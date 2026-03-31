نادي كبير يبدي اهتمامًا برافائيل جويريرو بعد خروجه من بايرن ميونيخ: جويريرو على وشك خوض تجربة جديدة في مسيرته

أعلن نادي بايرن ميونيخ يوم الاثنين الماضي أنه لن يتم تجديد عقد جويريرو الذي ينتهي بنهاية الموسم. وبناءً على ذلك، سيغادر اللاعب البرتغالي متعدد المواهب النادي بعد ثلاث سنوات قضاها معه.

ونقل عن ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، قوله في بيان: "نود أن نشكر رافا بحرارة على الوقت الذي قضيناه معًا: كان رافا دائمًا لاعبًا يمكن الاعتماد عليه في الملعب، كما أن شخصيات مثله تثري أي غرفة ملابس". وأضاف: "كانت المحادثات معه جيدة ومليئة بالثقة والتفاهم. والآن نركز معه على أهدافنا حتى الصيف - نريد أن نحقق الكثير معًا".

انتقل جويريرو في صيف 2023 من بوروسيا دورتموند إلى بايرن ميونيخ دون مقابل، بعد أن كان اللاعب المفضل للمدرب آنذاك توماس توخيل. وقد شارك في عدد لا بأس به من المباريات مع بطل ألمانيا، لكنه لم يتمكن من الوصول بشكل مستمر إلى المستوى الذي كان عليه في أيام مجده مع دورتموند. وفي الآونة الأخيرة، لم يعد مطلوباً كثيراً تحت قيادة فينسنت كومباني، ولذلك قضى معظم الوقت على مقاعد البدلاء.