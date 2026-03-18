تسارع كريمونيزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة: فالفارق بينها وبين المركز الرابع من القاع الذي يحتله ليتشي يبلغ 3 نقاط، مع بقاء 9 جولات على نهاية الدوري. ويبدو أن مغامرة دافيد نيكولا قد وصلت إلى نهايتها، حيث تداولت الأنباء في الساعات الأخيرة اسم ماركو جيامباولو ليحل محله ويحاول إنقاذ الفريق الرمادي والأحمر الذي يمر بأزمة.
نادي كريمونيزي يتوصل إلى اتفاق مع جيامباولو لتولي منصب المدرب: مستجدات بشأن مدة العقد
مدة الاتفاقية"يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة قبل توقيع جيامباولو كمدرب جديد: تم التوصل إلى اتفاق شفهي على عقد مدته عام ونصف"، حسبما أفادت قناة "سكاي سبورت". إذن، لا يتعلق الأمر باتفاق لمدة أسابيع قليلة، بل سيستمر العمل معاً حتى نهاية عام 2027 حتى في حالة الهبوط. وفي هذه المرحلة، ينتظر الإعلان الرسمي عن إقالة نيكولا ووصول خليفته.
