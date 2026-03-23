المزيد من الأخبار والتقارير الخاصة والشائعات حول نادي بايرن ميونيخ:
- إحصائية مقلقة لنادي بايرن ميونيخ تربك جوشوا كيميش
- لينارت كارل يسافر مع نادي بايرن ميونيخ إلى ماضيه - وإلى المستقبل؟
- نادي بايرن ميونيخ قد يحطم رقماً قياسياً عمره أكثر من 50 عاماً
أبرز ستيفان إيفنبرغ، اللاعب السابق في نادي بايرن ميونيخ، الدور الذي تلعبه الدفاعات في النجاح الكبير الذي يحققه فريق بايرن ميونيخ حالياً. وأكد في هذا الصدد، من بين أمور أخرى، على أهمية جوزيب ستانيسيتش، في حين أن العناوين الرئيسية عادةً ما تركز على نجوم الهجوم أمثال هاري كين ومايكل أوليسي وغيرهم.
وقال إيفنبرغ يوم الأحد في برنامج "دوبلباس" على قناة Sport1: "هذا الأمر يمر مرور الكرام إلى حد ما: عندما أرى ستانيسيتش الذي يقدم موسمًا رائعًا، سواء على الجانب الأيمن أو الأيسر، وعندما أرى أداء لايمر، فهذه في النهاية هي اللبنات التي تجعل بايرن ميونيخ أقوى". يشارك ستانيسيتش بشكل متكرر في التشكيلة الأساسية لبايرن ميونيخ هذا الموسم، حيث خاض 30 مباراة حتى الآن. وقد سجل المدافع البالغ من العمر 25 عاماً 10 مشاركات مباشرة في الأهداف (ثلاثة أهداف وسبع تمريرات حاسمة). يتميز ستانيسيتش، من بين أمور أخرى، بمرونته، حيث يمكنه اللعب في مركز قلب الدفاع بالإضافة إلى مركزي الظهير الأيمن والأيسر.
يعد كونراد لايمر مهماً بنفس القدر لموسم بايرن القوي، ويبهر، مثل ستانيسيتش، قبل كل شيء بالاجتهاد والمرونة. خاض النمساوي حتى الآن 34 مباراة (ثلاثة أهداف وتسع تمريرات حاسمة) في موسم 2025/26، سواء كظهير أيمن أو أيسر.
وأشاد إيفنبرغ بأن لايمر وستانيسيتش أصبحا "مستقرين" أيضًا بالتعاون مع ثنائي قلب الدفاع دايوت أوبامكانو وجوناثان تاه. وقال اللاعب البالغ من العمر 57 عامًا، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ عام 2001، إن بايرن ميونيخ "لم يكن يتمتع دائمًا" بمثل هذه الموثوقية الدفاعية "في السنوات الماضية على مستوى دوري أبطال أوروبا".
يهدف بايرن ميونيخ إلى الفوز مرة أخرى هذا العام في دوري أبطال أوروبا والحصول على الكأس للمرة الأولى منذ عام 2020. لا يستطيع إيفنبرغ تحديد مرشح واضح للفوز في مباراة ربع النهائي المثيرة بين بايرن ميونيخ وريال مدريد في أبريل: "بالنسبة لي، هذه مباراة متكافئة، وسيعتمد الأمر حقًا على المستوى في يوم المباراة."
أما لوثار ماتيوس، اللاعب الذي سجل رقماً قياسياً في عدد مشاركاته مع المنتخب الوطني، فهو لاعب سابق آخر في نادي بايرن ميونيخ، ويبدو أكثر تفاؤلاً بشأن فرص تأهل بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.
قال ماتيوس يوم الأحد في برنامج Sky90: "أنا مقتنع بأن بايرن ميونيخ هو أفضل فريق في أوروبا على مدار الموسم بأكمله – ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل في المسابقات الدولية أيضًا". ورغم أنه قد "يصبح الوضع خطيرًا على بايرن" إذا استمر ريال مدريد في تقديم الأداء الذي أظهره في مباراتي الدور الـ16 ضد مانشستر سيتي (3-0، 2-1)، إلا أن ماتيوس يرى أن بايرن ميونيخ أقوى بكثير من سيتي.
"بايرن يتفوق على مانشستر سيتي لأنهم يلعبون كفريق واحد. إنهم طموحون. في السابق، كانوا يسجلون أكبر عدد من الأهداف ويحصدون أكبر عدد من النقاط. أما الآن، فهم يقطعون أكبر عدد من الكيلومترات – وهذا لم يكن نقطة قوة بايرن ميونيخ في الماضي"، أشاد ماتيوس. لذلك، فإن البطل الألماني "هو المرشح للفوز في هذه الجولة ضد ريال مدريد – خاصة وأن مباراة الإياب ستقام في أليانز أرينا".
في 7 أبريل، سيتوجه بايرن أولاً إلى مدريد لخوض مباراة الذهاب في ربع النهائي، وبعد ثمانية أيام يستقبل ريال مدريد بايرن في مباراة الإياب في ميونيخ. إذا تمكن بايرن من الفوز، فسيكون في انتظاره في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أحد عمالقة كرة القدم الأوروبية، إما باريس سان جيرمان أو ليفربول.
يأمل جوشوا كيميش، لاعب بايرن ميونيخ، في خوض بطولة كأس العالم ناجحة مع المنتخب الألماني هذا الصيف، بعد العديد من خيبات الأمل التي عانى منها في السنوات الماضية.
وقال كيميش في مقابلة مع قناة SWR حول الخروج المرير من الدور الأول في كأس العالم 2022: "لحسن الحظ، نجد طرقًا للتعامل مع الهزائم والإحباطات". وعلى أي حال، فقد خاض مع المنتخب الألماني "عددًا كبيرًا جدًا من البطولات" التي "لم تكن جيدة".
احتفل كيميش بظهوره الدولي الأول قبل بطولة أمم أوروبا 2016 بفترة وجيزة، وسارت بطولة أمم أوروبا التالية في فرنسا بشكل جيد مع الوصول إلى نصف النهائي، وفي عام 2017 كان نجم بايرن ميونيخ جزءًا من المنتخب الألماني الذي فاز بكأس القارات. "بعد ذلك، بصراحة، كانت النتائج ضعيفة جدًا جدًا. خاصة في كأس العالم، لم أصل أبدًا إلى مرحلة خروج المغلوب"، أكد كيميش، الذي انتهت أول مشاركة له في كأس العالم عام 2018 مبكرًا أيضًا بالخروج من الدور الأول.
بين النسختين الأخيرتين من كأس العالم، خرج كيميش مع ألمانيا من دور الـ16 في بطولة أمم أوروبا 2021، ثم انتهت رحلته في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 بشكل مؤسف للغاية أمام إسبانيا التي توجت لاحقاً بطلة لأوروبا. قال كيميش إن البطولة التي أقيمت على أرضنا كانت "جيدة"، "لكننا مع ذلك خرجنا من الدور ربع النهائي. وبالتالي، لا تزال هناك أهداف كبيرة للغاية مع منتخب ألمانيا - مع أننا نعلم بالطبع أن كل شيء يجب أن يسير على ما يرام إذا أردنا الهجوم".
وأكد قائد المنتخب الألماني أن المباريات الودية المقبلة في سويسرا (27 مارس) وضد غانا (30 مارس) "مهمة للغاية". "لم تكن المباريات الدولية الأخيرة إيجابية بشكل مستمر، وبالتالي فإن كل مباراة تفيدنا. أعتقد أن الفريق سيتقارب أكثر مع خوض المزيد من المباريات." وعلى الرغم من أن الأندية ستدخل المرحلة الحاسمة من الموسم بعد مباراتي المنتخب الوطني، حذر اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا من التراخي، قائلاً: "لا يجوز أن يكون لدى أي شخص عدم رغبة في خوض مباراة دولية. إن اللعب لصالح ألمانيا أمر مميز للغاية. لذلك يجب أن نذهب جميعًا إلى هناك ونكون متحمسين! يجب أن نكون متحمسين لتطوير أنفسنا كفريق حتى نتمكن من لعب دور في كأس العالم."
تبدأ بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بالنسبة لكيميش وزملائه في 14 يونيو بالمباراة الأولى في دور المجموعات ضد كوراكاو. ثم ستكون كوت ديفوار (20 يونيو) والإكوادور (25 يونيو) منافسي ألمانيا الآخرين في دور المجموعات.
التاريخ
الوقت
المباراة
السبت، 4 أبريل
15:30
SC فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)
الثلاثاء، 7 أبريل
21:00
ريال مدريد - بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا)
السبت، 11 أبريل
الساعة 18:30
ف.ك. سانت باولي - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)
الأربعاء، 15 أبريل
21:00
بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)
الأحد، 19 أبريل
17:30
بايرن ميونيخ - في إف بي شتوتغارت (الدوري الألماني)