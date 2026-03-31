نادي مونتيري المكسيكي يستبعد أنتوني مارسيال، لاعب مانشستر يونايتد الذي لم يرقى إلى مستوى التوقعات، حيث يدفع المهاجم الفرنسي ثمن نوبة غضبه عند استبداله

أصبح مارتيال أغلى لاعب مراهق في عالم كرة القدم عند انتقاله إلى أولد ترافورد قادمًا من موناكو مقابل 36 مليون جنيه إسترليني (48 مليون دولار) في عام 2016. وقضى تسع سنوات مع «الشياطين الحمر»، حيث خاض 317 مباراة وسجل 90 هدفًا. وكان يُتوقع منه المزيد في إنجلترا، إلا أنه شهد تراجعًا تدريجيًا في الترتيب الهرمي داخل فريق مانشستر يونايتد.

أدى ذلك إلى انتقاله على سبيل الإعارة إلى إشبيلية خلال موسم 2021-22، قبل أن يغادر بشكل نهائي إلى AEK أثينا في عام 2024 كلاعب حر. قضى موسمًا واحدًا فقط في اليونان، قبل أن يغتنم فرصة الانتقال إلى المكسيك في سبتمبر 2025.