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Cristiano Ronaldo Jhon DuranGetty Images
محمود خالد

"لن يفوز بالبطولات": دليل جديد على فوضى النصر .. وكواليس رحيل جون دوران "الحسنة الوحيدة"!

النصر
أنجي بوستيكوجلو
جورج جيسوس
كريستيانو رونالدو
جون دوران
دوري روشن السعودي

أزمات تتلاحق على بطل دوري روشن..

تبدو المؤشرات داخل معسكر النصر، غير مطمئنة، بشأن درجة الاستعداد للموسم الرياضي الجديد "2026-2027"، في ظل الأزمة المالية التي تواجه النادي، والتي تعيقه عن إتمام الصفقات الجديدة.

النصر توج بلقب دوري روشن السعودي، خلال الموسم الماضي، بعد غياب استمر 7 سنوات، فضلًا عن وصوله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2، ولكن هل ستتمكن كتيبة أنج بوستيكوجلو، من الحفاظ على اللقب، أو المنافسة على النخبة الآسيوية؟

  • دليل جديد على الفوضى داخل النصر

    وكشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن مؤشر جديد يعكس حالة الفوضى داخل النصر، وذلك بعد أزمة معسكرات الفريق.

    وأوضح الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" على أثير العربية FM، أن مكافآت التتويج بلقب دوري روشن، قد تم تسليمها "نقدًا" إلى اللاعبين (أي لم يتم عبر تحويل بنكي).

    يأتي ذلك بالإضافة إلى أزمة المعسكرات، حيث اتجهت بعثة النصر إلى أبها، لبدء المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، إلا أنه تم إلغاء المعسكر بعد يومين فقط، في ظل اعتراض اللاعبين على ضعف الإمكانات والتجهيزات في مقر الإقامة.

    وكان مقررًا أن تطير بعثة النصر، اليوم "الأحد"، إلى البرتغال، بعد تقديم موعد مرحلة الإعداد الثالثة، من 25 يوليو إلى اليوم، قبل أن يتم إخطار اللاعبين بشكل مفاجئ، بتأجيل مغادرة المملكة، إلى البرتغال، لعدم الحصول على إذن الهبوط في مطار لشبونة، ليضطر اللاعبون للعودة من المطار مرة أخرى.

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  • Al Wasl vs. Al Nassr TicketsGetty

    "النصر لن ينافس على البطولات"

    واستبعد الصرامي، أحد أعضاء الجمعية العمومية بنادي النصر، الأصفر من المنافسة على الألقاب، خلال الموسم المُقبل، مرشحًا الأهلي والقادسية للتتويج بالألقاب.

    وفسّر الصرامي توقعه "المُحبط" لجماهير النصر، بأن غياب الشخصية المحورية في النادي، يعني حدوث مشكلة كبيرة، مضيفًا أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني السابق للنصر، كان يقوم بأدوار كبيرة، ورحيله سيكون مؤثرًا على كتيبة كريستيانو رونالدو ورفاقه، والتي تنافس على أربع بطولات في الموسم الجديد، بين دوري روشن، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

  • Jhon Duran, Fenerbahcefenerbahce.org

    الحسنة الوحيدة .. كواليس رحيل دوران

    ونوّه الصرامي بأن الحسنة الوحيدة في إدارة النصر، خلال الفترة الأخيرة، وخاصة المدير الرياضي سيماو كوتينيو، أنه استطاع أن يخلص الفريق من المهاجم الكولومبي جون دوران.

    وأشارت صحيفة "أبولا" البرتغالية، إلى أن نادي بنفيكا سيحصل على خدمات جون دوران، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم، فيما سيتحمل النادي البرتغالي، جزءًا من راتب اللاعب الذي يقدر بمبلغ 20 مليون يورو.

    ووصل دوران إلى البرتغال، من أجل الخضوع للفحص الطبي، فيما أكد الصحفي فابريتسيو رومانو، أن الكولومبي رفض عرضين من ناديين سيلعبان في دوري أبطال أوروبا، بسبب اقتناعه بمشروع اللعب مع المدرب ماركو سيلفا، حيث سيتم إعارته مع بند "غير إلزامي" للشراء.

    وحول كواليس رحيل دوران عن النصر، قال الصرامي، إن اللاعب ووكيله كانا في مفاوضات على مدار شهر ونصف، مع العملاق التركي، جلطة سراي، إلا أن الوكيل لم يكن محترفًا، فعرض سيماو أن يجد مخرجًا لاحتراف اللاعب، ولكن بشرط تقديم تنازلات.

    وأضاف الصرامي أن دوران يريد العودة للعب في أوروبا، حتى وإن قيل له إنه لن يحصل على أموال، ما ساهم في إتمام الاتفاق مع بنفيكا.

    يذكر أن جون دوران، خاض فترتي إعارة في الموسم الماضي "2025-2026"، الأولى في صفوف فنربخشة، والثانية مع زينيت سان بطرسبورج، إلا أنه لم يترك بصمة مؤثرة خلال التجربتين، ليتقرر عودته إلى النصر، فيما كان الاتجاه الأولي نحو الإبقاء على اللاعب، في ظل الأزمة المالية التي تحول أمام إتمام الصفقات الجديدة، قبل أن يتقرر السماح بإعارته إلى بنفيكا.

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  • Samu Costa Cristiano Ronaldo Getty

    صفقة مهددة بالفشل

    ورغم تأكيد التقارير على اقتراب نادي النصر، من إبرام صفقة مدوية، بالتعاقد مع الدولي البرتغالي سامو كوستا، محور ريال مايوركا، ليصبح بديلًا للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، إلا أن الإعلامي خالد الرشيد، كشف عن وجود محاولات من قِبل برونو لاج، مدرب نادي الدرعية، الصاعد حديثًا لدوري روشن، من أجل إقناع كوستا بتحويل وجهته من النصر، علمًا بأن سامو يرغب في اللعب بجانب كريستيانو رونالدو.

    وأضاف الإعلامي متعب بن عبد الله الهزاع، أن النصر لم يتقدم بأي عرض رسمي للتعاقد مع سامو كوستا؛ في ظل القيود المفروضة عليه، والتي تتعلق بالرقابة المالية، والتي تمنعه أيضًا من تسجيل اللاعبين أو تقديم عروض رسمية للأندية، علمًا بأن ما يتم حاليًا، لا يتجاوز حد التواصل الشفهي.

    ونوّه الهزاع بأن نادي مايوركا يمر بمرحلة مالية مختلفة، بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، وهو ما انعكس على إيراداته، وبالتالي، فإن أي تسريب بشأن اهتمام النصر بضم كوستا، يساهم في رفع قيمته السوقية، وصنع منافسة بين الأندية التي ترغب في التعاقد معه.

    من جانبه، ذكر الإعلامي محمد البكيري، بأن عضو شرف نادي النصر، محمد الخريجي، قرر التكفل بجميع المتطلبات المالية لصفقة التعاقد مع سامو كوستا.

    وتأتي مبادرة الخريجي من أجل إنقاذ حظوظ النصر في التعاقد مع كوستا، وسط أزمة الرقابة المالية التي يعيشها النادي، وتعيقه من إتمام الصفقات خلال موسم الميركاتو الصيفي.