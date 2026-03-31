نادي مونتيري المكسيكي يستبعد أنتوني مارسيال، لاعب مانشستر يونايتد الذي لم يرقى إلى مستوى التوقعات، حيث يدفع المهاجم الفرنسي ثمن نوبة غضبه عند استبداله
كان مارتيال في يوم من الأيام أغلى لاعب مراهق في عالم كرة القدم
أصبح مارتيال أغلى لاعب مراهق في عالم كرة القدم عند انتقاله إلى أولد ترافورد قادمًا من موناكو مقابل 36 مليون جنيه إسترليني (48 مليون دولار) في عام 2016. وقضى تسع سنوات مع «الشياطين الحمر»، حيث خاض 317 مباراة وسجل 90 هدفًا. وكان يُتوقع منه المزيد في إنجلترا، إلا أنه شهد تراجعًا تدريجيًا في الترتيب الهرمي داخل فريق مانشستر يونايتد.
أدى ذلك إلى انتقاله على سبيل الإعارة إلى إشبيلية خلال موسم 2021-22، قبل أن يغادر بشكل نهائي إلى AEK أثينا في عام 2024 كلاعب حر. قضى موسمًا واحدًا فقط في اليونان، قبل أن يغتنم فرصة الانتقال إلى المكسيك في سبتمبر 2025.
رد مارتيال بغضب على استبعاده من التشكيلة الأساسية من قبل مونتيري
كان بدايته مع مونتيري متواضعة، حيث سجل هدفاً واحداً فقط في 20 مباراة خاضها في جميع المسابقات. وقد تعرض مارتيال لانتقادات من الصحافة المكسيكية بسبب تراجع مستواه.
أصبح مكانه في تشكيلة مونتيري مهددًا بالفعل، حيث جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة ضد تشيفاس دي غوادالاخارا. ويُقال إن مارتيال يرى أنه كان يجب أن يشارك في تلك المباراة.
وتزعم قناة TUDN أن المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً رد بغضب لعدم إشراكه في المباراة عندما كان مونتيري متأخراً بثلاثة أهداف. وبدلاً من استدعائه، تم إشراك الشاب خواكين موكسيكا في التبديل الأخير قبل 16 دقيقة من نهاية المباراة.
كيف عوقب مارتيال بسبب انهياره على مقاعد البدلاء
يُقال إن مارتيال «فقد أعصابه» بسبب تجاهله من قبل المدرب نيكولاس سانشيز، حيث بقي على مقاعد البدلاء دون أن يشارك في المباراة. ويُذكر أن طاقم التدريب لاحظ هذا الانفعال الشديد وسجله.
وقد تمت معاقبته الآن، حيث أفادت قناة TUDN أن مارتيال قد طُلب منه الابتعاد عن التدريبات مع بقية لاعبي الفريق الأول. وسيستمر هذا الإبعاد القسري لمدة أسبوع كامل، وبعدها سيتم إعادة تقييم الوضع.
وقع مارتيال عقدًا لمدة عامين عند انضمامه إلى مونتيري
وقع مارتيال عقدًا لمدة عامين عند انضمامه إلى مونتيري، لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الشروط ستُحترم أم لا. لا يزال الوقت في صالحه فيما يتعلق بإحداث التأثير المطلوب، لكنه سيحتاج إلى تقديم اعتذار لأي شخص أساء إليه بتصرفاته.
يواجه مارتيال، الذي خاض 30 مباراة دولية مع المنتخب الأول، خطر انخفاض قيمته إلى درجة قد تجعل من الصعب عليه العثور على نادٍ آخر. لم تكن قدراته موضع شك أبدًا، لكن التساؤلات حول سلوكه ظلت تحوم حوله منذ بعض الوقت.