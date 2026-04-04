نادي بايرن ميونيخ، أخبار وشائعات: 100 مليون يورو مقابل نجم باير ليفركوزن الصاعد؟ المدير الرياضي للنادي كريستوف فرويند يعلق على الموضوع

- "الأمر ليس جيدًا!" كومباني يعلن غياب كين
- من المقرر أن يأتي بديل لكين: يبدو أن بايرن يواصل العمل على صفقة انتقال مجانية
- "لا أندم على هذه الخطوة": لاعب بديل في بايرن ميونيخ يدافع عن انتقاله
أدلى كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، بتصريحاته بشأن التكهنات المتداولة حول اتصال مزعوم بين بطل ألمانيا التاريخي ومهاجم باير ليفركوزن كريستيان كوفاني.
"أعتقد أن هناك دائمًا محادثات في اتجاهات مختلفة أو أن الأطراف تتحدث مع بعضها البعض في سوق الانتقالات. لكن لا توجد تصريحات محددة من جانبنا بشأن ذلك. كما أننا لا نشارك في التكهنات أو أي شيء آخر"، أوضح فرويند في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة بايرن ميونيخ ضد فرايبورغ.
وأضاف المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ أنه من حيث المبدأ، لن يصدر نادي بايرن ميونيخ أي "تصريحات أو تقارير" بشأن الشائعات الحالية المتعلقة بالانتقالات. "لذلك لن نفعل ذلك هنا أيضًا".
وكان مستشار كوفاني، إريك ديبولو، قد كشف سابقًا لموقع "ديلي أرسنال" أن بعض الأندية الأوروبية الكبرى مهتمة بموكله، ومن بينها بايرن ميونيخ. وأشار إلى أن أرسنال على وجه الخصوص يراقب اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا. وقال ديبولو: "إنه لاعب بقيمة 100 مليون يورو. مع كوفاني، سيكون لدى أرسنال مهاجم من الطراز الأول للسنوات العشر القادمة".
وكان اللاعب الذي خاض ثلاث مباريات مع منتخب الكاميرون قد انتقل في بداية الموسم من نادي ألباسيتي بالومبي الإسباني إلى ليفركوزن، الذي استثمر حوالي خمسة ملايين يورو وربطه بعقد حتى عام 2029. وفي 39 مباراة رسمية خاضها حتى الآن في جميع المسابقات، سجل سبعة أهداف وصنع ثمانية. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت قيمته السوقية بشكل كبير وتبلغ حاليًا حوالي 40 مليون يورو.
يبدو أن بيتر غايداروف، مدرب فريق تحت 19 سنة في نادي بايرن ميونيخ، سيترك منصبه بعد انتهاء الموسم الحالي.
ووفقاً لما أوردته قناة "سكاي"، تلقى المدرب البالغ من العمر 34 عاماً عروضاً من أندية محترفة محلية وأجنبية، مما يجعل رحيله عن البطل الألماني المحتمل أمراً وارداً.
يتمتع غايداروف بسمعة ممتازة في نادي بايرن ميونيخ. وقد ساهم بشكل كبير في الآونة الأخيرة في تطوير مواهب مثل فيليبي تشافيز ودينيز أوفلي وديفيد سانتوس دايبر.
سيغادر رافائيل جويريرو نادي بايرن ميونيخ بعد انتهاء الموسم الحالي. ويشرح المدير الرياضي كريستوف فرويند الأسباب التي أدت إلى ذلك.
"لم يكن الأمر سهلاً، لأنه شاب رائع، وقدم العديد من المباريات الجيدة، ويمكن استخدامه في العديد من المراكز - وهي إحدى نقاط قوته الكبيرة. لطالما قلنا إننا عندما نتخذ قراراً، نخبر اللاعبين به، ولذلك أخبرناه بذلك الآن. لدينا أفكارنا بشأن شكل التشكيلة في الصيف، لكن لا يزال هناك بعض الوقت حتى ذلك الحين"، هكذا قال فرويند في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة بطل ألمانيا ضد فرايبورغ.
كان بايرن ميونيخ قد أعلن يوم الاثنين الماضي أنه لن يتم تجديد عقد جويريرو الذي ينتهي في نهاية الموسم. وبناءً على ذلك، سيغادر البرتغالي متعدد الاستخدامات نادي ميونيخ بعد ثلاث سنوات معًا.
وكان جويريرو قد انتقل في صيف 2023 من بوروسيا دورتموند إلى بايرن ميونيخ دون مقابل، بعد أن كان اللاعب المفضل للمدرب آنذاك توماس توخيل. وقد خاض عددًا لا بأس به من المباريات مع بطل ألمانيا، لكنه لم يتمكن من الوصول بشكل مستمر إلى المستوى الذي كان عليه في أيام مجد دورتموند. وفي الآونة الأخيرة، لم يعد مطلوبًا كثيرًا تحت قيادة فينسنت كومباني، ولذلك قضى معظم وقته على مقاعد البدلاء.
ويُعتقد أن نادي بنفيكا البرتغالي أو يوفنتوس تورينو الإيطالي، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، هما الناديان المحتملان لضم اللاعب.
تحدث ماكس إيبرل عن الوضع الحالي لعقد هاري كين، وأعطى مشجعي النادي الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب أملاً في تمديد العقد الذي يستمر حتى عام 2027.
"أراه، أشعر به. إنه يشعر - بعبارة بسيطة - بالراحة التامة"، قال إيبرل في مقابلة مع Absolut Bayern. المهاجم "يحقق الألقاب مع الفريق، ويفوز أيضًا بجوائز شخصية ويحطم الأرقام القياسية بكثرة. وقد تغير تقديره بشكل كامل منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ، حتى في وطنه إنجلترا".
لذلك، يشعر المدير الرياضي لبايرن ميونيخ بتفاؤل، وسيتم إجراء محادثات حول تمديد العقد قبل موعده "في الصيف".
يؤمن ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، إيمانًا راسخًا بأن لاعب المنتخب الوطني جمال موسيالا سيستعيد أفضل مستوياته قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم.
وقال إيبرل في مقابلة مع صحيفة "مünchner Merkur/tz": "نمنحه الهدوء والثقة، ونبعث له بالسكينة حتى يتسنى له تصفية ذهنه"، مضيفًا: "وعندما يخلق لحظة ذهبية أخرى قريبًا، بمجرد دخوله المباراة، ستُنسى الإصابة في غمضة عين".
وقال إيبرل إن كسر عظم الساق وخلع الكاحل اللذين تعرض لهما موسيالا (23 عاماً) خلال بطولة كأس العالم للأندية الصيف الماضي كانا "ضربة قاسية للغاية": "كان واضحاً لنا أن عملية العودة ستستغرق وقتاً. نحتاج إلى هذا الوقت، جسدياً ونفسياً، حتى لو بدا طويلاً للغاية". وأضاف إيبرل أن "الانتكاسة الصغيرة ضد بيرغامو" جزء من هذا الأمر، "فالأمور تتأرجح بين الصعود والهبوط".
كان موسيالا قد احتفل بعودته في يناير، لكنه غاب مؤخرًا عن المنتخب الألماني في بداية عام كأس العالم ضد سويسرا وغانا. لكن مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان لا يشعر بالقلق بعد بشأن البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (من 11 يونيو إلى 19 يوليو). "لم يعد لديه الكثير من الوقت، هذا أمر لا شك فيه"، اعترف ناجلسمان، لكنه أضاف: "أنا واثق من أنه سيصل إلى 100 في المائة."
كما قال إيبرل: "المهم هو أن جمال نفسه يريد أن يصل إلى 100 في المائة. الإثارة تزداد لديه أيضًا، فهو يضع على نفسه أكبر قدر من الضغط". يريد موسيالا "تقديم أدائه وإظهار قدراته – ليتمكن أولاً من مساعدتنا ثم كرة القدم الألمانية في كأس العالم. ولديه ما يكفي من الوقت لذلك".
يوم الاثنين، عاد موسيالا إلى التدريبات الجماعية مع بايرن ميونيخ بعد فترة توقف قصيرة بسبب "ألم" في الكاحل، ومن المتوقع أن يكون خياراً متاحاً لمباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد (7 و15 أبريل).
(SID)
التاريخ
الوقت
المباراة
السبت، 4 أبريل
15:30
SC فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)
الثلاثاء، 7 أبريل
21:00
ريال مدريد - بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا)
السبت، 11 أبريل
الساعة 18:30
ف.ك. سانت باولي - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)
الأربعاء، 15 أبريل
21:00
بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)