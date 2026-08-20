"كأنك تسمع زغرودة في جدة"، هكذا علّق الإعلامي وليد الفراج، على قرار الاتحاد، برحيل فهد سندي عن رئاسة مجلس إدارة شركة النادي، أعقاب إعلان وزارة الرياضة عن نقل ملكية الأندية الأربعة (برفقة الهلال والنصر والأهلي) بالكامل إلى صندوق الاستثمارات العامة.
"ترك ذكرى لأبنائه وأحفاده" .. وليد الفراج يعلن ساخرًا عن دخول فهد سندي تاريخ الاتحاد بعد إقالته!
انتهاء فترة فهد سندي رسميًا
وبدأ الأمر بإعلان وزارة الرياضة عن قرارها بنقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية لشركات أندية الاتحاد والهلال والأهلي والنصر، المقررة بنسبة 25% إلى صندوق الاستثمارات العامة، مع حل مجالس الإدارات بشكل رسمي، وبالتالي، تنتقل ملكية الرباعي إلى الصندوق بنسبة 100%.
وجاءت هذه الخطوة، كمرحلة ثانية من مراحل نقل ملكية الأندية الأربعة، في إطار استكمال مسار التحول نحو نموذج ملكية يعزز جاذبيتها الاستثمارية، ويرسخ أسس الحوكمة المؤسسة، ويدعم استدامتها ونموها على المدى الطويل.
عقب ذلك، نشر نادي الاتحاد، بيانًا رسميًا، كشف خلاله عن انتهاء مهام فهد سندي، كرئيس لمجلس إدارة شركة النادي، ضمن إعادة تشكيل منظومة الملكية والحوكمة للنادي في هذه المرحلة.
"سندي دخل تاريخ الاتحاد"
ووجه الإعلامي وليد الفراج، عبر برنامجه "روتانا سبورت"، رسالة ساخرة عقب قرار رحيل فهد سندي عن الاتحاد، مؤكدًا أن سندي دخل التاريخ، كأكثر رئيس تم رفضه جماهيريًا داخل أرجاء العميد.
وقال الفراج إنه - رغم تقديره لسندي - إلا أن ما شهده النادي من موجة اعتراضات واسعة تجاهه، جعله يترك ذكرى له ولأبنائه وأحفاده، بأنه لم يمرّ رجل تم رفضه جماهيريًا مثله من قبل.
جاء ذلك في الوقت الذي قرر فيه الهلال، تمديد فترة مجلس إدارة الأمير نواف بن سعد، واستمراره؛ كونه رئيسًا لإدارتي المؤسستين، مع استقالة خالد الغامدي من الأهلي، وانتهاء فترة عبد الله الماجد مع النصر.
توقع الفراج بشأن النصر
وتلقى وليد الفراج سؤالًا، بشأن موقف صندوق الاستثمارات العامة، من الأندية الأربعة الكبار، بعد تخارج وزارة الرياضة.
وفيما يتعلق بالهلال، فقد توقع الفراج أن يطلب الأمير الوليد بن طلال، الاستحواذ على النسبة المتبقية في نادي الهلال، ليصبح أول نادٍ سعودي يتم الاستحواذ عليه بالكامل.
وأبدى الفراج توقعاته أيضًا، بأن تنتقل ملكية ناديي الأهلي والاتحاد، فيما يبقى صندوق الاستثمارات العامة، مالكًا لنادٍ واحد، وهو النصر، في حالة عدم ظهور أي مستثمر.
"مدير إعلام بريطاني يخاطب شارع التحلية"
وفي هذا السياق، أبدى وكيل اللاعبين، غرم العمري، تخوفاته على نادي الاتحاد، من الإدارة القادمة، متسائلًا بشأن من يستطيع تحمل تكاليف الإنفاق على الفريق بما يملكه من نجوم أجانب، والذين قدموا للدوري بأضعاف أسعارهم.
وبدوره، انتقد الفراج سياسة القيادات الأجنبية في إدارة الاتحاد، بشأن المبالغة في التعاقدات مع مديرين أجانب، واصفًا الأمر بأن "الصرف لم يكن منطقيًا"، كأن تعاقد مع مدير إعلام للنادي من بريطانيا، ليخاطب الناس في شارع التحلية بجدة، على حد وصفه.
وطالب العمري، بالاعتماد على الكفاءات السعودية في إدارة الأندية الأربعة خلال المرحلة المُقبلة، وإلا ستظل الأزمة قائمة، مضيفًا أن هناك شبابًا سعوديين قادرين على خدمة هذه الأندية.
رسالة إلى صندوق الاستثمارات
وبشكل عام، وجه وليد الفراج، رسالة إلى صندوق الاستثمارات العامة، بسرعة التخارج من ملكية الأندية الأربعة إلى المستثمرين، من أجل تجنب الدخول في أي صدامات مع الجماهير، مشيرًا إلى أن مجالس المؤسسات غير الربحية، كان تقف في السابق، حائلًا بين الصندوق والجماهير، والآن باتت المواجهة مباشرة، بعد الاستحواذ بالكامل على الأندية.
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