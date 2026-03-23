Getty Images Sport
ترجمه
نادي بوروسيا دورتموند يعيّن مديرًا رياضيًا جديدًا بعد أدائه «المتميز» عقب رحيل أسطورة النادي
تبدأ حقبة جديدة في ملعب سيغنال إيدونا بارك
أعلن دورتموند يوم الاثنين أن بوك سيتولى منصبه رسميًا يوم الأربعاء المقبل، بعد توقيعه عقدًا يمتد حتى نهاية موسم 2028-2029. ويأتي هذا التعيين لملء الفراغ الذي خلفه كيل، الذي غادر النادي يوم الأحد عقب الفوز على هامبورغ. وأعرب لارس ريكن، المدير التنفيذي للشؤون الرياضية في دورتموند، عن ارتياحه الشديد لهذا التعيين. وفي معرض حديثه عن إنجازات بوك، قال ريكن: "مع أولي بوك، تمكنا من جلب المرشح الذي كنا نرغب فيه لمنصب المدير الرياضي. لقد تابعت عمله المتميز في إلفرسبيرغ لفترة طويلة، في البداية كمدير رياضي ومؤخراً كعضو في مجلس الإدارة لشؤون الرياضة، وأنا مقتنع تماماً بأن أولي هو الخيار المناسب لنا من الناحية المهنية والشخصية."
سجل حافل في الترقي عبر الرتب
كان صعود المدير الرياضي الجديد في مجال إدارة كرة القدم سريعًا للغاية. بعد أن أنهى مسيرته الكروية في عام 2017، بعد أن لعب مع أندية «روت فايس أهلن» و«إم إس في دويسبورغ» و«إس في ويهن فيسبادن»، انضم إلى نادي «إلفيرسبيرغ» ككشاف. وسرعان ما انتقل إلى منصب المدير الرياضي في العام التالي، ثم تمت ترقيته إلى مجلس الإدارة في عام 2023. تحت قيادته، حقق النادي صعودين متتاليين رائعين في عامي 2022 و2023، ليصعد إلى دوري الدرجة الثانية الألماني. وكاد النادي يصل إلى الدوري الممتاز في عام 2025، لكنه خسر الفرصة بعد هزيمته في مباراة فاصلة أمام هايدنهايم. وأضاف ريكن: "بقيادته، صعد إلفرسبيرغ إلى الدرجة الثانية، وأنتج العديد من اللاعبين الشباب على طول الطريق وخلق قيمة للفريق. نثق ثقة كبيرة في أولي وخبرته في إيجاد أفكار إبداعية وجريئة في سوق الانتقالات".
التعامل مع صيف حافل بالتغييرات الجذرية
يواجه بوك وضعًا صعبًا، حيث يدخل دورتموند فترة التوقف الدولية في مارس متأخرًا بفارق تسع نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر للدوري الألماني. علاوة على ذلك، خرج الفريق بشكل مخيب للآمال من كل من كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.
ويبدو أن هناك تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق هذا الصيف. وقد أكد النادي بالفعل أن لاعبين بارزين مثل جوليان براندت ونيكلاس سولي سيغادرون الفريق عند انتهاء عقودهم. ومع ذلك، سيكون لدى المدير الجديد أساس يمكنه البناء عليه، حيث وقع فيليكس نميشا ولوكا ريجاني والقائد إيمري كان مؤخرًا عقودًا جديدة للبقاء في النادي حتى الموسم المقبل وما بعده.
- Getty Images Sport
العودة إلى جذور طفولته
يُعد تولي مقاليد الأمور في دورتموند بمثابة عودة إلى الوطن بالنسبة للمدير الجديد، الذي ينحدر من مدينة بيكوم ويكنّ مشاعر حب عميقة تجاه النادي. وقال: «بوروسيا دورتموند هو أحد أكبر الأندية في أوروبا، وأنا أتطلع إلى بذل قصارى جهدي هنا. أريد أن أساهم في قيادة بوروسيا دورتموند نحو مستقبل حافل بالنجاحات». كما أعرب عن امتنانه بشكل خاص لدومينيك هولزر ونادي إلفرسبيرغ لتسهيل انطلاقته الفورية في منصبه.