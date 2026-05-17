أمام سوء الحظ الغريب الذي يواجه النصر بالأمتار الأخيرة من الموسم الجاري 2025-2026، خرج نجمه السابق نايف هزازي، معترفًا أنه أحد من دعوا على النادي من قبل على إثر تعرضه للظلم به.
"الله يسامحني لكنني كنت جريحًا" .. نايف هزازي: كثير من لاعبي النصر دعوا عليه وربما يخسر الدوري بعد آسيا
ما القصة؟
العالمي بالأمس خسر نهائي دوري أبطال آسيا 2، بالهزيمة أمام جامبا أوساكا بهدف نظيف، في العاصمة السعودية "الرياض"، على استاد الأول بارك.
وقبلها بأيام قليلة، أضاعت كتيبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس فرصة حسم لقب دوري روشن السعودي 2025-2026 قبل الجولة الأخيرة، بالتعادل أمام الهلال (1-1) في الوقت القاتل بخطأ فادح من الحارس بينتو.
وبعدما كان النصر مرشحًا قويًا للخروج ببطولتين على الأقل في الموسم الجاري، أصبح مهددًا بخسارة كل شيء، فقط عليه الانتصار أمام ضمك يوم الخميس المقبل، إذا ما أراد حسم لقب دوري روشن دون انتظار نتائج غريمه الهلال.
نايف هزازي يعلق بعد تعثرات النصر
الوضع الحالي فتح الباب أمام الحديث عن اللاعبين الذين تعرضوا للظلم داخل النصر – بحسب ادعاءاتهم – إذ بدأ الجمهور يطالب المسؤولين بضرورة تصفية الحسابات، لتنقية الأجواء حول الفريق.
وأحد ممن دخلوا في خلافات مع قلعة العالمي؛ نايف هزازي؛ لاعب الفريق السابق، الذي خرج معربًا عن حزنه لما يمر به الفريق حاليًا من تعثرات، راجعًا الأمر لدعواته السابقة وعدد من اللاعبين.
وقال هزازي في فيديو عبر حسابه على تطبيق "سناب شات": "كنت حزينًا للغاية بعد رحيلي عن النصر وما حدث لي داخل النادي، لذا كنت أقول (الله يسامحهم) وكنت أتمنى أن يحدث في النصر مثل ما حدث لي من إحباط، لكن مع مرور السنوات فوجئت أن كثير من اللاعبين قالوا مثل ما قلت".
وأضاف: "اليوم للأسف، أقول (وما ذنب هذا الجمهور؟!)، رغم أنني تعرضت للظلم، لكنني في النهاية محب للنصر وجمهوره، وحزين جدًا على ما يحدث لجمهوره، ولا ندري ما إذا كان سيحقق لقب الدوري أمام ضمك أم لا، كل شيء متوقع في كرة القدم، لكن هذه اللعنة والنحس اللذين بالنصر أمرهما غريب".
نايف هزازي اختتم: "الله يسامحني، لو كنت دعيت على النصر، لكنني كنت وقتها جريحًا بعد مغادرتي لكرة القدم".
توضيح آخر من هزازي
الجمهور ظن من حديث اللاعب السابق أنه يتمنى خسارة النصر للقب دوري روشن 2025-2026 يوم الخميس المقبل، لكنه خرج نافيًا ذلك..
وكتب هزازي عبر حسابه على منصة "إكس": "الأمور تحتاج لهدوء وعدم الاستعجال من البعض، (إن بعض الظن إثم)، ورغم كل ما حصل يعلم الله إني ما زلت وأتمنى الدوري للنصر، وإني أتمنى تعود الأفراح للنصر من الباب الكبير".
مسيرة نايف هزازي في الملاعب
وخاض نايف هزازي عدة تجارب احترافية في المملكة، حيث ارتدى قمصان الاتحاد والشباب والنصر والتعاون وأحد والعدالة، فيما كانت محطته الأخيرة باللعب مع الوادي في دوري الدرجة الرابعة.
وتوج هزازي بالعديد من الألقاب في مسيرته الكروية، بين الدوري السعودي "مرتين"، كما فاز بكأس خادم الحرمين الشريفين مع الاتحاد والشباب.
أما عن أزمات فترته داخل العالمي، أوضح من قبل: "هناك أمور كنا نعاني منها في النصر، ولكني خارج الملعب الآن، وحزين على وضع النادي وجمهوره"، كما نوّه نايف بأن أكثر من لاعب تعرضوا للأذى في النادي العاصمي، والذي بات وضعه حاليًا، قد يجلب بطولة، ولكنه يظل غائبًا خمس سنوات حتى يفوز ببطولة أخرى، الأمر الذي دفع كريستيانو رونالدو للتحدث إلى الأرض على حد قوله.
وتابع "تعرضت للتهديد ومررت بأزمة قوية، أثناء سكني لم يتم سداد إيجار 9 شهور، لماذا تضعني في هذه الأزمة؟ لماذا (تأخذني لحم وترميني عظم)، جئت النصر محبًا وخرجت منه نادمًا".
وذكر هزازي بأنه لم ينل رواتبه في النصر على مدار 8 شهور، واضطر للجوء إلى المحاكم من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة.