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Declan Rice Arsenal 2025-26Getty
علي سمير

أخبار الانتقالات | صفقة قريبة للاتحاد وريال مدريد يستهدف ديكلان رايس والكشف عن "نادي ميسي الجديد"

انتقالات
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري روشن السعودي
ريال مدريد
إنتر ميامي
ليفربول
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
ديكلان رايس
ليونيل ميسي
الاتحاد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 9 سبتمبر 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • صفقة قريبة من الاتحاد

    وفقًا لموقع "Footyinsider247" فإن الاتحاد دخل في مفاوضات مكثفة مع سندرلاند، من أجل التعاقد مع لاعبه شمس الدين طالبي، ويحاول إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن.

    صاحب الـ21 سنة ليس من ضمن خطط سندرلاند للموسم الجديد، وخرج من قائمة الفريق المشاركة في الدوري الأوروبي، ومن جانبه يحاول الاتحاد استغلال الأمر وقيده ضمن فئة أقل من 21 سنة، في الفترة المقرر حتى 20 سبتمبر الجاري.

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    إقالة مرتقبة لأربيلوا

    كشف موقع "تيم توك" عن وجود ضغوط هائلة على المدرب ألفارو أربيلوا، في بداية رحلته مع فولهام، بعد تعرضه لـ3 هزائم في أول 3 مباريات له مع الفريق الإنجليزي.

    وأشار الموقع إلى وجود حالة من عدم الاقتناع لدى بعض اللاعبين بأسلوب أربيلوا المعتمد على الضغط العالي، ومن المقرر أن تكون المواجهات القادمة خاصة مباراتي مانشستر يونايتد وليفربول، في غاية الأهمية لحسم مصيره من البقاء أو الإقالة.

  • ليفربول يخطف هدف تشيلسي

    كشف الصحفي الإنجليزي "بن جاكوبس" عن محاولات من ليفربول من أجل التعاقد مع لامين كامارا لاعب موناكو خلال عام 2027.

    كامارا كان قريبًا من الانتقال لتشيلسي في الميركاتو الصيفي الأخير، ولكن الصفقة فشلت، ليدخل الريدز في السباق نحو صفقة محتملة سواء في الصيف أو خلال شهر يناير المقبل.

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  • ضربة لمانشستر يونايت

    أنهى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أحلام مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات لويس هول، وذلك بعد الاتفاق معه على التجديد لمدة 5 سنوات.

    يونايتد حاول ضم اللاعب أكثر من مرة في الميركاتو الصيفي الأخير، ولكن رسالة نيوكاسل كانت واضحة دائمًا بأن اللاعب ليس للبيع بأي ثمن.

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    خطوة جديدة لميسي

    كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن توصل ميسي لاتفاق من أجل شراء نادي "إلدينسي" الإسباني ليكون مالكًا له.

    وأوضحت أن لاعب إنتر ميامي الحالي أصبح قريبًا للغاية من امتلاك النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، في خطوة جديدة بمسيرة اللاعب الأرجنتيني الذي يبدو أنه بدأ يخطط للحياة ما بعد الاعتزال.

  • ريال مدريد يستهدف ديكلان رايس

    حدد نادي ريال مدريد الإسباني، نجم آرسنال ديكلان رايس، كأحد أهم الأهداف له في سوق انتقالات عام 2027، من أجل تدعيم خط وسط المدرب جوزيه مورينيو.

    عقد نجم آرسنال الحالي ينتهي في 2028، وهو ما يجعل النادي اللندني حريضًا على تجديد عقده في أقرب وقت ممكن، تحسبًا لأي محاولة جادة من ريال لإقناعه بمغادرة ملعب الإمارات.

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    والد رودريجو يحسم مصيره

    وسط التكهنات حول مصيره مع ريال مدريد، كشف والد الجناح البرازيلي رودريجو، عن عودة اللاعب قبل شهر فبراير القادم، وتمتعه بأهمية كبيرة بالفريق الإسباني.

    وقال والد رودريجو في تصريحات لـ"إل شيرينجيتو" :"سيعود قبل شهر فبراير وسيكون في غاية الأهمية للفريق".