Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Leonard Prescott

ترجمه

نادي بايرن ميونيخ، حراس المرمى: مانويل نوير وجوناس أوربيغ مصابان - من هو ليونارد بريسكوت الذي يجلس على مقاعد البدلاء في نادي بايرن ميونيخ؟

بعد غياب نوير، ظهر فجأة حارس مرمى واعد يبلغ من العمر 16 عامًا في تشكيلة بايرن ميونيخ: من هو ليونارد بريسكوت، الذي جلس بالفعل على مقاعد البدلاء في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بيرغامو؟

على الرغم من الفوز بنتيجة 6-1 على أتالانتا بيرغامو في دوري أبطال أوروبا، يسود القلق في صفوف بايرن ميونيخ بشأن مركز حراسة المرمى. فقد اضطر جوناس أوربيغ إلى التوجه إلى المستشفى فور انتهاء المباراة بعد تعرضه لإصابة في الرأس إثر اصطدام. ويجب على فينسنت كومباني الآن أن يأمل ألا يغيب حارس المرمى الثاني لفترة طويلة، بعد إصابة مانويل نوير (تمزق في الألياف العضلية). بينما من المرجح أن يحل سفين أولريش محل نيوير في المباراة ضد باير ليفركوزن، تبرز أيضًا وجه جديد في الصورة: فقد كان الحارس الموهوب ليونارد بريسكوت ضمن التشكيلة في مباراة الذهاب من دور الـ16 ضد أتالانتا. لكن من هو هذا الشاب الذي أصبح فجأة على مقاعد البدلاء في بايرن ميونيخ؟

  • نادي بايرن ميونيخ، حراس المرمى: مانويل نوير وجوناس أوربيغ مصابان - من هو ليونارد بريسكوت الذي يجلس على مقاعد البدلاء في نادي بايرن ميونيخ؟

    وفقًا لما أوردته صحيفة «tz»، يعلق نادي بايرن ميونيخ آمالًا كبيرة على حارس المرمى الشاب ليونارد بريسكوت (16 عامًا)، الذي انتقل إلى ميونيخ عام 2023 قادمًا من نادي 1.FC يونيون برلين. ويُقال إن الحارس الذي يبلغ طوله 1.96 متر يتمتع بمهارات لعب قوية وردود فعل سريعة، كما أنه «يُظهر بالفعل حضورًا في المرمى يتمنى حتى زملاؤه الأكبر سنًا في أكاديمية النادي أن يتمتعوا به». ووفقاً لمصادر مطلعة، لا تظهر عليه أي نقاط ضعف واضحة.

    ومع ذلك، وفقًا للتقرير، هناك أيضًا بعض المهتمين بهذا الحارس الموهوب، الذي ينتهي عقده في ميونيخ عام 2027. وبناءً على ذلك، أبدت عدة "أندية مرموقة" اهتمامها بالفعل لدى والدي بريسكوت. ويُعد احتمال المشاركة بانتظام على المستوى الاحترافي في المستقبل أمرًا مهمًا بالنسبة لحارس مرمى المنتخب الألماني تحت 17 عامًا. 

    يلعب اللاعب المولود في نيويورك مع فريق تحت 19 عامًا في نادي بايرن ميونيخ في دوري الشباب الألماني ودوري الشباب التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. بالإضافة إلى ذلك، يتدرب منذ هذا الموسم بانتظام مع الفريق الأول، جنبًا إلى جنب مع قدوته مانويل نوير.

    • إعلان

  • نادي بايرن ميونيخ، حارسا المرمى: مانويل نوير وجوناس أوربيغ مصابان - التشكيلة الرسمية لمباراة باير ليفركوزن

    • التشكيلة الأساسية: أولريش - ستانيسيتش، أوبامكانو، تاه، لايمر - كيميش، بافلوفيتش، أوليسي، كارل، لويس دياز - جاكسون
    • مقاعد البدلاء: بريسكوت، جيريرو، أوفلي، بيشوف، مايكون كاردوزو، غنابري، جوريتزكا، كين

    بالإضافة إلى نوير وأوربيغ، يغيب أيضًا ألفونسو ديفيز (إصابة في الفخذ) وجمال موسيالا (إصابة في الكاحل). عاد المدافع هيروكي إيتو يوم الخميس إلى تدريبات الفريق للمرة الأولى بعد تعافيه من تمزق في الألياف العضلية. لكن المباراة في ليفركوزن تأتي مبكرة بالنسبة للاعب الياباني.

  • نبذة عن ليونارد بريسكوت

    الدولةألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية
    العمر16 (مولود في 23 سبتمبر 2009)
    الطول1,96 م
    المركزحارس مرمى
    القدم القويةاليمين
    مع نادي بايرن ميونيخ منذ01/07/2025
    النادي السابقيونيون برلين
  • Germany v England - Men's U17 InternationalGetty Images Sport

    نادي بايرن ميونيخ، حارسا المرمى: مانويل نوير وجوناس أوربيغ مصابان - من هو ليونارد بريسكوت الذي يجلس على مقاعد البدلاء في نادي بايرن ميونيخ؟ - المباريات القادمة لنادي بايرن ميونيخ

    التاريخ والوقتالمسابقةالمباراةالمكانالبث التلفزيوني
    السبت، 14/03/26، 18:30الدوري الألماني، الجولة 26باير 04 ليفركوزن – بايرن ميونيخباير أريناسكاي
    الأربعاء، 18/03/26، الساعة 21:00دوري أبطال أوروبا، دور الـ16 (مباراة الإياب)بايرن ميونيخ – أتالانتا بيرغاموأليانز أريناDAZN
    السبت، 21/03/26، الساعة 15:30الدوري الألماني، الجولة 27بايرن ميونيخ – 1. يو. سي. برلينأليانز أريناSky

  • بايرن ميونيخ: ترتيب الفرق قبل مباراة الدوري الألماني ضد باير ليفركوزن

    الجمعالفريقSp.sUNالأهداففارقالنقاط
    1بايرن ميونيخ (م)25213192:246866
    2بوروسيا دورتموند25167253:262755
    3TSG هوفنهايم25154653:332049
    4ف.ب. شتوتغارت (P)25145650:341647
    5RB لايبزيغ25145648:341447
    6باير 04 ليفركوزن25135748:321644
    7اينتراخت فرانكفورت2598848:49-135
    8SC فرايبورغ2597937:42-534
    9FC أوغسبورغ25941231:43-1231
    10هامبورغ (N)25781028:36-829
    111. FC Union Berlin25771130:42-1228
    12بور. مونشنغلادباخ25671228:43-1525
    13فيردر بريمن25671229:45-1625
    141. FC كولن (N)25661334:43-924
    151. FSV ماينز 0525591129:41-1224
    16FC سانت باولي25661323:40-1724
    17فولفسبورغ25551534:55-2120
    181. FC هايدنهايم25351724:57-3314
