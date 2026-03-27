لا يزال مستقبل توماس مولر في نادي بايرن ميونيخ موضوعًا ساخنًا للنقاش – واللاعب المخضرم نفسه يصب الآن المزيد من الزيت على النار. يبدو أن تولي دور خارج الملعب أمرٌ وارد تمامًا بالنسبة للاعب البالغ من العمر 36 عامًا، حتى وإن كان يبقي جميع الخيارات مفتوحة عن قصد.

حالياً، لا يزال مولر مرتبطاً بعقد مع فريق فانكوفر وايتكابس، حيث يتمتع بأهمية رياضية أكبر بكثير مما كان عليه الحال مؤخراً في ميونيخ. فبينما كان يُطلب منه في كثير من الأحيان في صفوف البطل القياسي فقط كلاعب بديل، أصبح مرة أخرى في كندا أحد الشخصيات المؤثرة على أرض الملعب.

أما ما سيحدث بعد ذلك، فيتركه بطل العالم لعام 2014 مفتوحاً عن قصد. في برنامج الحوار "Bestbesetzung" على قناة MagentaSport، أوضح أنه لا يريد أن يحدد موقفه – لكنه لم يستبعد العودة إلى ميونيخ بأي حال من الأحوال. "أنا لا أستبعد أي شيء. أترك الأمور تأتي إليّ بشكل عام"، قال مولر. وفي الوقت نفسه، ألمح إلى أنه سيغتنم الفرص بنشاط: "إذا كانت الباب مفتوحًا قليلاً وأردت الدخول، فقد تمكنت من ذلك مرارًا وتكرارًا في الماضي."

على الرغم من أن منصبًا محددًا – مثل منصب المدير الرياضي – ليس مطروحًا حاليًا، إلا أن مولر يُعتبر داخليًا مرشحًا محتملاً لمهمة مستقبلية نظرًا لخبرته وتعلقه بالنادي. ومن المرجح أن يكون العامل الحاسم في ذلك هو ما إذا كان هو نفسه يرى أن الوقت مناسب وأنه يمتلك المهارات اللازمة لأداء مثل هذا الدور.

في المقابل، اتخذ مولر موقفاً أوضح بكثير بشأن موضوع آخر: احتمال عودته إلى المنتخب الوطني. فهو يستبعد العودة بشكل قاطع. ورد على السؤال ذي الصلة بإجابة مقتضبة: "نعم، لا." كما وجه كلمات واضحة إلى مدرب المنتخب الوطني يوليان ناجلسمان: "إذا اتصل بي، فهو مجنون."