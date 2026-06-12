وجه نايف أكرد، نجم مارسيليا، توضيحًا بشأن استبعاده من قائمة المغرب في نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذا القرار لم يكن بسبب الإصابة.
ردًا على جدل استبعاده من كأس العالم .. نايف أكرد يرفع الحرج عن مدرب المغرب: غيابي ليس بسبب الإصابة!
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قرار وهبي وجدل استبعاد أكرد
وقرر محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي، استبعاد الثنائي عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد، من قائمة أسود الأطلس، خلال الساعات الماضية، مع استدعاء أمين سباعي ومروان سعدان، بدلًا منهما.
استبعاد عبد الصمد الزلزولي، جاء بسبب إصابته بالتواء في الرباط الداخلي للركبة، أثناء مشاركته في المباراة الودية ضد النرويج، قبل انطلاق المونديال، وتأكد حاجته للعلاج والتأهيل لفترة تتراوح بين 3-4 أسابيع.
في المقابل، جاءت التساؤلات حول استدعاء نايف أكرد في قائمة كأس العالم، على الرغم من المؤشرات التي تتجه نحو عدم جاهزية نجم مارسيليا، صاحب الـ30 عامًا، الذي لم يشارك في أية مباراة تحضيرية للمغرب قبل البطولة، سواءً بغيابه عن مباراتي الإكوادور وباراجواي في مارس الماضي، بسبب إصابته في الفخذ، أو بغيابه عن مباريات بوروندي ومدغشقر والنرويج.
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أكرد يوضح .. الإصابة ليست سبب استبعاده
ونشر نايف أكرد، بيانًا توضيحيًا عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، حول كواليس غيابه عن المونديال، قائلًا "أولًا: أود أن أشكركم على جميع رسائل الدعم التي تلقيتها هذا الصباح، لقد أثرت فيّ بشدة.
للأسف، لن أشارك في كأس العالم، الأمر لا يتعلق بانتكاسة، بل على العكس، أشعر بتحسن يومًا بعد يوم، لقد أصبحت إصابتي شيئًا من الماضي. إلا أننا قررنا، بالتشاور مع الجهاز الفني، أن مستواي الحالي في الأداء لم يكن كافيًا بعد لمساعدة الفريق كما كنت أتمنى خلال مرحلة المجموعات.
ورغم كل الجهود المبذولة خلال الأسابيع الماضية، ولكن اتضح أنني لن أكون جاهزًا بدنيًا بنسبة 100% عند انطلاق البطولة، هذا قرار تم اتخاذه بالاتفاق مع الجهاز الفني، من أجل مصلحة الفريق.
أود أن أشكر الطبيب كريستوف بودو، وكذلك كل الطاقم الطبي، على دعمهم، سواءً من الناحية الطبية أو النفسية، لقد كان هذا الموسم صعبًا بشكل خاص، جسديًا ونفسيًا.
لقد حاولت بقدر ما أمكنني، أن أبذل كل ما في وسعي للعودة في الوقت المناسب، واستعادة أفضل مستوياتي، ولكن للأسف، لم يكن ذلك ممكنًا في الوقت المطلوب، إنها خيبة أمل بالطبع، لكنني أتقبلها بوضوح ومسؤولية.
الآن سأكون المشجع الأول للمنتخب الوطني، وأتمنى لزملائي نجاحًا كبيرًا في كأس العالم هذه، آمل أن يجعلونا نشعر بالفخر، أنا لاعب في المنتخب، ولكني قبل كل شيء، مشجع، وسأكون معهم، مثلكم تمامًا. شكرًا لكم مجددًا على دعمكم".
أكرد .. شاهد على إنجاز المغرب
ويمتلك المحور الدفاعي، صاحب الـ30 عامًا، مسيرة دولية كبيرة مع المنتخب المغربي، حيث شارك في 64 مباراة دولية، سجل خلالها هدفين و4 تمريرات حاسمة.
وكان أكرد شاهدًا على إنجاز المغرب التاريخي في كأس العالم 2022، بعدما حلّ الأسود في المركز الرابع في أرض قطر، رغم غيابه عن مباريات البرتغال وفرنسا وكرواتيا، في ربع النهائي ودور الأربعة ومباراة المركز الثالث.
وظل أكرد عنصرًا أساسيًا في كتيبة المغرب، حيث شارك في جميع مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي، منح لقبها إلى أسود الأطلس، على حساب السنغال، بداعي انسحاب الأخير خلال المباراة النهائية.
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قائمة المغرب في كأس العالم
وطبقًا للمعطيات الجديدة، فإن قائمة المغرب في نهائيات كأس العالم 2026، ستكون على النحو التالي..
حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، رضا التكناوتي.
الدفاع: نصير مزراوي، أنس صلاح الدين، يوسف بلعمري، أشرف حكيمي، زكرياء الواحدي، شادي رياض، رضوان حلحال، عيسى ديوب.
خط الوسط: سمير المرابط، أيوب بوعدي، نائل العيناوي، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، إسماعيل صيباري، مروان سعدان.
الهجوم: شمس الدين طالبي، سفيان رحيمي، أيوب الكعبي، براهيم دياز، جسيم ياسين، أيوب الميموني، أمين سباعي.
القائمة تضم عددًا من النجوم الذين ساهموا في الإنجاز التاريخي مع وليد الركراركي، ببلوغ المركز الرابع في مونديال 2022 في قطر، كأكبر إنجاز عربي وإفريقي في تاريخ البطولة، فضلًا عن استدعاء جسيم ياسين، الذي شارك في إنجاز "أشبال الأطلس"، في التتويج بلقب كأس العالم تحت 20 عامًا في تشيلي، مع تواجد أيوب بوعدي الذي يستعد لأول تجربة له بعد اختيار تمثيل الأسود.
وكان محمد وهبي قد تطرق للحديث عن عدم استدعاء سفيان بوفال، رغم مشاركته في معسكر المغرب في مايو الماضي، حيث قال إنه كان صريحًا مع اللاعب وأخبره بأن مركزه سيشهد منافسة كبيرة.
مواجهات المغرب في كأس العالم
ويخوض منتخب المغرب مواجهات من العيار الثقيل، في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يلعب في المجموعة الثالثة.
وتقام جميع مباريات المغرب في كأس العالم، في الواحدة صباحًا، بتوقيت مكة المكرمة، سواءً بملاقاة البرازيل في 14 يونيو، أو إسكتلندا في 20 يونيو، أو باختتام المجموعات، أمام هايتي في 25 من الشهر الجاري.