خرج الإيفواريون الذين كانت تُعلَّق عليهم آمال كبيرة مبكرًا من «مجموعة الموت» التي ضمّت الأرجنتين وهولندا وصربيا-الجبل الأسود. وفي كأس الأمم الأفريقية في العام نفسه بلغوا النهائي، لكنهم خسروا بشكل درامي بركلات الترجيح أمام مصر. ومع ذلك، وبفضل نجاحاته مع تشيلسي أيضًا، مُنِح دروغبا في 1 مارس/آذار 2007 الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم أفريقي لعام 2006. وبعد ثلاثة أيام فقط، اتفقت الحكومة والمتمردون على هدنة جديدة.
في نهاية مارس/آذار، دعا الرئيس لوران غباغبو دروغبا إلى قصره. وبفخر عرض الهداف—الذي ينتمي، مثل غباغبو، إلى المجموعة العرقية بيتي—كأسه وأبلغ الرئيس بأنه يرغب في عرضها أيضًا في معقل المتمردين بواكيه: «هذه هي الكرة التي تخص بلدنا كله!». وفي اليوم التالي سافر دروغبا إلى بواكيه والتقى هناك قائد المتمردين غيوم سورو. ولم يكن معه الكأس فحسب، بل أيضًا وعدٌ بإقامة مباراة دولية في بواكيه.
وفي يونيو/حزيران 2007 لعبت كوت ديفوار بالفعل في معقل المتمردين وفازت على مدغشقر 5:0 في مباراة تصفيات لكأس الأمم الأفريقية. وبعد شهرين آخرين، سار غباغبو على خطى دروغبا. لكن رئيس كوت ديفوار لم يسافر إلى بواكيه من أجل مباراة كرة قدم، بل ليحرق الأسلحة في الملعب نفسه مع قائد المتمردين سورو ويعلن رسميًا انتهاء الحرب الأهلية.
- Getty Images
"في اللعبة أكون شخصًا آخر": الجانبان لدى ديدييه دروغبا
وُلد دروغبا عام 1978 في أبيدجان جنوب ساحل العاج. وفي سن الخامسة فقط أرسله والداه إلى عمّه ميشيل غوبا في فرنسا. وكان غوبا يتنقّل هناك كلاعب كرة قدم محترف من نادٍ في الدرجة الثانية إلى آخر، وكان يُسمح لدروغبا غالباً باللعب في فرق الناشئين. وفي الثامنة عاد دروغبا لفترة قصيرة إلى وطنه. وفي الحادية عشرة سافر مجدداً إلى فرنسا لدى عمّه. وهذه المرة جاء دروغبا ليبقى.
كروياً، كان من المتأخرين في الانطلاق. في سن الحادية والعشرين خاض أول مباراة له مع لو مان في دوري الدرجة الثانية الفرنسي (ليغ 2)، ثم في سن الثالثة والعشرين مع إي أي غانغون في الدرجة الأولى (ليغ 1). وبعد عام واحد مع أولمبيك مرسيليا، انتقل دروغبا عام 2004 وهو في السادسة والعشرين من عمره إلى تشيلسي في لندن. وكان من المفترض أن يصبح ناديه. فاز الهدّاف الأنيق والقوي في آنٍ واحد مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات، وتُوِّج ذلك بالفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2012. في النهائي أمام بايرن ميونيخ كان اللندنيون في وضعٍ ميؤوس منه. لكن دروغبا أنقذ فريقه بهدفٍ متأخر برأسه ليجرّ المباراة إلى وقتٍ إضافي، ثم سجّل في ركلات الترجيح الركلة الحاسمة في النهاية.
وبتأثير من جوزيه مورينيو، صقل تشيلسي دور “الشرير” في كرة القدم العالمية. وقليلون من يجسّدون هذا الدور كما يجسّده دروغبا. قال مورينيو ذات مرة: "لو كان عليّ أن أختار لاعباً أذهب معه إلى المعركة"، "لاخترت ديدييه." طُرد دروغبا سبع مرات طوال مسيرته. من بينها في نهائي دوري الأبطال 2008 الذي خسره أمام مانشستر يونايتد، بسبب ضربة بالمرفق ضد نيمانيا فيديتش. وفي الخروج من نصف النهائي أمام برشلونة عام 2009 هاجم دروغبا الحكم توم هينينغ أوفريبو بعنفٍ شديد حتى أُوقِف ثلاث مباريات. وتلقى أوفريبو تهديدات بالقتل. قال دروغبا: "في المباراة أكون شخصاً آخر ولا أتعرف إلى نفسي أحياناً". في الملعب مشاكس، وخارجه صانع سلام.
- Getty Images
ديدييه دروغبا يشارك في «لجنة الحقيقة والمصالحة»
صمد وقف إطلاق النار الإيفواري لعام 2007 حتى الانتخابات الرئاسية في عام 2010. وفيها فاز الحسن واتارا القادم من الشمال على الرئيس المنتهية ولايته غباغبو، إلا أن الأخير لم يُرِد الاعتراف بهزيمته. فاشتعلت الحرب الأهلية من جديد، وكان دروغبا — الذي كانت مجلة تايم قد أدرجته قبل ذلك بقليل في قائمتها لأكثر 100 شخص تأثيرًا في العالم — حاضرًا مرة أخرى بخطاب قوي: «أدعو كل واحد منكم، وكل مسؤول وكل مناصر حزبي، إلى رفض كل عنف وبذل كل ما في وسعه لإعادة ديمقراطية هادئة ومسؤولة».
وبعد بضعة أشهر يُعتقل غباغبو ويُؤدى واتارا، الذي لا يزال يحكم حتى اليوم، اليمين الدستورية رئيسًا. وفي غضون ذلك، ومن أجل كشف ملابسات ما جرى حول الانتخابات وضمان السلام، تأسست «لجنة الحقيقة والمصالحة» المكوّنة من أحد عشر عضوًا، وكان دروغبا أحد أعضائها. وبغضّ النظر عن ذلك، انخرط عبر مؤسسته الخاصة في أعمال خيرية وتبرع مرارًا بمبالغ كبيرة. وأنهى دروغبا مسيرته الكروية في الصين وتركيا والولايات المتحدة. وفي عام 2018 اعتزل هداف ساحل العاج التاريخي.
وسُئل دروغبا مرة لماذا لم يدخل السياسة. فأجاب: «اليوم يصغي إليّ الجميع عندما أتحدث. وما إن أختار حزبًا بعينه فلن يبقى سوى 50 بالمئة على أفضل تقدير». وربما لأن دروغبا لم يصبح سياسيًا قط، كان بهذه القيمة لساحل العاج. أو كما قال يومًا زميله لسنوات في المنتخب الوطني جيفروي سيريه دييه: «ديدييه دروغبا هو الشخص الأهم لبلدنا أكثر من رئيس الدولة».
ديدييه دروغبا: محطات مسيرته في كرة القدم الاحترافية
الفترة النادي المباريات الأهداف 1998 إلى 2002 إف سي لو مان 71 15 2002 إلى 2003 إي إيه غانغان 50 24 2003 إلى 2004 أولمبيك مارسيليا 55 32 2004 إلى 2012 إف سي تشيلسي 341 157 2012 إلى 2013 إس إتش شينهوا 11 8 2013 إلى 2014 غلطة سراي إسطنبول 53 20 2014 إلى 2015 إف سي تشيلسي 40 7 2015 إلى 2017 سي إف مونتريال 41 23 2017 إلى 2018 فينيكس رايزنغ إف سي 26 16