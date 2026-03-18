نادي كريمونيزي يتوصل إلى اتفاق مع جيامباولو لتولي منصب المدرب: مستجدات بشأن مدة العقد

"يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة قبل توقيع جيامباولو كمدرب جديد: تم التوصل إلى اتفاق شفهي على عقد مدته عام ونصف"، حسبما أفادت قناة "سكاي سبورت". إذن، لا يتعلق الأمر باتفاق لمدة أسابيع قليلة، بل سيستمر العمل معاً حتى نهاية عام 2027 حتى في حالة الهبوط. وفي هذه المرحلة، ينتظر الإعلان الرسمي عن إقالة نيكولا ووصول خليفته.