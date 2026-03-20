Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg
نادي بايرن ميونيخ، أخبار وشائعات - "سيستفزه جسديًا ويقضي عليه تمامًا": هل سيصبح نجم بايرن ميونيخ كابوسًا لفينيكوس جونيور لاعب ريال مدريد؟

تخيم أجواء الترقب على مباراة بايرن ميونيخ المثيرة في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، بينما علم لينارت كارل بترشيحه للمنتخب الألماني أثناء حصته الدراسية.

    نادي بايرن ميونيخ، أخبار - "سوف يلتهمه": هل سيكون نجم بايرن ميونيخ كابوساً لفينيكوس؟

    يتطلع مايك فرانز، اللاعب السابق في الدوري الألماني، بفارغ الصبر إلى مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المثيرة بين بايرن ميونيخ وريال مدريد، لا سيما بسبب المواجهة الشخصية التي ستشهدها المباراة.

    فرانز، الذي كان مدافعًا قويًا في فريقي فولفسبورغ وإينتراخت فرانكفورت من بين أندية أخرى، مقتنع بأن الظهير الأيمن لبايرن ميونيخ كونراد لايمر سيجعل الحياة صعبة للغاية على نجم الهجوم في ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

    "سوف يلقنه درساً"، قال فرانز وهو في حالة من النشوة الحقيقية في برنامج Fantalk على قناة Sport1. وأكد اللاعب البالغ من العمر 44 عاماً أنه "بالطريقة التي يلعب بها لايمر" يجب الدفاع ضد مهارات فينيسيوس الهجومية. "سوف يضايقه بشدة، وسيكون دائمًا في أثره. كما سيستفزه جسديًا طوال الوقت ويقضي عليه تمامًا. أنا متحمس جدًا لهذا المواجهة. فينيسيوس الأنيق والسريع - ثم يأتي هذا المضايق، هذا البيرانا، ويقضي عليه."

    وكان ريال مدريد قد فاز في دور الـ16 على مانشستر سيتي. بعد فوزه 3-0 في مباراة الذهاب، فاز "الملكي" يوم الثلاثاء أيضًا في مباراة الإياب في إنجلترا بنتيجة 2-1، حيث سجل فينيسيوس ثنائية. "لنقض عليهم!"، هكذا أطلق اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا تحديًا مباشرًا لبايرن ميونيخ فور انتهاء المباراة.

    كان بايرن ميونيخ قد تأكد تقريبًا قبل مباراة الإياب في دور الـ16 ضد أتالانتا بيرغامو يوم الأربعاء باعتباره خصم ريال مدريد في ربع النهائي، حيث فاز البطل الألماني التاريخي في مباراة الذهاب خارج أرضه بنتيجة 6-1. وفاز ميونيخ أيضًا في مباراة الإياب بنتيجة كبيرة (4-1)، وقال المهاجم هاري كين بعد المباراة في حديثه إلى DAZN عن التحدي ضد مدريد: "نحن لا نخشى أحدًا."

    ستقام مباراة الذهاب في العاصمة الإسبانية يوم 7 أبريل، وبعد ثمانية أيام يستضيف ريال مدريد مباراة الإياب في ميونيخ. وسيواجه الفائز في نصف النهائي العملاق التالي، سواء كان باريس سان جيرمان أو ليفربول.

    نادي بايرن ميونيخ، أخبار: علم لينارت كارل بترشيحه للمنتخب الألماني أثناء حصة الدروس الخصوصية

    تعرض لينارت كارل، النجم الصاعد في بايرن ميونيخ، لـ"مقاطعة" من قبل مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان أثناء حصته الدراسية، عندما أراد الأخير إبلاغه بتعيينه لأول مرة في المنتخب الألماني الأول.

    "تمكنت من الوصول إلى لينارت بسرعة نسبية. كان في حصة الدروس الخصوصية، ولهذا لم يرد على الفور"، كشف ناجلسمان في المؤتمر الصحفي يوم الخميس. وأضاف بغمزة: "لكن هذا يرضيني. وإلا كنت سأوبخه لو رد على الفور. فما يقوله المعلم أهم مما يقوله مدرب المنتخب الوطني".

    وأضاف ناجلسمان أنه تمكن من الاتصال بكارل، الذي يدرس حاليًا للحصول على شهادة الثانوية العامة، بعد انتهاء حصة الدروس الخصوصية. "كان سعيدًا. من ناحية، لأن الدروس الخصوصية انتهت، ومن ناحية أخرى، لأنه تم اختياره. كان هذان سببان للفرح".

    يعد كارل منذ الصيف الماضي جزءًا لا يتجزأ من الفريق الأول لبايرن ميونيخ، وقد قدم اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا أداءً رائعًا خاصة في الخريف. على الرغم من أنه ليس لاعبًا أساسيًا في نادي بايرن ميونيخ بعد، إلا أنه يشارك بانتظام في المباريات واستحق استدعاءه لأول مرة إلى منتخب ألمانيا بفضل أدائه الجيد. وبذلك تزداد فرص كارل في الانضمام إلى تشكيلة المنتخب الألماني في كأس العالم هذا الصيف.

    قد يحتفل لاعب خط الوسط الهجومي بظهوره الأول في 27 مارس، عندما تلتقي ألمانيا مع سويسرا في بازل في أول مباراتين وديتين قادمتين. وبعد ثلاثة أيام، ستخوض منتخب ألمانيا مباراة ودية ضد غانا في شتوتغارت.

    نادي بايرن ميونيخ، أخبار: ناجلسمان يشرح أسباب عدم ضم موسيالا

    يأمل يوليان ناجلسمان في أن يتعافى لاعبه الهجومي المهم جمال موسيالا تعافياً سريعاً وكاملاً - في ميونيخ. وقال ناجلسمان يوم الخميس في فرانكفورت/ماين: "أنا وفينسنت كومباني لدينا نفس الهدف: أن يستعيد اللاعب لياقته وصحته أولاً مع بايرن ميونيخ، وأن يخوض العديد من المباريات استعداداً لكأس العالم، حتى يصبح مرشحاً للعب معنا في البطولة".

    وبالتشاور مع مدرب بايرن ميونيخ كومباني، قرر ناجلسمان عدم استدعاء موسيالا للمباريات الدولية في سويسرا وضد غانا. "لديه مرة أخرى رد فعل بسيط في الكاحل، وهذا أمر طبيعي نسبياً"، أفاد ناجلسمان: "في ظل الظروف التي يواجه فيها مشاكل، قررت عدم اصطحابه معي وجعله يراوغ لمدة دقيقتين وهو يعاني من الألم. هذا لا يفيد في شيء."

    (SID)

    نادي بايرن ميونيخ، أخبار: لوكا توني، المهاجم السابق للنادي، يشيد بهاري كين

    أشاد المهاجم العالمي السابق لوكا توني بأحد خلفائه في نادي بايرن ميونيخ. وقد أعجب الإيطالي بشكل خاص بهاري كين.

    بعد فوز بايرن 4-1 في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بيرغامو يوم الأربعاء، والتي سجل فيها كين هدفين، أرسل توني رسالة إلى المهاجم الإنجليزي عبر مراسلة في Amazon Prime Video Italia: "أرجوكِ أخبري هاري أنني مغرم به من الناحية الكروية. لأنه أحد المهاجمين الحقيقيين القلائل المتبقين في العالم – في ظل كل المهاجمين الزائفين الذين يتجولون في الملاعب. وهو الأفضل في العالم في مركزه."

    كان كين مسرورًا بشكل واضح بهذا الثناء الحار، ورد بكلمات محترمة إلى توني: "إنه لشرف أن أسمع هذا منك، خاصة من مهاجم من الطراز الرفيع مثلك. شكرًا"، هكذا قال اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، الذي سجل 132 هدفًا في 135 مباراة مع بايرن ميونيخ حتى الآن.

    وكان توني، الذي أنهى مسيرته في عام 2016، قد ارتدى قميص بايرن ميونيخ في الفترة من 2007 إلى 2010. وسجل بطل العالم الإيطالي لعام 2006 58 هدفاً في 89 مباراة.

    في غضون ذلك، تغلب كين وبايرن ميونيخ على أتالانتا بنتيجة إجمالية 10-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وسيواجه بطل ألمانيا ريال مدريد في ربع النهائي.

  • نادي بايرن ميونيخ، جدول المباريات: المباريات القادمة للنادي

    التاريخ

    الوقت

    المباراة

    السبت، 21 مارس

    15:30

    بايرن ميونيخ - يونيون برلين (الدوري الألماني)

    السبت، 4 أبريل

    15:30

    إس سي فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)

    الثلاثاء، 7 أبريل

    21:00

    ريال مدريد - بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا)

    السبت، 11 أبريل

    الساعة 18:30

    ف.ك. سانت باولي - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)

    الأربعاء، 15 أبريل

    21:00

    بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)

