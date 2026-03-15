"نأمل أن يكون كل شيء على ما يرام" - نيوكاسل يعلن عن آخر مستجدات حالة ساندرو تونالي البدنية قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، مع توضيح أسباب غيابه عن مباراة الفوز على تشيلسي

المرض الذي أصاب تونالي هو جزء من اتجاه عام في النادي. فقد تأثر كل من جاكوب رامزي ونيك وولتميد وأنطوني جوردون به مؤخرًا. تم استبدال رامزي في الشوط الأول من مباراة إيفرتون، بينما غاب وولتميد عن مباراة الفوز على مانشستر يونايتد بالكامل. كما اقتصر دور جوردون على الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة الذهاب ضد برشلونة بسبب المشكلة نفسها.

مع تعادل النتيجة الإجمالية 1-1، يبحث هاو بشدة عن خط وسط بكامل قوته. يسافر فريق "المغار" إلى إسبانيا لخوض مباراة تبدأ مساء الأربعاء، مدركين أن طاقة تونالي ستكون حيوية إذا أرادوا التغلب على العملاق الكتالوني. يراقب النادي اللاعب الإيطالي عن كثب لمعرفة ما إذا كان بإمكانه ركوب الطائرة المتجهة إلى برشلونة بعد راحة نهاية الأسبوع.