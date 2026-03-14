نادي بايرن ميونيخ، حراس المرمى: مانويل نوير وجوناس أوربيغ مصابان - من هو ليونارد بريسكوت الذي يجلس على مقاعد البدلاء في نادي بايرن ميونيخ؟

وفقًا لما أوردته صحيفة «tz»، يعلق نادي بايرن ميونيخ آمالًا كبيرة على حارس المرمى الشاب ليونارد بريسكوت (16 عامًا)، الذي انتقل إلى ميونيخ عام 2023 قادمًا من نادي 1.FC يونيون برلين. ويُقال إن الحارس الذي يبلغ طوله 1.96 متر يتمتع بمهارات لعب قوية وردود فعل سريعة، كما أنه «يُظهر بالفعل حضورًا في المرمى يتمنى حتى زملاؤه الأكبر سنًا في أكاديمية النادي أن يتمتعوا به». ووفقاً لمصادر مطلعة، لا تظهر عليه أي نقاط ضعف واضحة.

ومع ذلك، وفقًا للتقرير، هناك أيضًا بعض المهتمين بهذا الحارس الموهوب، الذي ينتهي عقده في ميونيخ عام 2027. وبناءً على ذلك، أبدت عدة "أندية مرموقة" اهتمامها بالفعل لدى والدي بريسكوت. ويُعد احتمال المشاركة بانتظام على المستوى الاحترافي في المستقبل أمرًا مهمًا بالنسبة لحارس مرمى المنتخب الألماني تحت 17 عامًا.

يلعب اللاعب المولود في نيويورك مع فريق تحت 19 عامًا في نادي بايرن ميونيخ في دوري الشباب الألماني ودوري الشباب التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. بالإضافة إلى ذلك، يتدرب منذ هذا الموسم بانتظام مع الفريق الأول، جنبًا إلى جنب مع قدوته مانويل نوير.