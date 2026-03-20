نادي ليفربول يدين "الإساءات العنصرية البغيضة والمقيتة" الموجهة إلى المدافع إبراهيما كوناتي

في بيانرسمي، أوضح نادي ليفربول أن سلامة لاعبيه تأتي في مقدمة أولوياته. وسلط النادي الضوء على الأثر النفسي الذي تتركه هذه الهجمات على الرياضيين، الذين غالبًا ما يُنظر إليهم كأهداف وليس كبشر.

وجاء في البيان: "يشعر نادي ليفربول بالفزع والاشمئزاز من الإساءات العنصرية الدنيئة والبغيضة الموجهة إلى إيبراهيما كوناتي على وسائل التواصل الاجتماعي". "هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق. إنه مهين للإنسانية، وجبان، ومتجذر في الكراهية. لا مكان للعنصرية في كرة القدم، ولا مكان لها في المجتمع، ولا مكان لها في أي مكان – سواء على الإنترنت أو في الواقع".

وأكد "الريدز" كذلك أن عبء مراقبة خطاب الكراهية لا ينبغي أن يقع على عاتق الضحايا. "يجب على شركات وسائل التواصل الاجتماعي أن تتحمل المسؤولية وتتخذ إجراءات فورية. تمتلك هذه المنصات القوة والتكنولوجيا والموارد اللازمة لمنع هذه الإساءات، لكنها غالبًا ما تقصر في القيام بذلك. إن السماح للكراهية العنصرية بالانتشار دون رادع هو خيار – وهو خيار يستمر في الإضرار باللاعبين والأسر والمجتمعات في جميع أنحاء عالم كرة القدم."