في الواقع، كان الموضوع يدور حول كيف أن نيكو كوفاتش لم يستطع حتى النظر إلى الركلات الثلاث التي سددها رامي بنسبايني وفليكس نميشا في فوز بوروسيا دورتموند المثير 3-2 على هامبورغ مساء السبت، بسبب التوتر الشديد الذي انتابه، بل أدار وجهه بعيدًا. ولكن عند سؤاله عن ذلك من قِبل قناة "سكاي"، كشف مدرب بوروسيا دورتموند أيضًا عن الأمور الأخرى التي تثير توتره على خط التماس.
"لا أستطيع أن أفرح حقًا. نظام VAR جيد ورائع – لكنك لا تعرف أبدًا ما إذا كان أحدهم سيرفع إصبعه مرة أخرى ويقول إن الهدف غير صحيح"، اشتكى كوفاتش من أن نظام VAR قد سلبه تدريجيًا الفرحة العفوية بالأهداف التي يسجلها فريقه. "لهذا السبب لا يمكنك أن تفرح – إلا عندما يتم الإعلان بشكل نهائي أن الهدف صحيح"، تابع الكرواتي. لكن عندها تكون المشاعر "قد انتهت بالفعل".
في المباراة ضد هامبورغ، لم يكن أداء فريقه في الشوط الأول مدعاة للفرح على الإطلاق بالنسبة لكوفاتش. لذلك أصبح "واضحًا" في غرفة الملابس أثناء الاستراحة: "الطريقة التي لعبنا بها في الشوط الأول لم تكن جيدة، بل كانت سيئة. لقد رأى ذلك الجميع هنا في الملعب، وقد سمعناه أيضًا (صفير جماهير بوروسيا دورتموند، محرر) عندما دخلنا إلى غرفة الملابس". وعن حدة صوته أثناء خطابه في الاستراحة، قال المدرب البالغ من العمر 54 عامًا بشكل معبر: "برجي هو الميزان. لذا، أنا في الواقع متوازن جدًا – لكن عندما يميل الميزان، فإنه يميل".
كان دورتموند متأخراً 0-2 في الشوط الأول أمام الفريق الصاعد بسبب أخطاء فردية جسيمة. لكن بعد الاستراحة، تحسن أداء الفريق الثاني في الترتيب بشكل كبير وحقق فوزاً 3-2 على أرضه بفضل ركلتي جزاء من رامي بنسبيني وهدف من سيرهو جيراسي – وكلاهما دخلوا الملعب في الشوط الثاني. "لم نكن حاضرين على أرض الملعب في الشوط الأول ولم نلعب بالطريقة التي لعبنا بها في الشوط الثاني. في الواقع، كنت أتمنى أن نلعب بهذه الطريقة منذ الدقيقة الأولى دون الحاجة إلى توجيهات واضحة في الاستراحة"، قال كوفاتش. "في الشوط الثاني، كنا أكثر نشاطًا وأكثر عدوانية وديناميكية، وأكثر عمودية. لهذا السبب، أظهرنا في الشوط الثاني الوجه المعاكس تمامًا لما أظهرناه في الشوط الأول."
كما تعامل اللاعبون بنقد ذاتي مع أدائهم في أول 45 دقيقة. "الشوط الأول لم يكن شيئًا. كان هناك الكثير من النواقص، ولهذا كنا متأخرين 0-2 عن حق"، قال الحارس جريجور كوبيل. "أن نخوض شوطاً أولاً كهذا، حيث نمنح الأهداف لأنفسنا تقريباً، لم يكن بالطبع ما خططنا له"، أوضح السويسري. لكن بما أننا تمكنا من قلب النتيجة في الشوط الثاني، فإنه "لا يهمه الأمر في الواقع، لأننا لعبنا بشكل جيد جداً في الشوط الثاني. ثلاث نقاط هي ثلاث نقاط وهذا كل ما يهم"، هكذا قال كوبيل.
من جانبه، لخص اللاعب الدولي الألماني فيليكس نيميشا، الذي أضاع ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، الأداء الضعيف في الشوط الأول قائلاً: "لم نتمكن من السيطرة كما كنا نريد، ولم نكن عدوانيين بما يكفي، وسمحنا لهم بتسجيل أهداف سهلة". وأكد نميشا أن إخفاقه في تسجيل ركلة الجزاء "هو مجرد كرة قدم". "أنا واثق جدًا من قدرتي على تسجيلها، لكن الأمر لم ينجح اليوم. واصلت اللعب وأنا سعيد لأننا فزنا في النهاية".
تحدث رئيس نادي بوروسيا دورتموند، هانز-يواكيم فاتزكي، عن مستقبل قائد دفاع الفريق نيكو شلوتربيك الذي لا يزال غير واضح.
وقال فاتزكي يوم السبت لقناة "سكاي" بشأن المفاوضات بين النادي واللاعب: "أتمنى أن يتم الأمر بسرعة". وأضاف أنه يتمتع "بعلاقة جيدة مع شلوتربيك وأتمنى أن يبقى. وأنا أيضًا - كما قال نيكو (المدرب كوفاتش، محرر) منذ أسابيع - متفائل بحذر".
يرغب بوروسيا دورتموند بشدة في تمديد عقد شلوتربيك الذي ينتهي عام 2027. لكن المدافع المركزي ظل يؤجل اتخاذ قرار بشأن توقيع العرض الحالي للتمديد. وبعد جولة مفاوضات أخرى في بداية الأسبوع، يبدو أن شلوتربيك يميل أكثر فأكثر إلى البقاء في دورتموند لفترة طويلة.
في الأشهر الماضية، كانت هناك تكهنات مستمرة حول احتمال بيعه في الصيف، في حال لم يجدد اللاعب الدولي الألماني عقده. وقد ارتبط اسم شلوتربيك مؤخرًا بأندية كبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة وليفربول.
احتفل لوثار ماتيوس بعيد ميلاده الخامس والستين يوم السبت في دورتموند، حيث كان يعمل كمحلل تلفزيوني لقناة "سكاي" خلال المباراة المسائية بين بوروسيا دورتموند وهامبورغ (3-2).
قبل المباراة، عندما كانت مدرجات الملعب لم تملأ بعد، طلب مذيع ملعب دورتموند نوربرت ديكل من مشجعي بوروسيا دورتموند أن يغنوا أغنية عيد ميلاد لماتيوس. استجاب الكثيرون لهذا الطلب في البداية، لكن سرعان ما اختلطت أصوات الصافرات بالغناء. وهذا ليس مستغرباً نظراً لتاريخ ماتيوس الطويل كلاعب في نادي بايرن ميونيخ (1984 إلى 1988 و1992 إلى 2000).
وعلق ديكل بسخرية قائلاً إن اللاعب الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مشاركاته مع المنتخب الوطني "لعب في ميونيخ لفترة طويلة جداً". لكن ماتيوس تقبل الصافرات بهدوء تام: "بايرن ميونيخ ليس محبوباً بالضرورة هنا في دورتموند – لكن مع ذلك، أشكر أولئك الذين لم يكتفوا بالصافرات بل شاركوا في الغناء أيضاً. أنا سعيد لأنني أستطيع أن أشارك اليوم في هذه المباراة المهمة في عيد ميلادي"، قال بطل العالم لعام 1990.
ثم أكد ماتيوس مرة أخرى لاحقًا: "أستطيع أن أتفهم صيحات الاستهجان من مشجعي بوروسيا دورتموند أيضًا. في البداية كانوا يغنون – ثم أدركوا لمن يغنون، وفكروا، حسنًا، دعونا نصفر. لكنني أقبل ذلك بسرور، لأنني كسبت ذلك بنفسي، ليس فقط الكلمات الجميلة، بل الصيحات أيضًا."
الموعد
المباراة
4 أبريل، الساعة 18:30
ف.ب. شتوتغارت - ب.ف. ب. (الدوري الألماني)
11 أبريل، الساعة 15:30
بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن (الدوري الألماني)
18 أبريل، الساعة 15:30
TSG هوفنهايم - BVB (الدوري الألماني)