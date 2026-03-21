نادي بوروسيا دورتموند، أخبار وشائعات: قد يحل محل مدرب سابق لبرشلونة! هل سيعود مدرب دورتموند السابق إدين تيرزيتش؟

قد يعود المدرب السابق لفريق بوروسيا دورتموند، إدين تيرزيتش، إلى خط الملعب قريبًا.

وفقًا لما ذكرته صحيفة AS الإسبانية، فإن المدرب البالغ من العمر 43 عامًا هو أحد المرشحين الأوفر حظًا لخلافة إرنستو فالفيردي في نادي أتلتيك بلباو.

وكان المدرب المخضرم، الذي قاد فريق برشلونة بين عامي 2017 و2020، قد أعلن يوم الجمعة في بيان أنه لا ينوي تجديد عقده مع الفريق الباسكي الذي ينتهي في الصيف: "لقد فكرت في هذا القرار منذ فترة طويلة وناقشته مع النادي. لا تزال هناك عشر مباريات متبقية يمكننا تحقيق الكثير فيها"، على حد قول فالفيردي.

تيرزيتش لم يشغل أي منصب تدريبي منذ انفصاله عن بوروسيا دورتموند في صيف 2024. وقد درب الفريق الأصفر والأسود مرتين بين عامي 2020 و2021 وكذلك بين عامي 2022 و2024، وقاده إلى الفوز بكأس ألمانيا في عام 2021. كما وصل مع بوروسيا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2023/24، حيث خسر بفارق ضئيل أمام ريال مدريد.

يُقال إن تيرزيتش قد رفض بالفعل عدة عروض من أندية أوروبية، من بينها عرض من نادي موناكو. ويُقال إن هدفه هو الدوري الإنجليزي الممتاز. ويعرف تيرزيتش الدوري الإنجليزي جيدًا بالفعل. فقد شغل منصب مساعد المدرب لسلافين بيليتش (57 عامًا) في نادي وست هام يونايتد في الفترة من 2015 إلى 2017.