نادي بايرن ميونيخ، أخبار وشائعات: ترشيح غير متوقع من الاتحاد الألماني لكرة القدم! نجم النادي يتلقى دعوة مفاجئة من يوليان ناجلسمان

يبدو أن مدرب المنتخب الألماني جوليان ناجلسمان قد فاجأ الجميع باختياره حارس مرمى بايرن ميونيخ جوناس أوربيغ للمشاركة في المباريات الدولية المقررة في نهاية مارس.

وفقًا لتقارير متطابقة من قناتي Sky و Bild، من المقرر أن ينضم أوربيغ لأول مرة إلى تشكيلة المنتخب الألماني الأول. وسيعلن ناجلسمان عن تشكيلته رسميًا بعد ظهر يوم الخميس (الساعة 14:00).

لم يتمكن أوربيغ من تأكيد هذه الأخبار السارة بالنسبة له مساء الأربعاء بعد مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بيرغامو، لكنه ألمح على الأقل إلى استدعائه لأول مرة: "لم ألقِ نظرة على هاتفي بعد. قيل لي شيء ما قبل قليل، لكنني لم أتحقق بعد"، قال أوربيغ رداً على سؤال في هذا الشأن من قناة DAZN.

وأوضح ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يستحق الترشيح أكثر من أي وقت مضى بفضل أدائه القوي مؤخرًا: "إذا تم ترشيح جوليان غدًا وظهرت أسماء مثل هذه، فسيسعدنا ذلك. لا أعرف من قال ذلك من بيننا، لكن: من يقدم مثل هذا الأداء في بايرن ميونيخ، فإن المنتخب الوطني ليس بعيدًا عنه".

من المرجح أن يتولى أوربيغ دور الحارس الثالث في الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) خلف الحارس الأساسي أوليفر باومان (TSG هوفنهايم) والحارس البديل ألكسندر نوبل (VfB شتوتغارت). أما فين داهمن لاعب أوغسبورغ، الذي اختاره ناجلسمان مؤخرًا ثلاث مرات متتالية كحارس ثالث، فمن المقرر أن يكون هذه المرة تحت الطلب فقط وفقًا للتقارير.

يحتل أوربيغ المركز الثاني في بايرن ميونيخ خلف مانويل نوير، لكنه لعب كثيرًا مؤخرًا بسبب مشاكل الإصابة التي عانى منها الحارس السابق للمنتخب الألماني. استغل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا هذه المشاركات ليثبت جدارته أمام ناجلسمان. شارك أوربيغ، الذي خاض ما مجموعه 22 مباراة دولية مع منتخبات ألمانيا من تحت 17 إلى تحت 21 عامًا، في 13 مباراة حتى الآن هذا الموسم في جميع المسابقات.

إلى جانب أوربيغ، من المتوقع أن يشارك لاعب بايرن ميونيخ الموهوب لينارت كارل لأول مرة مع منتخب ألمانيا. ستلتقي ألمانيا مع سويسرا في 27 مارس في بازل، وبعد ثلاثة أيام ستخوض مباراة ودية ضد غانا في شتوتغارت.