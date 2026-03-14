نادي بايرن ميونيخ، حراس المرمى: مانويل نوير وجوناس أوربيغ مصابان - من هو ليونارد بريسكوت الذي يجلس على مقاعد البدلاء في نادي بايرن ميونيخ؟

على الرغم من الفوز بنتيجة 6-1 على أتالانتا بيرغامو في دوري أبطال أوروبا، يسود القلق في صفوف بايرن ميونيخ بشأن مركز حراسة المرمى. فقد اضطر جوناس أوربيغ إلى التوجه إلى المستشفى فور انتهاء المباراة بعد تعرضه لإصابة في الرأس إثر اصطدام. ويجب على فينسنت كومباني الآن أن يأمل ألا يغيب حارس المرمى الثاني لفترة طويلة، بعد إصابة مانويل نوير (تمزق في الألياف العضلية). بينما من المرجح أن يحل سفين أولريش محل نيوير في المباراة ضد باير ليفركوزن، تبرز أيضًا وجه جديد في الصورة: فقد كان الحارس الموهوب ليونارد بريسكوت ضمن التشكيلة في مباراة الذهاب من دور الـ16 ضد أتالانتا. لكن من هو هذا الشاب الذي أصبح فجأة على مقاعد البدلاء في بايرن ميونيخ؟
