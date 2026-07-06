"لم تعد كرة قدم، الأموال تحكم".. ناينجولان يرد على استثناءات كريستيانو رونالدو وبالوجون في كأس العالم!

رادجا ناينجولان لا يقبل ذلك، في مقابلة مع صحيفة «ريبوبليكا»، أعرب اللاعب السابق في روما وإنتر عن رأيه بشأن رفع الإيقاف عن بالوجون، الذي سيتمكن من اللعب ضد بلجيكا: «بهذه الطريقة، لم تعد كرة القدم كرة قدم. لقد خففوا عقوبة كريستيانو بمقدار جولتين ليتمكن من المشاركة في كأس العالم منذ المباراة الأولى. أما الآن، فقد أوقفوا بالوجون. كما أن استراحة الترطيب لا معنى لها. هذا دليل على أن كرة القدم أصبحت مجرد مسألة مال".