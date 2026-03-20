نادي أتلتيك يؤكد رحيل المدرب إرنستو فالفيردي بعد أربع سنوات، بينما يتطلع الفريق المشارك في الدوري الإسباني إلى مدرب بوروسيا دورتموند السابق ليحل محله

جاءت هذه الأخبار بمثابة صدمة، حيث صدرت قبيل فترة التوقف الدولية، لكن قرار الرحيل بحد ذاته قد يكون متوقعاً بالنسبة للجماهير. فقد دأب فالفيردي على تجنب الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمستقبله في المؤتمرات الصحفية الأخيرة، كما أن فترة الأربع سنوات أثبتت تاريخياً أنها الحد الأقصى لفترات توليه منصب المدير الفني. وخاطب فالفيردي المشجعين مباشرةً في الفيديو الذي أعلن فيه الخبر، مؤكداً أن تركيزه لا يزال منصباً بالكامل على المهمة الحالية.

وقال النادي: "الغرض من هذا الظهور هو الإعلان أنني لن أكون مدرب أتلتيك في الموسم المقبل". "إنه قرار كنت أفكر فيه منذ بعض الوقت، وناقشته أيضًا مع النادي. أردت مشاركته معكم. وفي الوقت نفسه، أود التأكيد على أنه لا يزال أمامنا عشر مباريات مهمة في الدوري، تبدأ هذا الأحد ضد بيتيس. عشر مباريات نريد تحقيق أهدافنا فيها، ولدينا الكثير لنكسبه فيها، وسنبذل قصارى جهدنا فيها، والتي، بلا شك، إذا تكاتفنا جميعًا، يمكننا تحقيقها، دون أدنى شك". وردد أتلتيك هذا الشعور في رسالة الوداع الخاصة به. "تبقى عشر مباريات لدينا الكثير لنكسبه فيها. لا يزال حفل الوداع المناسب في انتظارك، أيها المدرب".